Сумские таможенники составили рейтинг контрабандистов за 2016 год Накануне Нового года Сумская таможня ГФС рассказала о шестерке наиболее интересных, неординарных и нестандартных случаев выявления незаконного перемещения предметов правонарушения через таможенную границу Украины по 2016 год.

1. «Мягкий» тайник

Гражданка Украины пыталась вывезти в Россию лекарственные средства (стероидные препараты) в мягкой игрушке.

На пункте контроля станции «Конотоп» таможенного поста «Железнодорожный» Сумской таможни ГФС при проведении таможенного контроля поезда сообщением «Киев – Москва» проводница спрятала в детской мягкой игрушке стероиды.

Найденные препараты - это инъекционные сильнодействующие анаболические стероиды на масляной основе, состоящие из различных эфиров тестостерона - «Сустанон 250» и «Сустамед». Как правило, их изготавливают подпольно. А также, легендарный анаболик «Деканол 200» - самое распространенное вещество, которое занимает лидирующую позицию среди ему подобных препаратов.

2. Наибольшее количество книг

В поезде «Москва - Кишинев» гражданин Молдовы в межпотолочном пространстве рабочего и нерабочего тамбуров, а также в проходе у купе проводника пытался вывезти более 1,5 тонн печатных изданий. Книги разного направления, жанра и ценовой политики, общим количеством почти 3000 единиц.

3. Драгоценные камни

Во время таможенного контроля на таможенном посту «Бачевск» в автомобиле обнаружены скрытые от таможенного контроля при выезде из Украины 25 пакетов с янтарем весом 11,5 кг. Стоимость предметов правонарушения составила почти 200 тыс. гривен. Янтарь был спрятан в пачки из-под «Мивины».

4. Опасный тайник «Не влезай, или убьет»

Это произошло на таможенном посту «Хутор Михайловский» во время осуществления таможенного контроля поезда сообщением «Львов - Москва». Электрик поезда в высоковольтных ящиках, которые находятся под вагонами, пытался перевезти через границу Украины 9 дорогостоящих видеокамер «Панасоник», 7 объективов «Никон» и 4 свадебные платья. Стоимость предметов составляет около 500 тыс. гривен.

5. Наибольшее количество драгоценных металлов

На таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни ГФС обнаружено около 7 килограммов контрабандных серебряных изделий. 54-летняя гражданка Украины выезжала в Россию в качестве пассажира на собственном авто марки «Волга». За рулем был ее двоюродный брат. При прохождении таможенного контроля скрытые товары обнаружены между задним сиденьем и багажным отсеком с газовым баллоном. По словам правонарушителя ей предложили заработать и провезти серебро с сокрытием от таможни.

6. Наиболее опасный товар

Так называемый товар двойного использования, которые используют для изготовления военной или специальной техники, в изготовлении ракетной, ядерной, химической, биологической и токсического оружия.

В поезде «Львов - Москва» в пункте пропуска на железнодорожной станции «Хутор-Михайловский» в ходе досмотра багажа гражданина Российской Федерации выявлено генератор и контактор, которые везлись в Россию с сокрытием от таможенного контроля, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.