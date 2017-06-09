Элитный автопарк и катер: на Сумской таможне новый руководитель Начальником Сумской таможни ГФС стал 38-летний Александр Щуцкий, инспектор налогового и таможенного дела IV ранга.

С 15 по 23 июня он работает в статусе исполняющего обязанности начальника Сумской таможни ГФС, но судя по задачам, озвученным на пресс-конференции 20 июня, чиновник вероятнее всего избавится от приставки «и.о.».

Краткая биография

На официальном сайте ГФС в Сумской области трудовая биография нового начальника дана очень сжато: родился Щуцкий Александр Геннадиевич 27 июня 1978 года в Киеве. Окончил Киевский государственный университет технологий и дизайна в 2000 году по специальности Экономика предприятия, квалификация - магистр экономики. Принял присягу государственного служащего 26 декабря 2000 года.

С 5 сентября 2016 года до теперешнего времени - начальник таможенного поста «Луцк» Волынской таможни ГФС.

По данным сайта Верховной рады, Александр Щуцкий был помощником нардепа 7-го созыва от партии «Батькивщина» Михаила Апостола (избиравшегося по Тернопольской области, ныне советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова). В данный момент является помощником на общественных началах нардепа от «Народного фронта» Игоря Бриченко (ранее избиравшегося в парламент от партии «Батькивщина» по Николаевской области).

Расходы и доходы

По данным Единого государственного реестра деклараций, семья нового руководителя таможни состоит из сына Михаила и жены Светланы Безкоровайной. Согласно декларации о доходах за 2016-ый год, в собственности Александра Щуцкого из недвижимости - половина квартиры в Киеве (21,4 кв.м) и гараж (46,7 кв.м). В собственности супруги – два земельных участка в с.Лебедовка Вышгородского района Киевской области, приобретенных в 2008 году (площадь 396 и 1901 кв.м., общая стоимость около 140 тыс. грн.) и недострой площадью в 400 кв.м.

Но внимание обращает на себя автопарк семьи нового руководителя Сумской таможни:

Audi TT 1999 года выпуска, приобретенное А.Щуцким в 2011 году за 32 тыс. грн.;

Bentley GT 2006 года выпуска, стоимостью 148 тыс. грн., находящийся в пользовании А.Щуцкого с 2014 года (право владения зарегистрировано на отца - Щуцкого Геннадия Октавиановича);

BMW X5 2007 года выпуска, стоимостью свыше 152 тыс. грн., принадлежщий с 2009 года на правах пользования жене чиновника Безкоровайной Светлане Владимировне (право владения зарегистрировано на тестя чиновника - Безкоровайного Владимира Петровича);

Mercedes GL350 (год выпуска – 2013-ый), владелицей которого, согласно декларации, с 2016 года является супруга таможеника.

Кроме автомобилей и прицепа для перевозки лодок, который он купил в 2015 году за 13,2 тыс. грн., А.Щуцкий задекларировал два плавсредства: катер Ciera Beiliner SK, приобретенный в 2006 году за 101 тыс. грн., и гидроцикл Sea doo 260, право собственности на который зарегистрированы на брата - Щуцкого Андрея Геннадиевича. Стоимость гидроцикла 2013 года выпуска, приобретенного летом 2014 года, не указана. Аналогичную модель сейчас можно найти на auto.ria.com по цене от $ 2700 (б/у) до $12200 (новый).

В разделе «Доходы» А.Щуцкий отметил свой доход в качестве зарплаты в размере 14,2 тыс. грн. и полумиллионный доход (больше 553 тыс. грн.) супруги от занятия предпринимательской деятельностью, плюс выплаты на ребенка, чернобыльские – 4473 грн.

Примечательно, что и в 2015-ом году при почти полумиллионных доходах жены (497 тыс. грн.), сам А.Щуцкий заработал 144 тыс. грн. И выплатил ему их, согласно первоначальной декларации, нардеп Михаил Апостол за консультацию. Но потом декларант исправил данные о своих заработках, указав, что М.Апостол заплатил ему всего 4 тыс. грн., а 140 тыс. грн. он получил за консультацию от Коваля Виталия Станиславовича.

На Закарпатье - нет, а в Сумы - «таможня дает добро»

Примечательно, что осенью 2016 года ГФС, возглавляемая Романом Насировым, планировала назначить А.Щуцкого исполняющим обязанности начальника Закарпатской таможни. Об этом сообщал 21 ноября прошлого года председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

"Человек, который раньше никогда не работал в Государственной фискальной службе, сделал головокружительную карьеру на таможне, - отмечает Москаль. - Четыре месяца назад, в июле этого года, Щуцкий впервые попадает в органы ГФС, а уже в сентябре становится начальником таможенного поста "Луцк" и и.о. заместителя начальника Волынской таможни. Единственное, чем он известен на Волыни и за ее пределами, - это автопарком элитных автомобилей ("Бентли", "Мерседес", "Ауди", БМВ), катером, водным мотоциклом и дорогим жильем, которые записаны на жену и родителей".

"И теперь вот этого дизайнера по образованию и "мажора" по призванию, который не имеет никакого профессионального опыта в таможенных органах, готовят перебросить в Закарпатье в статусе и.о. начальника таможни. У меня вопрос к председателю ГФС господину Насирову: что это за эксперименты он собирается проводить в Закарпатье? - возмущался председатель Закарпатской облгосадминистрации. - Неужели уважаемый председатель ДФС думает, что никто не понимает, с какой целью Щуцкого хотят назначить в Закарпатье, и надеется, что я за этим спокойно буду наблюдать? Если так, то он очень глубоко ошибается» - написал Г. Москаль.

Свой пост Г.Москаль дополнил фото О.Щуцкого с одним из его автомобилей.