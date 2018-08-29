Бесплатные юристы: максимальное приближение Как подать иск и защитить свои права в суде, если нет денег на адвоката?

Если ваш доход на сегодняшний момент меньше двух прожиточных минимумов (зарплата ниже 3500 грн, пенсия – 2800 грн), государственная система бесплатной правовой помощи к вашим услугам.

Участники боевых действий, переселенцы, лица, имеющие особые заслуги перед Украиной, все дети без исключения (от 0 до 18 лет), люди, пострадавшие от насилия и некоторые другие категории тоже имеют право на бесплатную юридическую помощь, вплоть до представительства в суде. В целом две трети жителей Украины – потенциальные клиенты бесплатных юристов и адвокатов. При этом все их услуги оплачивает государство.

Как осуществляется бесплатная правовая поддержка сумчан, рассказала директор Регионального центра по предоставлению бесплатной правовой помощи в Сумской области Елена Демченко и ее коллеги - руководители местных центров и бюро правовой помощи в районах. Именно к двухлетию открытия в районах области бюро правовой помощи и была приурочена пресс-конференция «Правовая помощь рядом», организованная Региональным центром в пресс-клубе «SumyNews» 4 сентября.

Как действует система

- В Сумской области действует Региональный центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, четыре местных (Сумской, Конотопский, Ахтырский, Шосткинский) и 14 бюро правой помощи, - говорит Е.Демченко. - На базе Регионального центра организован единый по Украине колл-центр, предоставляющий юридические консультации по всем вопросам. Мы работаем с 7.00 до 21.00. В режиме телефонных звонков юристы-магистры с высшим образованием предоставляют юридическую помощь. Миссия системы состоит в обеспечении потребностей в качественной бесплатной правовой помощи для тех, кто по Закону «О бесплатной правовой помощи» имеет на это право.

Е.Демченко напомнила: согласно Закону, правовая помощь делится на первичную и вторичную. Первичная – это консультации, разъяснения, составление документов не процессуального характера. Вторичная – это прежде всего защита, представление интересов в судах, составление документов процессуального характера.

- Если Региональный центр предоставляет помощь в уголовных делах, то работа с населением – задача местных центров и бюро правовой помощи. Основными их клиентами являются малообеспеченные лица, пребывающие под юрисдикцией Украины, среднемесячный доход которых не превышает двух размеров прожиточного минимума, инвалиды, получающие пенсию или помощь в размере меньше двух прожиточных минимумов; все дети; внутренне перемещенные лица; ветераны войны и члены их семей. Нашими клиентами также являются лица, на которых распространяется Закон Украины о беженцах.

По данным Е.Демченко, только за этот год больше 20 тыс. человек уже обратились в местные центры и бюро правовой помощи. При этом помощь оказывается не только в центрах. Действуют мобильные и дистанционные пункты. Возможна адресная помощь, когда специалисты выезжают непосредственно на место нахождения клиента (в геронтологические учреждения, больницы, роддома, интернаты, места несвободы, на дом).

Новая тенденция – бум разводов и снятия с регистрации

- В связи с изменениями правил предоставления субсидий очень многие обращаются к нам за помощью для снятия с регистрации в судебном порядке, - рассказывает директор Ахтырского местного центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Тамара Козырь. - Очень много людей фактически не проживают по месту регистрации. Раньше в органы социальной защиты достаточно было предъявить справку о том, что человек не проживает, сейчас такого нет. Многие за границей, многие живут в других местах и не могут приехать, чтобы лично сняться с регистрации. Поэтому остается снятие с регистрации в судебном порядке. И разводы. Есть случаи, когда люди 40 лет не проживают вместе. Один из них, к примеру, выехал за рубеж. А теперь, в связи с возможной потерей субсидии надо наконец-то развестись.

Судебная перспектива таких дел – 100-процентное удовлетворение. Процессуальные сроки зависят от загруженности судов. У нас снятие с регистрации – 1,5-2 месяца, максимум два судебных заседания. Развод зависит от ситуации: есть ли несовершеннолетние дети, совместное имущество… Бывает очень много нюансов. Если их нет, решение может быть принято за одно судебное заседание. Все очень индивидуально.

Чем могут помочь детям

Начальник Путивльского бюро правовой помощи Наталия Удод отметила, что к ним обращаются люди разного возраста, причем достаточно много детей - 31 ребенок за два года работы. В интересах детей для защиты в суде также обращаются и родители – увеличение размера алиментов, лишение родительских прав, установление отцовства…

- Недавно к нам обратились несовершеннолетние парень и девушка, чтобы мы помогли им получить судебное разрешение заключить брак, - рассказывает Н.Удод. - Молодые люди, желая создать семью, столкнулись с ограничением брачного возраста – 18 лет. Органы регистрации семейного положения им отказали. Мы оформили заявления, обосновали в законном порядке и подали в Путивльский районный суд, который удовлетворил просьбу молодых людей. Они зарегистрировали брак и даже уже родили ребенка.

Юристы местных центров и бюро выступают с лекциями и семинарами в школах, интернатах, учебных заведениях профтехобразования, вузах, лагерях отдыха.

- Нас стали приглашать в школы на родительские собрания, чтобы мы для детей и родителей провели лекции о правах и обязанностях, - говорит начальник Лебединского бюро правовой помощи Сергей Иванов.

Переселенцам, участникам АТО, глухим…

- Много к нам обращается временно перемещенных лиц по поводу проблем с Пенсионным фондом, который прекращает выплату пенсий из-за посещения оккупированных территорий. Поехали к родственникам, вернулись, а пенсия уже заморожена, - рассказывает Сергей Иванов. - У нас было три таких случая, и мы помогли этим людям отстоять их права. Уже есть решения судов, возобновившие выплату пенсий в соответствии с законодательством.

Мы ежемесячно составляем до 10-12 исков в суд и представляем интересы граждан в судах. Много обращается участников АТО из-за нарушения их прав. Также часто оказываем правовую помощь Лебединскому обществу глухих (УТОГ).

Как отметила председатель Лебединской организации Украинского общества глухих Лидия Попова, после того как два года назад они подписали меморандум о сотрудничестве с бюро правовой помощи, люди с недостатками слуха смогли решить вопросы, касающиеся оформления купли-продажи квартиры, очередности наследования, установления факта родственных отношений, условий назначения выплаты при рождении ребенка, расторжения брака, выплаты алиментов и др. Также оказывалась бесплатная помощь в оформлении восьми исковых заявлений в суд. Причем все вопросы были решены в пользу глухих.

- Последним было обращение в суд насчет админпротокола по 130-ой статье – за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Работники полиции при этом нарушили права глухого, не вызвав ему специального переводчика. Суд решил вопрос в пользу неслышащего, - добавил С.Иванов.

Трудный вопрос – земля

Директор Ахтырского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Тамара Козырь по просьбе нашего корреспондента остановилась на земельных проблемах, в которых, к сожалению, юристы зачастую бессильны (причем как платные, так и бесплатные).

- Земельные вопросы являются острыми. Причем они очень разнообразны, - отмечает Тамара Козырь. - В первую очередь земельные проблемы возникают, когда человек не может получить земельный участок, который должен ему быть предоставлен по законодательству. По закону у нас каждый имеет право на бесплатную приватизацию земельного участка: 2 га – для личного сельского хозяйства, 15-25 соток – под индивидуальное жилищное, дачное, садовое, гаражное строительство. Этим вопросом занимается областное управление Госгеокадастра. Проблемы с оформлением возникают именно потому, что свободных земельных участков уже практически нет.

Что касается земельных паев. Они не могут быть проданы или подарены. Если человек не получил земельный пай с самого начала, он может его только унаследовать. Очень много возникает вопросов из-за скрытой продажи земли, когда с владельцем пая оформляют договор аренды на 49 лет. А если это бабушка 70-90 лет, то понятно, что 49 лет, скорее всего, она не проживет. А в договоре прописывают, что изменение собственника по причине наследования не является основанием для расторжения договора. Т.е., когда появляется новый владелец, он ограничен условиями этого договора, где прописана минимальная арендная плата. Обычно сразу человеку выплачивается какая-то копеечная сумма (около 50 тыс. грн. за пай). Человек ее получает и фактически на 50 лет лишается возможности распоряжаться этой землей. Много вопросов возникает из-за того, что люди не получают надлежащую арендную плату за использование их паев.

К сожалению, чисто юридически очень сложно доказать, что имел место факт скрытой продажи. Но в любом случае, если есть какие-либо проблемы с получением арендной платы, земельными сервитутами, границами и прочим, люди обращаются к нам. Мы либо консультируем, либо, если действительно сложная проблема, приглашаем адвоката. Он включается в процесс – пишет жалобы, ходатайства, исковые заявления, и вопрос, насколько позволяет законодательство, решается в суде. Отдельные точечные позитивные решения земельных вопросов есть. Но, к сожалению, очень мало.

Насилие в семье: есть закон, но нет условий

- Есть закон, предусматривающий ужесточение ответственности за домашнее насилие, но нет главного – социальных общежитий или мест пребывания, где бы пострадавший мог спрятаться от человека, осуществляющего насилие. А если это семья, проживающая в одном помещении, очень сложно разделить, чтобы в дальнейшем избежать насилия, - отмечает Т.Козырь. - Единственная рекомендация: об этом надо говорить, вызывать полицию. И во время оформления документов обязательно должно быть зафиксировано, что это именно домашнее насилие. Очень часто полиция указывает «мелкое хулиганство». В результате – воспитательная беседа, как правило, не оказывающая никакого влияния. Если в протоколах указано насилие, в суде больше вероятности получить запрещающее предписание. Если есть возможность развести хотя бы в разные места проживания, суд выносит решение, запрещающее приближаться к данному лицу. А нарушение этого предписания уже влечет уголовную ответственность.