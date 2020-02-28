Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины Слежение за блондинкой, фотографирование дома контрабандиста, сбор данных об СБУшниках и избирательной агитации украинских политиков - и это еще не все задачи, которые получал глуховчанин от работников ФСБ.

Историю привлечения жителя Сумщины написал портал Sumy.Today, проанализировав постановление Глуховского суда, которое было обнародовано 10 марта.

В погоне за дешевым бензином

Все началось летом 2018 года. Глуховчанин возвращался из России, куда он ездил на своем Volkswagen Passat В3, чтобы заправиться дешевым бензином. Во время пограничного контроля на российском пункте пропуска Троебортное старший оперуполномоченный оперативно-розыскного отдела Севск пограничного управления ФСБ по Брянской области отвел глуховчинина в служебный кабинет. Там он попросил украинца сфотографировать частный дом в Глухове, объяснив, что его владелец причастен к контрабандной деятельности на российско-украинской границе. ФСБшник пригрозил, что запретит глуховчанину въезд в РФ, или вообще ему подкинут какой-то запрещенный предмет на границе, если он откажется выполнить его просьбу.

Как пояснил суду сам глуховчанин, понимая, что ему нужно ездить в Россию, чтобы заправляться там более дешевым бензином, он согласился на предложение ФСБшника. Вернувшись в Украину, он через несколько дней сфотографировал на мобильный указанный дом и во время очередной встречи с россиянином показал ему этот снимок. Тот просмотрел указанное изображение и приказал удалить его с телефона.

Диктант от ФСБ

В мае 2019 года в том же Троебортном глуховчанина пригласил на личную беседу руководитель оперативных сотрудников Пограничного управления ФСБ. Он предложил нашему земляку на чистом листе бумаги написать информацию, которую он продиктует. Опять опасаясь, что представители ФСБ запретят ему въезд в РФ, мужчина согласился и под диктовку написал примерно такой текст: «Сообщаю, что украинские пограничники на пункте пропуска проводят тщательный досмотр всех грузовых транспортных средств в связи с тем, что ищут в них нелегальных мигрантов. Из-за этого образовалась большая очередь фур на российской стороне». По указанию представителя ФСБ глуховчанин поставил дату и подписался псевдонимом «Смарт».

В следующий раз представитель российских спецслужб предложил привезти подборку сумских и глуховских газет, в которых освещались предвыборные события, связанные с выборами в Верховную Раду, а также политические программы кандидатов в парламент.

Что интересно, по словам глуховчанина, местные газеты он купил и возил в багажнике через границу, но никто их у него больше не просил.

Блондинка и мясо

И еще одно странное задание от ФСБ, которое получал глуховчанин, - наблюдение за блондинкой. А именно российские спецслужбы якобы попросили нашего земляка проследить за белым микроавтобусом «Фольксваген Транспортер», который водит блондинка в возрасте 45-50 лет и установить, где она берет мясо, куда отвозит и где его отгружает.

Когда стало страшно

В августе 2019 года, ФСБшники начали спрашивать глуховчанина относительно информации о сотрудниках СБУ, их месте проживания и автомобилях. На это мужчина ответил, что не владеет такой информацией. В следующий раз его уже стали расспрашивать о конкретном СБУшнике: где он проживает, на каком автомобиле ездит, номер его мобильного. Глуховчанин утверждал в суде, что сказал, будто не сможет предоставить такой информации.

Также ФСБШники поставили задачу сделать несколько снимков здания Глуховского отдела СБУ в Сумской области с разных ракурсов, сфотографировать пост полиции на трассе Москва-Киев и экипировку полицейских, которые там находятся на дежурстве. Эти фото человек должен был привезти в электронном виде.

Совершать этого глуховчанин не стал и добровольно написал заявление в Управление СБ Украины в Сумской области о своей связь с представителем ФСБ и о полученных задачах.

Самый гуманный суд

Сначала глуховчанину сообщили о подозрении в приготовлении к государственной измене, которая карается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Но, «поскольку подозреваемый во исполнение полученных преступных задач от представителя иностранной организации никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своем связь с представителем ФСБ», то прокурор просил суд освободить мужчину от уголовной ответственности, а производство по делу прекратить. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора, так как, по мнению судей, в действиях глуховчанина вообще не было состава преступления, а соответственно оснований привлекать его к ответственности не было.

Суд считает, что «в материалах дела отсутствуют какие-либо данные, что подозреваемый совершил действия, которые бы свидетельствовали, что он оказал помощь иностранной организации в подрывной деятельности против Украины, совершил подготовку к таким действиям, поскольку он не дал согласия на совершение таких действий, не вступал в сговор с представителями иностранной организации, а сразу же после указанного выше разговора с оперативным сотрудником ФСБ РФ, сообщил об этом Службе безопасности Украины».

Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, что действия подозреваемого содержат состав преступления, то он, соответственно, не может быть освобожден от уголовной ответственности по этой статье. Поэтому суд принял ходатайство вернуть прокурору для осуществления уголовного производства в общем порядке.

Елена Адаменко, по материалам постановления Глуховского горрайонного суда по делу № 576/208/20