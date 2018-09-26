Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине Суд признал факт буллинга в глуховской школе и назначил родителям обидчиков штраф

Травля пострадавшего (назовем его А) в классе продолжалось почти 5 лет. Кроме него, в деле фигурируют три буллера-одноклассники - Б, В, Г.

По словам родителей пострадавшего 15-летнего подростка, издевательства над их сыном начались с 5 класса. Он часто возвращался домой весь испачканный мелом. Сначала родители восприняли ситуацию как рядовую, мол, дети баловались, с кем не бывает. Но когда это стало повторяться систематически, поняли, что-то здесь не так. Начали расспрашивать, пишет Неделя.

- От сына узнала, что его одеждой вытирали доску, потом бросали по нему грязной тряпкой. Тетради, книги забирали и бросали на пол или дразнили, отдавая по одной в течение дня. Систематически прятали личные вещи, которые потом не все были найдены. Кроме всего этого, награждали тумаками и оскорбительными словами. Эмоциональное состояние ребенка было подавлено, у него пропало желание ходить в школу, - рассказывает мама.

По ее словам, они обращались к классному руководителю. Но учительница отвечала, что это у детей теперь такая игра, а во всем сам виноват, а родителям рассказывает, чтобы растрогать. Вместе с тем одноклассники отмечали, что день у них начинался с издевательств над А.

Обращались пострадавшие и к директору. Проводились беседы с родителями обидчиков и ими самими, но это ничего не изменило.

Мама и папа предлагали сыну перейти в другой класс или школу, но он не хотел, говорил, что со всеми остальными одноклассниками хорошие отношения. Только эти трое ребят так себя ведут.

К сожалению, каждый следующий учебный год был новым испытанием, как для психики самого А, так и его родителей. Было такое, что в отчаянии после очередного издевательства, папа А не сдержался и схватил «за шкирку» одного из обидчиков (В), сказал, чтобы оставили сына в покое. Отец В за это подал заявление в полицию. Дело было прекращено в досудебном порядке путем примирения сторон. С семьи А родители В взыскали моральный ущерб, заставили попросить извинений у их сына.

Между тем родные заметили, как у А начались проблемы со здоровьем. Обращались к специалистам, проводили лечение. Диагноз – вегетососудистая дистония по кардиологическим типу.

- В 7 классе ничего не изменилось. Его периодически награждали тумаками, иногда долго не мог сесть. Однажды набили синяк под глазом и сказали, если не расскажет дома, то на этом будет точка и прекратят его бить. Вытерпел. Терпение оправдалось - отстали. Зато у сына появилась седина в волосах, - рассказывает мама.

Родители обрадовались, когда в 8 классе у А вроде начали налаживаться отношения со сверстниками. По словам матери, сын очень старался это сделать: ходил с ними заниматься на спортплощадку, играл в футбол не только в школьное время, но и внеклассное. Думал, что таким образом станет «своим», а своих не трогают.

Парень перешел в 9 класс. В январе произошел очередной конфликт, который привел А в больницу, а родителей - в полицию.

- Двое ребят держали его за партой, а третий стучал по голове мячом, измазанный в мел. Потом стали наливать воду из лейки на парту и на голову. На какой-то из перерывов парень выбросил мяч в мусорный бак, за что получил тумаков, пока не вернул его. Далее же досталось и грязным мячом, - вспоминает мама. - Сын позвонил отцу, попросил забрать из школы: у него болела голова, дрожали руки, тошнило и было тяжело дышать. Дома дали успокоительное, через некоторое время позвонили семейному врачу, который посоветовал обратиться к педиатру в поликлинику. Диагноз - ВСД по смешанному типу. Невроз. Прошли курс лечения.

После этого в школе была собрана комиссия и утвержден план мероприятий для предотвращения и противодействия буллингу. Кроме этого, по рекомендации директора учебного заведения, родители 20 января 2020 года подали заявление в полицию. Заявление в правоохранительные органы о проведении расследования конфликта также подал и сам руководитель ООШ. Но полицейские, ознакомившись с ситуацией, сначала не увидели причин для продолжения дела и скоро на этом поставили точку.

Родители решили идти до конца, для них было важно доказать, что сына систематически травили и унижали трое сверстников, это классический факт буллинга, и в этом есть виновные, которые наконец должны почувствовать какое-то наказание, понять, что совершали преступление, а не просто баловались.

Семья обратились к сумскому адвокату. Тот подал жалобу в главное управление полиции в Сумской области. Тогда правоохранители взялись детально изучать ситуацию.

- Если есть признаки буллинга, полиция должна составить протокол по ст.173-4 и направить документы в суд. С первого раза они не усмотрели в действиях подростков ничего подобного. Возможно, так случилось, потому что понятие «буллинг» и все, что с ним связано, - новое. Поэтому и трудно установить, что это именно оно. Но в данном случае полиция собрала и предоставила достаточно фактов, - говорит адвокат.

Материалы с допросом свидетелей, участников были направлены в Глуховский горрайонный суд. Заседания проходили 15 и 16 апреля отдельно по всем трем фигурантам. Суд признал, что в отношении пострадавшего совершалась травля и установил штраф для родителей несовершеннолетних по ч.4 ст.173-4 – по 1700 грн.

Как отметила начальник Глуховского отдела образования Людмила Васянович, это первый случай в городских школах, когда родители обратились в суд.

- Администрация учебного заведения делала все, чтобы уладить конфликт между учениками. Проводились встречи со всеми родителями, велись разговоры с детьми, была создана комиссия и др. Дирекция делала все, что от нее требуется, - прокомментировала Л. Васянович.

Справка

Буллинг - это деяния (действия или бездействие) участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица и таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего могла быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Виды буллинга

Физический (толкание, подножки, затрагивания, драки, пинки, пощечины, нанесение телесных повреждений).

Психологический (унизительные взгляды, жесты, оскорбительные телодвижения, мимика лица, распространение оскорбительных слухов, изоляция, игнорирование, угрозы, шутки, манипуляции, шантаж).

Экономический (кражи, повреждения или уничтожения одежды и других личных вещей, вымогательство денег).

Сексуальный (унизительные взгляды, жесты, оскорбительные телодвижения, прозвища и образы сексуального характера, съемки в раздевалках, распространение оскорбительных слухов, сексуальные угрозы, шутки).

Кибербуллинг (унижение с помощью мобильных телефонов, Интернета, других электронных устройств).

Как отличить обычный конфликт от буллинга?

Стоит помнить, что не каждый конфликт является буллингом. Травля - это длительные, систематически повторяющиеся действия, а не единичное столкновение. Например, если друзья поссорились и даже подрались, или дети вместе весело бесчинствовали, а кто-то один упал и травмировался - это не считается буллингом. Однако, если сверстники во главе с буллером регулярно дразнились, прятали и бросали вещи ребенка, толкали, нецензурно обзывали и били, выставляли в соцсети непристойные или отфотошопленные снимки ребенка - нужно немедленно действовать.

Какая ответственность?

Совершение буллинга (травля) относительно малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса наказывается штрафом от 850 до 1700 грн или общественными работами от 20 до 40 часов.

Такие действия, совершенные повторно в течение года, наказываются штрафом от 1700 до 3400 грн или общественными работами на срок от 40 до 60 часов. В случае совершения буллинга несовершеннолетними до 16 лет будут отвечать их родители или лица, их заменяющие. Именно они будут платить штрафы и отбывать общественные работы.

Отдельно предусмотрена ответственность за сокрытие фактов буллинга. Если руководитель учебного заведения не уведомит органы Национальной полиции Украины об известных ему случаях, к нему будет применено наказание в виде штрафа от 850 до 1700 грн или исправительные работы до одного месяца с отчислением до 20% заработка.

Кстати, за травлю учителей тоже предусмотрена ответственность.

Напомним, ответственность за буллинг установлена в Украине с 2019 года.