До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку

За допомогою застосунку можна:
- Автоматично зателефонувати на єдиний номер системи БПД 0 800 213 103 та отримати консультацію юриста.
- Подати запит на отримання адресної правової допомоги.
- Отримати інформацію про всі гарячі лінії ЦОВів, а також адреси центрів та бюро правової допомоги.
- Отримати контакти інших надавачів правової допомоги за регіонами.
- Прочитати консультації з найпоширеніших правових питань в українській правничій вікіпедії WikiLegalAid.
- А також дізнатися, чи маєте ви право на безоплатну вторинну правову допомогу - захист або представництво своїх інтересів у суді.
Завантажити мобільний застосунок легко - через Play Market та App Store, ввівши в пошук слова "Безоплатна правова допомога".