Право

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58147

До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку

Новий мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога» надає громадянам можливість отримати безоплатну юридичну консультацію online в будь-якому зручному місці та з усього спектру правових питань!

За допомогою застосунку можна:

-      Автоматично зателефонувати на єдиний номер системи БПД 0 800 213 103 та отримати консультацію юриста.

-      Подати запит на отримання адресної правової допомоги.

-      Отримати інформацію про всі гарячі лінії ЦОВів, а також адреси центрів та бюро правової допомоги.

-      Отримати контакти інших надавачів правової допомоги за регіонами.

-      Прочитати консультації з найпоширеніших правових питань в українській правничій вікіпедії WikiLegalAid.

-      А також дізнатися, чи маєте ви право на безоплатну вторинну правову допомогу - захист або представництво своїх інтересів у суді.

Завантажити мобільний застосунок легко - через Play Market та App Store, ввівши в пошук слова "Безоплатна правова допомога".

Право
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До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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