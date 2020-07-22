До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку Новий мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога» надає громадянам можливість отримати безоплатну юридичну консультацію online в будь-якому зручному місці та з усього спектру правових питань!

За допомогою застосунку можна:

- Автоматично зателефонувати на єдиний номер системи БПД 0 800 213 103 та отримати консультацію юриста.

- Подати запит на отримання адресної правової допомоги.

- Отримати інформацію про всі гарячі лінії ЦОВів, а також адреси центрів та бюро правової допомоги.

- Отримати контакти інших надавачів правової допомоги за регіонами.

- Прочитати консультації з найпоширеніших правових питань в українській правничій вікіпедії WikiLegalAid.

- А також дізнатися, чи маєте ви право на безоплатну вторинну правову допомогу - захист або представництво своїх інтересів у суді.

Завантажити мобільний застосунок легко - через Play Market та App Store, ввівши в пошук слова "Безоплатна правова допомога".