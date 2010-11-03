На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки

Найперше, що повинні мати мисливці, вирушаючи в поля – це відповідне посвідчення та контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання на сезон. Якщо у ловах використовується мисливський собака – також відповідні документи й на нього.

Працівники поліції нагадують: головною умовою безпеки користування мисливською зброєю є чіткі знання, беззаперечне виконання правил поводження зі зброєю та сувора дисципліна під час полювання.

Категорично забороняється під час полювання :

- стрілянина і знаходження із зарядженою зброєю в населених пунктах, а також ближче 200 метрів від житлових приміщень;

- полювання з під’їзду на автотранспорті;

- полювання з використанням не мисливської вогнепальної зброї, або автоматичної зброї з магазинами більш як на два патрони;

- транспортування добутої дичини або їх частин без підтверджуючих документів на право їх добування та відмітки в відповідній графі контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання;

- вживання під час полювання спиртних напоїв або таких рідин і речовин, що призводять до стану сп‘яніння.

Що стосується безпечного поводження з вогнепальною мисливською зброю, то правоохоронці і спеціалісти лісового господарства рекомендують дотримуватися наступних правил:

- під час заряджання і розряджання зброї вона повинна бути направлена або в землю, або чітко в небо;

- при користуванні транспортом для прибуття до місця полювання зброя повинна бути розрядженою і знаходитись в чохлі;

- при подоланні перешкод (канави, загорожі, струмки), зброю необхідно розрядити і переносити в розкритому вигляді;

- не слід тримати зброю дулом до себе під час виходу з човна, машини чи інших видів транспорту;

- мисливець обов‘язково має розрядити зброю, якщо наближається до населеного пункту (за 200 м), місця відпочинку чи призначеного місця збору;

- ставши на відпочинок, зброю необхідно в незарядженому вигляді підвісити або покласти на надійну підпору.

Під час стрільби полювальники також мають пам‘ятати, що стріляти по птахам, які злітають нижче 3 м на відстані 10 м, забороняється. В іншому випадку можна поцілити в другого мисливця.

Забороняється стріляти “на шум”, по не чітко видимій цілі (в тумані, під час сильного дощу, проти сонця, у сутінках тощо).

При стрільбі кулями мисливець повинен бути дуже обережним, попередньо впевнитись, що поблизу, в напрямку пострілу немає людей і домашніх тварин. Необхідно завжди враховувати, що неподалік можуть знаходитись пастухи або грибники.

При полюванні в густому лісі чи в очереті необхідно бути особливо уважним, дотримуватись взятого напрямку, частіше підтримувати зв’язок з іншими мисливцями.

І, звичайно, кожному мисливцю слід знати, пам‘ятати і чітко дотримуватися правил безпеки на той випадок, якщо виникли проблеми з механізмом самого пострілу, з набоями, зі справністю складових частин зброї

Поліцейські нагадують: безпека на полюванні – перш за все. Дотримуйтеся цих правил, і нехай ваші лови будуть вдалими.

Відділ комунікації поліції Сумської області