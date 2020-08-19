Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад 1 вересня 2016 року в Україні, і на Сумщині зокрема, розпочали свою роботу бюро правової допомоги. 4 роки наполегливої праці, 4 роки вибудови довіри громадян та партнерів, 4 роки успішних справ захисту порушених прав, правопросвітництва та юридичних консультацій. 14 бюро правової допомоги діє на Сумщині.

Бути максимально ближчими до людей та надавати їм необхідну правову допомогу – саме така головна мета ставилася під час створення бюро як окремих підрозділів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адже наближення правових послуг до жителів віддалених населених пунктів була на часі. Не кожен громадянин мав можливість їхати за кількадесят кілометрів до місцевого центру для вирішення своєї правової проблеми, а відтак вона залишалися невирішеною, а права людини порушеними. Саме з відкриттям бюро правової допомоги вдалося запровадити систематичне правопросвітництво серед жителів невеликих міст, сіл, а згодом й ОТГ, і забезпечити надання якісних правових послуг тисячам жителям Сумської області. Так, за 4 роки роботи фахівці бюро правової допомоги Сумщини прийняли 42 202 клієнтів, опрацювали 67 949 звернень, а також надали 3 570 безоплатної вторинної правової допомоги (що передбачає захист, представництво інтересів у судах, складення документів процесуального характеру).

У своїх територіальних громадах бюро правової допомоги стали осередками надання якісної правової допомоги у захисті законних прав й інтересів громадян; своєрідними майданчиками для консолідації зусиль жителів громад у з’ясуванні питань їхнього розвитку.

Хоч основні функції та завдання всі бюро правової допомоги мають однакові, кожне з них має свої, так би мовити «родзинки», особливості діяльності, комунікації з партнерами, представниками влади, клієнтами. І це не дивно, адже територіальність накладає свої відбитки на правові потреби окремих громад. Ті юридичні питання, що є актуальними для мешканців одного району, не є на часі в іншому, і навпаки. І юристи бюро правової допомоги про це знають, підтримуючи в актуальному стані карту правових потреб і розуміють, консультації з яких питань найбільше потребують громадяни.

Так, фахівці Недригайлівського бюро правової допомоги одними із перших налагодили співпрацю із місцевим судом та організували там мобільний пункт прийому громадян. Такий нестандартний підхід дав змогу збільшити кількість клієнтів бюро та у зручному форматі надавати правові консультації мешканцям району, що збільшило пізнаваність системи безоплатної правової допомоги серед жителів району.

У Роменському бюро правової допомоги на сьогодні найбільша кількість виданих доручень працівникам для вирішення питань захисту прав мешканців району у суді, а саме 511 за весь період діяльності.

У Липоводолинському бюро юристи організовують інтерактивні заходи для різних категорій населення. Правові ігри, квести, дискусійні клуби на правову тематику є цікавими та нестандартними формами роботи з підвищення рівня правової обізнаності населення.

Представники Буринського бюро традиційно проводять акції "Подаруй дитині щасливу мить", "Разом ми сила", "Бути донором круто", під час яких збирається допомога будинкам малюка, інтернатам, малозабезпеченим сім’ям, онкохворим дітям, і принагідно відбувається інформування щодо можливостей захисту прав за допомогою системи БПД.

Важливу роль у роботі бюро відіграє співпраця з партнерами. Зокрема першою громадською організацією, з якою почало співпрацювати Лебединське бюро правової допомоги, була Лебединська територіальна організація УТОГ. Голова цієї організації є незмінним сурдоперекладачем під час проведення правопросвітницьких заходів та судових засідань. У наступні роки розширилася співпраця з ГО «Лебединська районна організація інвалідів», ГО «Лебединське міськрайонне товариство допомоги дітям-інвалідам, що мають розумову відсталість і фізичні вади «МРІЯ», Лебединський осередок «Спортивного клубу інвалідів «Фенікс». Також бюро має спільну правопросвітницьку діяльність з Лебединським районним судом. Разом з головою суду проводяться інформаційні години для учнів шкіл міста та району. Особливо цікавими видаються постановочні судові засідання, беручи участь в яких діти приміряють на собі роль адвоката, судді, прокурора.

Не менш важливою є й співпраця зі ЗМІ. Незмінними партнерами Лебединського бюро є місцеві видання: міськрайонна газета «Життя Лебединщини» та обласний щотижневик «Будьмо разом». Щомісяця в них друкуються матеріали на правову тематику, пишуться спільні із журналістами статті, висвітлюються поради юристів в «темі номера». Радо запрошує до ефіру Лебединське міськрайонне радіомовлення «Світанок».

Юристи Великописарівського бюро правової допомоги згадують, що перший рік роботи виявився непростим через відсутність в більшості клієнтів бажання захищати свої права, проявляти ініціативу. Це пов’язано, по-перше, з тим, що до створення бюро в районі були відсутні фахівці в галузі права, тому для того, щоб скористатися допомогою юристів чи адвокатів, необхідно було їхати у такі міста як Охтирка, Харків чи Суми, що потребувало додаткових витрат часу та коштів. Тож більшість людей, які потребували правової допомоги, не мали можливість її отримати, і з часом втрачали бажання боротися за свої права та інтереси. А по-друге, це відсутність довіри до новоствореної організації. Тому, з перших днів роботи працівниками бюро проводилася правопросвітницька діяльність, яка спрямована не лише на підвищення рівня правових знань громадян, але й формування правосвідомості, мотивування реалізувати та захищати свої права, інтереси в правому полі. З цією метою працівники бюро проводили інформування про систему БПД, відвідували кожен населений пункт району, проводили робочі зустрічі з керівниками установ, організацій, планували виїзні прийоми клієнтів спільно з іншими організаціями. Але найбільший ефект, який спонукав мешканців району звернутися до бюро за правовою допомоги, мали рекомендації та поширення інформації клієнтами, які вже переконалися в професіоналізмі працівників бюро. Переважно це ті клієнти, права яких захищалися представниками бюро у суді, наприклад, у справах про стягнення заборгованості за кредитними договорами, у яких зобов’язання були суттєво зменшені на користь клієнта.

Успішних прикладів захисту прав громадян у кожному бюро є чимало. Так, за весь час функціонування Тростянецького бюро правової допомоги зверталося багато осіб для здійснення представництва інтересів особи в суді. Але один випадок запам’ятався найбільше. Один з таких клієнтів був неповнолітнім. Він звернувся до бюро щодо здійснення представництва його інтересів в суді про стягнення аліментів з обох батьків. Під час спілкування він розповів, що батьки давно розведені, проживають окремо, а він проживає з бабусею і фактично перебуває на її утриманні. Батько дитини проживає в м. Харків і сплачує аліменти на користь матері на утримання дитини. Приводом звернення до суду стало те, що мати фактично розпоряджалася коштами на власний рахунок, а на прохання сина давати йому кошти відмовлялася. Він звертався до органу опіки та піклування, соціального працівника, запрошував навіть телебачення, але позитивного результату це не дало. Були спроби врегулювати спір за участі представників сторін, але й ці спроби були марні. Зрештою, заслухавши пояснення всіх учасників справи (дитини, матері, батька, бабусі), свідків, дослідивши всі подані сторонами докази, суд ухвалив рішення, яким позов задовольнив повністю. У ході неформального спілкування суддя пояснила, що ця справа унікальна тим, що позивачем виступав неповнолітній. Крім того, вже після винесення рішення суду було врегульовано питання щодо сплати аліментів, які залишилися невикористані.

Фахівці бюро правової допомоги Сумщини проводять правопросвітницькі заходи для різноцільових аудиторій. «Прокласти місток» до однієї з особливих таких аудиторій вдалося юристам Білопільського бюро. З метою популяризації правових знань фахівці проводить правові уроки та бесіди з використанням інтерактивних методик для наймолодших – вихованців дитсадків. Так, за період діяльності бюро в дошкільних навчальних закладах юристи провели ряд заходів на теми: «Твої права», «Вчимо дорожні знаки», а також продемонстрували тематичні мультфільми.

Активне правопросвітництво проводиться й для учнів шкіл. Наприклад, відповідно до укладеного меморандуму між Сумським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги і відділом освіти Краснопільської селищної ради Краснопільським бюро правової допомоги в місцевій школі постійно проводяться заходи на різну тематику, у тому числі інформаційні години, правові ігри, конкурси малюнків на правові теми тощо. Учні школи мають можливість отримати від досвідчених юристів правову інформацію, роз’яснення, що стосуються прав і обов’язків школярів, протидії та відповідальності за вчинення булінгу, а також відповідну правову допомогу у сфері дотримання загальнообов’язкових правил учнями шкіл.

Уже звичними в роботі Путивльського бюро правової допомоги стали екскурсії для молоді, під час яких юристи знайомлять з роботою бюро та системою правової допомоги, а також залучають студентів (волонтерів) до просвітницької роботи.

Люди, які тимчасово залишилися без роботи й перебувають на обліку в центрі зайнятості, особливо потребують консультацій та роз’яснень юристів. Так, для посилення правових можливостей мешканців міста та району в приміщенні Глухівської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості утворений дистанційний пункт консультування, роботу якого забезпечують фахівці Глухівського бюро правової допомоги. Відповідно до складеного графіка відвідувачі центру постійно отримують безоплатну правову допомогу за допомогою скайп-зв’язку.

Важливою є й взаємодія бюро правової допомоги з представниками ОМС. Так, з 2017 року Кролевецьке бюро правової допомоги тісно співпрацює з Кролевецькою міської радою, яка затвердила Програму безоплатної правової допомоги населенню міста Кролевець на 2017-2020 роки. На виконання заходів із забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право, щорічно виділяються кошти в сумі 5 тисяч гривень. Таким прикладом співпраці є придбання та розміщення тематичних постерів на білбордах міста Кролевець.

Процес децентралізації та створення ОТГ передбачав і забезпечення правової спроможності громад. Тому фахівці бюро здійснюють правопросвітництво й правову допомогу жителям об’єднаних територіальних громад. Зокрема, Середино-Будське бюро правової допомоги в рамках програми правової освіти населення співпрацює із Зноб-Новгородською ОТГ. Постійно проводяться правоправсвітницькі заходи, «круглі столи», виїзні прийоми громадян тощо.

Ямпільське бюро, у свою чергу, тісно співпрацює з Ямпільською міжрайонною філією з питань пробаціі. Для засуджених постійно проводяться семінари, інформаційні години, бесіди. Правопросвітництво відіграє важливу роль у соціально-виховній роботі та ресоціалізаціі засуджених. Також при філії діє дистанційний пункт консультування, у ході якого засуджені можуть отримати безоплатну правову допомогу.

Тож, 4 роки роботи бюро правової допомоги знаменуються вагомими здобутками, головними з яких є довіра громадян, успішний захист їхніх порушених прав та підвищення правової освіти населення. І далі буде…