На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації Спостерігачі ОПОРИ подали п’ятнадцять заяв щодо порушення норм ведення агітації та агітаційних матеріалів без вихідних даних. Сім заяв подали в Сумах, одну - в Шостці, п’ять - в Ромнах, та дві - в Охтирці.

Станом на 25 вересня, спостерігачі ОПОРИ на Сумщині написали 15 повідомлень про вчинення адміністративних правопорушень до поліції та зафіксували можливі порушення норм Виборчого кодексу, а саме порушення строків проведення агітації та щодо відсутності вихідних даних на агітаційних матеріалах.

Було зафіксовано білборди партій: «Європейська Солідарність», «За Майбутнє», «Сила і Честь», «Слуга народу», «Наш Край», «Опозиційна Платформа - За Життя», «Сила людей» та ВО «Батьківщина», що були оформлені з використанням назви політичної партії та містили ознаки здійснення передвиборної агітації на користь політичної партії. Вказані політичні партії на момент написання заяв вже були суб’єктами виборчого процесу згідно з п.3 ч.1 ст. 22 Виборчого кодексу України і висунули кандидатів на відповідних конференціях, підтвердження вказані в заявах.

Два повідомлення про вчинення адміністративних правопорушень стосуються наметів із написом «За Майбутнє!», у якому велася роздача друкованих матеріалів, оформлених з використанням назви політичної партії «За Майбутнє!» і містили ознаки здійснення передвиборної агітації на користь організації політичної партії «За Майбутнє».

В заявах вказано, що наявні ознаки двох адміністративних правопорушень. А саме: порушення частини 1 ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення та порушення ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно частини 1 ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за проведення передвиборної агітації агітації поза строками, встановленими законом. Відповідно до ч.1 ст. 51 Виборчого кодексу України передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандитата, організацію партії - суб'єктів виборчого процесу. Одним із видів передвиборної агітації є розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами (п.6 ч. 1 ст. 51 Виборчого кодексу України). До передвиборної агітації також належить використання символіки (гімну, прапора, розпізнавального знака, девізу) або логотипів партії - суб’єкта відповідного виборчого процесу, використання передвиборних слоганів, гасел кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів відповідного виборчого процесу (ч.5 ст. 51 Виборчого кодексу України).

Відповідно до ч.2 ст. 57 Виборчого кодексу України друковані матеріали зазначеної зовнішньої реклами мають містити відомості про підприємство, яке здійснило друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника таких матеріалів.

Ольга Коренєва, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області