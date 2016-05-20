В Сумах показали мировой театральный шедевр Завершение 2016 года ознаменовалось очередной премьерой в сумском академическом театре им. М.С.Щепкина. Публике был представлен моноспектакль «Оскар и Розовая Дама».

Малая сцена

Кроме постановки, зрители открыли для себя новое творческое пространство – малую сцену театра. Зал, в оборудование которого, по словам директора театра Николая Юдина, было вложено около миллиона гривен из областного бюджета и из средств, заработанных самим театром, рассчитан, примерно, на 50 зрителей. Здесь могут идти малоформатные спектакли любого уровня технической сложности.

Мировой шедевр

Уровень, заданный первым спектаклем, поставленным на малой сцене, оказался максимально высоким.

Пьеса «Оскар и Розовая Дама» по роману французского писателя и драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта, написанному в 2002 году, сегодня идёт по всему миру. В различных театрах её играют такие звезды как Ирма Витовская (Украина), Алиса Фрейндлих (Россия) и Даниэ́ль Дарьё (Франция).

Сумской публике спектакль представила великолепная Майя Струнникова, актриса харьковского театра им. Т.Г Шевченко. Режиссёр-постановщик – художественный руководитель театра им. Щепкина Антон Меженин.

Содержание в двух словах таково. Десятилетний мальчик Оскар знает, что неизлечимо болен и что у него осталось совсем немного времени. За Оскаром ухаживает некая дама-волонтёр — бабушка Роза, которая в этой ситуации придумывает для него игру-фантазию, позволяющую Оскару прожить за оставшиеся дни всю человеческую жизнь, в которой есть и любовь, и разлука, и дружба, и предательство, и прощение. И у них эта игра получается. А ещё в неё включается разговор с Богом. Разговор на равных, потому что близость смерти – это единственный случай, когда человек может говорить с Богом на равных.

Спектакль, обозначенный по жанру как трагикомедия, идёт со слезами на глазах зрителей. Но это слёзы самых высоких и красивых чувств. Удивительным образом они моментами сменяются смехом, улыбками, задумчивостью – в общем, не только Оскар, но и публика за пролетающих как мгновение полтора часа действия проживают огромную человеческую жизнь, со всеми её страстями и красками.

С первого момента появления актрисы на сцене исчезает, растворяется, становится иллюзорным, уходит и остаётся за пределами сценического пространства всё наносное, бытовое и несущественное. Авторы спектакля совершают удивительный фокус – с помощью классических театральных средств: света, музыки, пластики, изысканно выстроенного темпоритма и, конечно, великолепных преображений актрисы, у которой будто сто лиц, они заставляют зрителя открыться и довериться им. Далее ты уже просто готов следовать за каждым нюансом сюжета, плакать и смеяться, отчаиваться и вновь обретать надежду.

Звоните и обращите!

Спектакль «Оскар и Розовая Дама» на настоящий момент не является репертуарным в театре им. Щепкина. На наш вопрос, как его можно увидеть сумской публике, не попавшей на премьеру 28 и 29 декабря, директор театра Николай Юдин ответил, что администрация будет ориентироваться на звонки в театр. Если позвонит хотя бы 30 заинтересованных зрителей, значит, будут играть ещё, пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.