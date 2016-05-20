В Сумах показали мировой театральный шедевр

Кроме постановки, зрители открыли для себя новое творческое пространство – малую сцену театра. Зал, в оборудование которого, по словам директора театра Николая Юдина, было вложено около миллиона гривен из областного бюджета и из средств, заработанных самим театром, рассчитан, примерно, на 50 зрителей. Здесь могут идти малоформатные спектакли любого уровня технической сложности.
Уровень, заданный первым спектаклем, поставленным на малой сцене, оказался максимально высоким.
Пьеса «Оскар и Розовая Дама» по роману французского писателя и драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта, написанному в 2002 году, сегодня идёт по всему миру. В различных театрах её играют такие звезды как Ирма Витовская (Украина), Алиса Фрейндлих (Россия) и Даниэ́ль Дарьё (Франция).
Сумской публике спектакль представила великолепная Майя Струнникова, актриса харьковского театра им. Т.Г Шевченко. Режиссёр-постановщик – художественный руководитель театра им. Щепкина Антон Меженин.
Содержание в двух словах таково. Десятилетний мальчик Оскар знает, что неизлечимо болен и что у него осталось совсем немного времени. За Оскаром ухаживает некая дама-волонтёр — бабушка Роза, которая в этой ситуации придумывает для него игру-фантазию, позволяющую Оскару прожить за оставшиеся дни всю человеческую жизнь, в которой есть и любовь, и разлука, и дружба, и предательство, и прощение. И у них эта игра получается. А ещё в неё включается разговор с Богом. Разговор на равных, потому что близость смерти – это единственный случай, когда человек может говорить с Богом на равных.
Спектакль, обозначенный по жанру как трагикомедия, идёт со слезами на глазах зрителей. Но это слёзы самых высоких и красивых чувств. Удивительным образом они моментами сменяются смехом, улыбками, задумчивостью – в общем, не только Оскар, но и публика за пролетающих как мгновение полтора часа действия проживают огромную человеческую жизнь, со всеми её страстями и красками.
С первого момента появления актрисы на сцене исчезает, растворяется, становится иллюзорным, уходит и остаётся за пределами сценического пространства всё наносное, бытовое и несущественное. Авторы спектакля совершают удивительный фокус – с помощью классических театральных средств: света, музыки, пластики, изысканно выстроенного темпоритма и, конечно, великолепных преображений актрисы, у которой будто сто лиц, они заставляют зрителя открыться и довериться им. Далее ты уже просто готов следовать за каждым нюансом сюжета, плакать и смеяться, отчаиваться и вновь обретать надежду.
Спектакль «Оскар и Розовая Дама» на настоящий момент не является репертуарным в театре им. Щепкина. На наш вопрос, как его можно увидеть сумской публике, не попавшей на премьеру 28 и 29 декабря, директор театра Николай Юдин ответил, что администрация будет ориентироваться на звонки в театр. Если позвонит хотя бы 30 заинтересованных зрителей, значит, будут играть ещё, пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.
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