У Сумах покажуть кращі світові чорні комедії З 16 березня у Сумах стартує фестиваль чорних комедій BLACK COMEDY FEST.

Глядачі побачать кращі короткометражні картини у жанрі “чорна комедія” із Франції, США та Пуерто-Ріко.

Про фестиваль:

У життя героїв нової, убивчо смішної добірки мудрих чорних комедій вторгається випадок. Як кажуть, “хочете розсмішити долю? Розкажіть їй про свої плани”.

Та хвилина, що змінює дуже круто, все змінює раз і назавжди, і розмірене існування злітає з котушок та котиться шкереберть.

Страховки від сюрпризів немає ні в кого: перед його величністю Випадком рівні надомний торговець кокаїном і успішний комівояжер, закохані грабіжники і нудьгуючі домогосподарки, патлатий двійник Джима Моррісона і охайні французькі буржуа.

Любов і злочини, примари і рок-н-рол, скандали та інтриги – все, без чого наше життя було б нестерпним.

Фільми будуть демонструватись мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Фестиваль стартує 16 березня у кінотеатрі “Планета Кіно”. Вікове обмеження: 18+.

Дистриб’ютор фестивалю в Україні: KINOLIFE Distribution

Генеральний поліграфічний партнер фестивалю в Україні: Група компаній «Простор»

Інформаційні партнери фестивалю в Україні: Cultprostir.ua, Media Sumy, SumyLife, Афіша.Суми, Данкор, Агенція промоції "Суми", oKino.ua, Fraza.ua, Голос.UA, Обозреватель, Хорошее кино, Детектор медіа, Zaxid.net, 44.ua, Moemisto.ua, 057.ua, Весь Харьков, 78.com.ua, Реприза, Культурометр Одеси, 048.ua, 056.ua, Gorod.dp.ua, Вихідний Дніпро, 032.ua, Afisha.lviv.ua, Afisha.zp.ua, 061.ua.

«Дивні люди» // People Are Strange

Джулієн Халлард, Франція, 2014; 20'

Джулієн працює на паризькому кладовищі Пер Лашез – ні за що не вгадаєте ким. Він – двійник (дуже і дуже приблизний) Джима Моррісона, що влаштовує туристам екскурсії до могили «короля ящірок» і дозволяє за помірну плату зробити фото на пам'ять. Але ось друг і брат Альдо, що пов'язався на тому ж цвинтарі охоронцем, приносить гірку звістку: батьки Моррісона вирішили репатріювати прах сина в Америку. Щоб запобігти такому, Джулієн йде на крайні заходи …

Пустотлива французька фантазія названа по одній із найзнаменитіших пісень Моррісона і від душі насолоджується людськими дивацтвами. Але, по-доброму, з романтичним хеппі-ендом і вірою в те, що легенди року не вмирають. Хоча б завдяки шанувальникам. До речі, у Моррісона вони такі буйні, що в реальності керівництво Пер Лашез був змушено було встановити навколо популярної могили огорожу.

«Самаритяни» // The Samaritans

Джон Брайант, США, 2015; 13'

Успішний контракт – ще не привід радіти, коли ти мчиш по безлюдній дорозі, яку перебігає дикий звір. Мить – і ти вже не задоволений життям комівояжер, а жертва автокатастрофи з серйозною кровоточивою раною. За розбитим склом – глухомань, нуль мобільного зв'язку, лікарня, можливо, за кілька десятків кілометрів. Але – о, диво! – Поруч пара добрих християн. Везіння чи зовсім навпаки?..

«Не буває атеїстів в окопах під вогнем», - співав Єгор Лєтов. Техаський вундеркінд Джон Брайант жартує на ту ж тему, змінюючи окопи на екстремальні умови, в яких, на жаль, може виявитися кожен. Анекдот про релігію і науку виживати, розказаний жваво і прямодушно.

«З привітом із Міллвуда» // Best Wishes from Millwood

Макс Бейкер, США, 2016; 12"

Евелін – домогосподарка, будні якої проходять в приміському раю; втім, збожеволіти можна і від тиші та благодаті. Коли красуня в ретрофутуристичному костюмі приносить космо-печиво, яке виконує будь-які мрії, Евелін забуває про те, що потрібно бути дуже обережною в своїх бажаннях. І просить дві речі: шубу і ... смерть чоловіка. Чи вдасться новим «степфордським дружинам» врятувати нещасного?

Режисер чарівно стильної комедії про жінок на межі нервового зриву – Макс Бейкер, артист другого плану, переграв десятки смачних ролей в голлівудських блокбастерах, від «Костянтина» до «Піратів Карибського моря» і «Хай живе Цезар!». Він добре знає, що таке бездоганно зіграний фільм, і як кожну хвилину екранного часу перетворити в золото.

«Поки клітка не розлучить нас» // Hasta que la celda nos separе

Маріанна і Джозерро Еммануеллі, Пуерто-Ріко, 2015; 13"

Вся поліція Пуерто-Ріко кинута на піймання Джозефа і Лізи, нових Бонні і Клайда, ворогів суспільства номер один. А що ж гангстери? Вже на півдорозі в Бельгію? Аж ніяк – забарикадувалися в квартирі з викраденим священиком: справа в тому, що Джозеф і Ліза по вуха закохані одне в одного і, перш ніж втекти з країни, хочуть одружитися. Ось тільки святий отець попався занадто суворий і відмовляється провести обряд одруження без свідків. Що ж, доведеться брати нових заручників…

Фірмовий латиноамериканський екшн – пристрасний, гарячий, романтичний і екзотичний.

«Черга» // La queue

Ясін Серсар, Франція, 2013; 10"

«Ви не пропустите мене вперед? У мене тільки один товар». Звичайно, галантний герой популярного актора Жан-Поля Рува не заперечує: поспішати йому нікуди, чому не пропустити милу даму вперед. Але у сусідів по черзі в касу супермаркету інша думка. І з цього необачно джентльменського вчинку життя героя перетворюється в пекло.

Черга – щоденний жах радянських часів – в сучасній Україні виникає і у наші часи не так часто. Інша справа – Франція. Але можна і позаздрити французам – у них є сили сміятися над цим страхітливим соціальним феноменом.

«На бігу» // En bout de course

Джангвідо Спінеллі, Франція, 2014; 12"

Дружина – у відрядженні, чоловік ... Та, зрозуміло, в готельному номері, в ліжку з повією, але до перевірочного дзвінку дружини він завжди готовий. Однак, у цей паризький ранок звичний сценарій дає збій...

Адюльтера комедія з бігом по пересіченій місцевості, пародією на шедевр Антоніоні «Блоу ап» і маленькою собачкою, якій не пощастило. По-французьки фривольний калейдоскоп подій і гегів...

«Баррі» // Barry

Джей Рондо, США, 2016; 9"

Баррі – міляга-вусань, зразковий сім'янин і одягнений майже як денді, у всякому випадку краватці-метелику не зраджує. У Баррі скромний бізнес – торгівля кокаїном на дому, недорого і виключно вузькому колу постійних клієнтів, без зайвої реклами. Але все фатально зміниться, коли Баррі ризикне розширити справу, використовуючи Фейсбук...

Лаконічна кримінальна комедія про силу і небезпеку соціальних мереж: їх цілком легальний ефект перевершує всі заборонені речовини.