«Чехов фест»: театр ради добра «Чехов фест» приглашает присоединиться к его благотворительным инициативам.

Сумской театральный фестиваль «Чехов фест» не первый год занимается благотворительностью. Как сообщил арт-директор фестиваля Владимир Нянькин, не будет исключением и этот раз: сумские «АТОшники» и их семьи получат бесплатные билеты на «Чехов фест», а часть заработанных средств будет перечислена нуждающимся в помощи детям. Впервые «Чехов фест» занялся благотворительностью на третьем фестивале, передав 10 тыс. грн. на помощь раненым сумским военным. Распределением средств занимался Общественный фонд «Сумы». Эта же организация займется распространением 150 билетов среди участников АТО и их семей на постановку «Героям Слава» Львовского драматического театра им. Леси Украинки. Этот спектакль задает очень важные вопросы, побуждая зрителей взглянуть на войну под разными углами. Очень важно, что современное украинское искусство обсуждает эти проблемы.

Также в рамках фестиваля пройдет два бесплатных мероприятия. 30 марта в «Студии 18» на Соборной театральный кружок центра социально-трудовой реабилитации инвалидов «Спільнота» покажет свой мини-спектакль по чеховскому «Хамелеону». Этот вечер будет называться «Чехов для детей».

Лекционный вечер на «Чехов фесте» состоится 31 марта. В «Агентстве промоции «Сумы» выступит известный украинский театральный критик Олег Вергилис, а также член жюри «Чехов феста», доктор искусствоведения, профессор Валерий Панасюк. Лекции пройдут с 15.30 до 18.00, вход свободный.

Фестиваль «Чехов фест» приглашает присоединиться к своим благотворительным инициативам. «Многим слоям населения сейчас очень непросто, потому мы стараемся ставить максимально низкие цены на билеты. Помочь этим людям посетить спектакли фестиваля могут те же политические партии или успешные компании. Это и поддержка украинского искусства, и помощь сумчанам», - считает директор фестиваля Алексей Жолудь.