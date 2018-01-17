Ольга Сумская едет в Сумы с «Анной Карениной»

Спектакль «Анна Каренина» побывал во многих украинских городах и неизменно пользовался зрительским успехом. Причина тому – отличная постановка, играть в которой для актеров одно удовольствие. Ольга Сумская говорит, что с большим воодушевлением отнеслась к возможности сыграть роль графини Вронской, и окунуться в утонченную атмосферу конца 19-го века.
«Прекрасные костюмы, веера – это просто великолепно», - рассказала она в интервью после сыгранного спектакля в Одессе. Помимо нее, в постановке играют известные киевские актеры: Виталий Протасов, Инна Рощина, Виктор Черненко, Максим Дашевский и другие. Режиссер спектакля – Богдан Чернявский, благодаря искусному видению которого классическое произведение Толстого звучит очень актуально. Минимум декораций, максимум эмоций и душещипательных страстей – все это спектакль «Анна Каренина», который сумчане увидят 27 апреля в театре им.Щепкина.
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