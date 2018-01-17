Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30414

Ольга Сумская едет в Сумы с «Анной Карениной»

Все счастливые зрители похожи друг на друга, каждый несчастливый - несчастлив по-своему. Так, перефразируя первое предложение романа «Анна Каренина» Льва Толстого, можно сказать о похожести сумской публики, которая вечером 27 апреля выйдет из театра им.Щепкина. Сомнений нет, спектакль «Анна Каренина» с Народной артисткой Украины Ольгой Сумской – это замечательная режиссура, профессионализм актеров и, конечно же, история на все времена.

Спектакль «Анна Каренина» побывал во многих украинских городах и неизменно пользовался зрительским успехом. Причина тому – отличная постановка, играть в которой для актеров одно удовольствие. Ольга Сумская говорит, что с большим воодушевлением отнеслась к возможности сыграть роль графини Вронской, и окунуться в утонченную атмосферу конца 19-го века.

«Прекрасные костюмы, веера – это просто великолепно», - рассказала она в интервью после сыгранного спектакля в Одессе. Помимо нее, в постановке играют известные киевские актеры: Виталий Протасов, Инна Рощина, Виктор Черненко, Максим Дашевский и другие. Режиссер спектакля – Богдан Чернявский, благодаря искусному видению которого классическое произведение Толстого звучит очень актуально. Минимум декораций, максимум эмоций и душещипательных страстей – все это спектакль «Анна Каренина», который сумчане увидят 27 апреля в театре им.Щепкина.

К сведению

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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