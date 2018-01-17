Сумчани побачать «Попелюшку» напередодні 390-річчя Шарля Перро

Всі маленькі дівчатка, яким читали "Попелюшку", мріють бути схожими на головну героїню.Це казка про добро і зло, про справедливе диво і людське щастя, яке знайшла головна героїня. У історії показані різні персонажі, які так чи інакше зіграли свою роль у долі Попелюшки. Незважаючи на всі негаразди і випробування, дівчина не впадала у відчай навіть у самих безнадійних ситуаціях, а як відомо, старання і праця до щастя ведуть. Тому казка закінчується щасливим кінцем, залишаючи у глядача світлий слід в душі, даруючи надію і бажання здійснювати тільки добрі вчинки.
Мораль казки: доброта, скромність, чуйність, всепрощення та працьовитість - це ті риси, якими має володіти дівчинка, щоб згодом вийти заміж за принца. Казка вчить прощати близьким людям їхні провини, а не платити тією ж монето, зайвий раз ні на що не скаржитися.Впевнені, перегляд вистави принесе вашій родині теплі спогади та чудові емоції!
Продаж квитків
- https://sumy.internet-bilet.ua
- у всіх касах квиткових операторів.®
Все счастливые зрители похожи друг на друга, каждый несчастливый - несчастлив по-своему. Так, перефразируя первое предложение романа «Анна Каренина» Льва...
В Сумском областном театре драмы и музыкальной комедии им. Щепкина — очередная премьера. На этот раз — комедия «Смешные деньги»...
В Сумах на сцене ТЮЗа народная вокальная театр-студия «АВИВ» представила музыкальную драму по одноименной пьесе Иешуа Соболя «Гетто. Театр на...
Концерт состоится 24 января в 19:00 на сцене театра имени Щепкина...
25 января жителей Сум приглашают в новый уникальный 3D-тур «Собор Святого Петра и Патриаршие базилики Рима в 3D», который даст...