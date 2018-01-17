Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34293

Сумчани побачать «Попелюшку» напередодні 390-річчя Шарля Перро

Цього року шанувальники казок святкують черговий ювілей Шарля Перро – людини, яка подарувала світу «Попелюшку». Відзначити чергову круглу дату відомого казкаря можна в театрі ім.Щепкіна, де 27 квітня пройде казкова вистава «Попелюшка».

Всі маленькі дівчатка, яким читали "Попелюшку", мріють бути схожими на головну героїню.Це казка про добро і зло, про справедливе диво і людське щастя, яке знайшла головна героїня. У історії показані різні персонажі, які так чи інакше зіграли свою роль у долі Попелюшки. Незважаючи на всі негаразди і випробування, дівчина не впадала у відчай навіть у самих безнадійних ситуаціях, а як відомо, старання і праця до щастя ведуть. Тому казка закінчується щасливим кінцем, залишаючи у глядача світлий слід в душі, даруючи надію і бажання здійснювати тільки добрі вчинки. 

Мораль казки: доброта, скромність, чуйність, всепрощення та працьовитість - це ті риси, якими має володіти дівчинка, щоб згодом вийти заміж за принца. Казка вчить прощати близьким людям їхні провини, а не платити тією ж монето, зайвий раз ні на що не скаржитися.Впевнені, перегляд вистави принесе вашій родині теплі спогади та чудові емоції!

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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