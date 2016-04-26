В СумГУ выбрали самую красивую студентку 19 апреля в Сумском государственном университете традиционно состоялся конкурс красоты и женственности – «Мисс СумГУ -2018».

Согласно творческой концепции 9 участников на один вечер превратились в звезд Голливуда, ведь нынешний конкурс проходил в стиле вручения премии «Оскар».

Конкурс состоял из двух частей. Первая часть – онлайн-голосование за лучшую участницу на городском сайте «0542». Вторая часть–- творческая. В начале девушки выступили в совместном дефиле, продемонстрировав свое видение того, какой должна быть современная деловая женщина. Далее конкурсантки приятно поразили зал общим хореографическим номером в стиле бурлеск. Следующим испытанием для участниц стал интеллектуальный конкурс, во время которого девушки должны были проявить свою смекалку, оригинальность мышления и культуру речи, отвечая на интересные вопросы ведущих.

Наиболее ожидаемой частью конкурса традиционно был творческий этап, в ходе которого каждая участница раскрывала свои таланты. Алена Павленко (факультет иностранной филологии и социальных коммуникаций) в своем хореографическом номере решила поднять вечную тему отцов и детей. Студентка учебно-научного института финансов, экономики и менеджмента имени О. Балацкого Анастасия Белоцерковская пригласила присутствующих в путешествие – в образе загадочной иностранки девушка показала цирковой номер. Следующей свой хореографический номер демонстрировала Влада Сизоненко (учебно-научный институт бизнес-технологий «УАБС»). Екатерина Ольховик – студентка факультета технических систем и энергоэффективных технологий выполнила душевную песню о любви. Дарья Черняк (ТеСЭТ) в своем танце рассказала историю жизненного пути «от терний к звездам». Следующей бальный танец на тему гуманизма и любви демонстрировала студентка факультета электроники и информационных технологий Илона Белым. В чувственном контемпе свои чувства к маме выражала Дарья Пятко (УНИ ФЭМ имени о. Балацкого). Своим позитивным танцем зал зарядила Ксения Гундар (учебно-научный институт права). Последней на сцене появилась Екатерина Ляшко (медицинский институт) в образе белого и черного лебедя, тем самым показав место соперничества в жизни.

В последнем конкурсе девушки почувствовали себя настоящими мировыми звездами – в вечерних платьях конкурсантки прошлись по знаменитой красной дорожке. Вместе с последним конкурсом для девушек закончились и волнения перед выходом на сцену, однако появились другие: ожидание результатов жюри. Оценивали харизму, интеллект, красоту, талант, грацию девушек не менее талантливые члены жюри Сергей Великодный – главный балетмейстер Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии имени М. Щепкина; Дмитрий Будянский – ведущий городских, областных и всеукраинских мероприятий, шоумен, руководитель студии «Ораторское искусство»; Александр Король – руководитель сайта «0542», председатель общественной организации «Украина – страна будущего»; Карина Забродина – победительница конкурса «СтудМисс Сумщины – 2016», обладательница титулов «Первая вице-мисс СумГУ – 2016», «Вице-мисс Сумы-2015», «Вице-СтудМисс Украины – 2016»; Вадим Пономарев – судья международной категории, член Всемирного совета танца ЮНЕСКО, основатель творческого объединения «Артальянс».

После нескольких минут обсуждения члены жюри вышли на сцену для объявления окончательных результатов. Тематически для каждой участницы заблаговременно был подготовлен символический «Оскар» за конкретную номинацию. Открывая один за другим белые конверты, члены жюри объявили победительниц в номинациях;

«Мисс Грация» - Дарья Пятка:

«Мисс Оригинальность» – Дарья Черняк;

«Мисс Фотомодель» – Влада Сизоненко;

«Мисс Элегантность» – Алена Павленко;

«Мисс Артистизм» – Ксения Гундар;

«Мисс Очарование» – Илона Белым;

«Мисс Талант» – Анастасия Белоцерковская;

«Мисс Совершенство» – Екатерина Ляшко;

«Мисс Изысканность» – Екатерина Ольховик.

В онлайн-голосовании победу одержали три конкурсантки: Дарья Черняк, Илона Белым, Влада Сизоненко.

Еще несколько минут – и Карина Забродина раскрывает главную интригу вечера: победительницей конкурса «Мисс СумГУ-2018» стала студентка МИ Екатерина Ляшко. Звание «Первая вице-мисс СумГУ-2018» получила Анастасия Белоцерковская. «Второй вице-мисс СумГУ-2018» стала Дарья Черняк, пишет сайт вуза.