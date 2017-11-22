Наталья Могилевская в Сумах! Event-агентство «Арт-хвиля» приглашает всех Сумчан посетить концерт Натальи Могилевской, которой состоится 12 июня в 19:00 в Манеже СумГУ.

Она «завелась» и её не остановить! Победительница телешоу «Танцы со звездами», восхитительная певица, интригующая актриса, стильная телеведущая, амбициозный продюсер и просто – народная артистка Украины Наталья Могилевская!

Нежная, стильная и очень женственная Наталья всегда в центре внимания папарацци. За свою творческую карьеру талантливая певица удостоена огромного количества премий и наград:

И если бы была премия «Лучший энерджайзер страны», то её точно бы присудили Могилевской! Она всегда и всюду успевает. Нужен новый телепроект? Наташа готова подсобить. Помочь молодому дарованию? Да нет проблем! Создать новый гармоничный образ в индийском стиле? Запросто! Её жизнь – это сплошной водоворот событий, в котором рождаются замечательные хиты и песни от чистого сердца.

В звездном багаже артистки уже 10 студийных альбомов! И это далеко не предел! Наталья не перестает удивлять многотысячную армию поклонников новыми хитами и стильными видеоклипами.

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- https://sumy.internet-bilet.ua

- во всех кассах билетных операторов.®