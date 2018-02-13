Вистава «Боїнг-Боїнг» з Ольгою Сумською закриє гастрольний театральний сезон в Сумах Театральний сезон 2017-2018 завершиться на мажорній ноті - в Суми «летить» «Боїнг-Боїнг».

Легендарна вистава, що увійшла до Книги рекордів Гінесу, з величезним успіхом йде в театрах по всьому світу. І Суми не є виключенням - в театрі для дітей та юнацтва твір Марка Камолеті довгий час йшов в 2000х. Ролі красунь-стюардес грали Яніна Каба, Віра Ішан та Тетяна Нянькіна.

Цього разу - 15 травня - сумчани побачать чергову версію вистави з зіркамі всеукраїнського масштабу - Євгеном Паперним та Ольгою Сумською. Легкий гумор, чудова акторська гра та неймовірні повороти сюжету - все це робить «Боїнг-Боїнг» таким привабливим для глядачів, тож без сумнівів, театр імені Щепкіна буде знову заповнений вщент. Квитки на виставу можна придбати в усіх касах міста.

Продаж квитків:

- https://sumy.karabas.com

-https://sumy.internet-bilet.ua

- в усіх касах квиткових операторів.®