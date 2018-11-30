Инъекции красоты - все за и против ®

Детальнее о специфике их проведения вы узнаете, заглянув на сайт salonversal.dp.ua.
Для коррекции носогубных складок и деликатного увеличения губ чаще рекомендуют инъекционные методики. Это щадящие процедуры, имеющие временный эффект. Для их проведения используются филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Они безопасны и не вызывают привыкания. Ведь эта кислота уже содержится в организме.
«ЗА» выполнение таких эстетических манипуляций говорят следующие факты:
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• отсутствие разрезов и рубцов – филлер вводится посредством инъекций;
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• точечная коррекция и контролируемый результат – никаких неестественных линий;
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• отсутствие реабилитации – вы не выпадаете из ритма повседневной жизни;
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• быстрый результат – эффект виден сразу после завершения процедуры;
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• безопасность – риск появления осложнений минимален;
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• лояльная стоимость – цена контурной пластики вполне доступная.
Но стоит помнить, что такие манипуляции дают лишь временный эффект. Обычно результат заметен в течение 6-9 месяцев. По истечении этого срока, инъекции придется повторить.
Качество и результат проведения уколов красоты полностью зависит от мастера. Опытный косметолог внимательно осматривает пациента, собирает анамнез и узнает о наличии противопоказаний. Найти таких специалистов можно на salonversal.dp.ua.
Открыв страницы интернета, вы с легкостью найдете десятки сайтов с пугающими сведениями. Но стоит понимать, что многие «факты» являются вымыслом или относятся к устаревшим препаратам. Сегодня косметологи чаще используют гиалуроновую кислоту. Она безопасна, предсказуема и дает желаемый эффект без последствий.
Но даже у столь естественного средства есть противопоказания и особенности использования. Чтобы избежать нежелательных реакций, следуйте таким рекомендациям:
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• сообщайте косметологу всю информацию о состоянии своего здоровья, включая незначительные моменты и отклонения от нормы;
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• придерживайтесь периодичности – следующий сеанс контурной пластики можно проводить через 6-9 месяцев, когда филлеры полностью рассосались;
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• личный контакт – посетите предварительную консультацию и познакомьтесь с мастером заранее, так вы сделаете осознанный выбор.
Также важны условия, в которых проводятся инъекции. Это должна быть стерильная манипуляционная.
Результат уколов красоты вас порадует при условии, что проводится контурная пластика губ в салоне, где соблюдаются нормы асептики и антисептики. Также важна квалификация косметологов и внимание к пациентам. Выбирайте безопасную коррекцию внешности.