Досуг

admin
admin
14.12.2018 16:04473

Инъекции красоты - все за и против ®

Стремясь улучшить внешность, многие девушки записываются на контурную пластику губ и коррекцию носогубных складок. Эти процедуры не требуют серьезных вмешательств и заключаются в точечном введении препаратов на основе гиалуроновой кислоты.

Детальнее о специфике их проведения вы узнаете, заглянув на сайт salonversal.dp.ua.

Преимущества популярных технологий

Для коррекции носогубных складок и деликатного увеличения губ чаще рекомендуют инъекционные методики. Это щадящие процедуры, имеющие временный эффект. Для их проведения используются филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Они безопасны и не вызывают привыкания. Ведь эта кислота уже содержится в организме.

«ЗА» выполнение таких эстетических манипуляций говорят следующие факты:

  • • отсутствие разрезов и рубцов – филлер вводится посредством инъекций;

  • • точечная коррекция и контролируемый результат – никаких неестественных линий;

  • • отсутствие реабилитации – вы не выпадаете из ритма повседневной жизни;

  • • быстрый результат – эффект виден сразу после завершения процедуры;

  • • безопасность – риск появления осложнений минимален;

  • • лояльная стоимость – цена контурной пластики вполне доступная.

Но стоит помнить, что такие манипуляции дают лишь временный эффект. Обычно результат заметен в течение 6-9 месяцев. По истечении этого срока, инъекции придется повторить.

Качество и результат проведения уколов красоты полностью зависит от мастера. Опытный косметолог внимательно осматривает пациента, собирает анамнез и узнает о наличии противопоказаний. Найти таких специалистов можно на salonversal.dp.ua.

Есть ли недостатки

Открыв страницы интернета, вы с легкостью найдете десятки сайтов с пугающими сведениями. Но стоит понимать, что многие «факты» являются вымыслом или относятся к устаревшим препаратам. Сегодня косметологи чаще используют гиалуроновую кислоту. Она безопасна, предсказуема и дает желаемый эффект без последствий.

Но даже у столь естественного средства есть противопоказания и особенности использования. Чтобы избежать нежелательных реакций, следуйте таким рекомендациям:

  • • сообщайте косметологу всю информацию о состоянии своего здоровья, включая незначительные моменты и отклонения от нормы;

  • • придерживайтесь периодичности – следующий сеанс контурной пластики можно проводить через 6-9 месяцев, когда филлеры полностью рассосались;

  • • личный контакт – посетите предварительную консультацию и познакомьтесь с мастером заранее, так вы сделаете осознанный выбор.

Также важны условия, в которых проводятся инъекции. Это должна быть стерильная манипуляционная.

Результат уколов красоты вас порадует при условии, что проводится контурная пластика губ в салоне, где соблюдаются нормы асептики и антисептики. Также важна квалификация косметологов и внимание к пациентам. Выбирайте безопасную коррекцию внешности. 

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