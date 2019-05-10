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На чому можна зекономити під час подорожей Україною

Сучасна Україна, зокрема й наша Сумщина, приваблює дедалі більше туристів. За прогнозами, цього року країну відвідають близько 30 млн іноземців. Власне, й українці все частіше вирушають у подорожі батьківщиною.

Для цього нині є чудові можливості, навіть за умови скромного бюджету подорожі.  Відкриваються нові авіарейси, шляхи, працюють готелі та хостели. Немає жодної проблеми і з якісним та доступним харчуванням мандрівників. Адже цим опікується лідер вітчизняної торговельної галузі – компанія «АТБ-Маркет».

Станом на сьогодні у 259 містах України працюють  1015 дискаунтерів «АТБ» європейського рівня. Та ця цифра динамічно зростає,  минулого року було відкрито 80 нових супермаркетів. Карту «АТБ» нещодавно було доповнено цікавими містечками –  Сокаль, Яворів, Борислав, Новояворівськ, Калуш, Тернопіль, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ, Білгород-Дністровський, Немирів, Вінники...

Слід зауважити, що саме доступність подорожей Україною є однією з вагомих переваг перед закордонними вояжами. Для закордонних туристів стає справжнім відкриттям, коли у нас, у самому центрі Європи, можна майже тиждень дивовижно проводити час за бюджетом, скажімо, однієї вечері у європейському ресторані.

Тож саме завдяки «АТБ»  економія коштів під час подорожі є більш ніж відчутною. На полицях супермаркетів мережі у 22 областях країни покупцям пропонується понад три з половиною тисячі найменувань якісних товарів і свіжих продуктів. Більш як 800 із них представлено власними виробниками й імпортерами. Отже, ціни на них на 10–15 % нижчі від середньоринкових. За умови акційних пропозицій можна зекономити ще понад  40 %. Водночас не викликає жодного сумніву якість та безпека будь-якого із продуктів у магазинах «АТБ». Її гарантовано загальновизнаним міжнародним сертифікатом ISO 22000:2005.

«Мільйони українців довіряють нам, що багаторазово збільшує ступінь нашої відповідальності перед покупцями. Своїм чесним ім'ям, яке ми заслужили за понад два десятиліття роботи, ми гарантуємо безпеку та найвищу якість товарів на полицях наших магазинів», –  стверджує Наталія Шаповалова, заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет».

Недарма ж компанія «АТБ-Маркет» уже десять років поспіль показує найвищі темпи розвитку торговельного бізнесу. Посідає лідерські позиції за динамікою розвитку, товарообігом (у 2018 р. досяг 103,9 млрд грн), найпотужнішою в країні логістичною інфраструктурою, обсягом сплачених податків (минулого року було відраховано 9,4 млрд грн).

До того ж подивитись у нашій країні, зокрема й на Сумщині, справді є на що.

Наприклад, Львів зустріне численними старовинними соборами, ратушею, музеями… Запоріжжя пригостить козацькою юшкою на Січі, яку з історичною точністю відтворено на найбільшому а Європі річковому острові Хортиця. Перша українська столиця – Харків – може похвалитися численними галереями, музеями, зоопарком. Здатні здивувати і фантастичні озера та природні дивовижі Сумщини та місто корабелів, зведене на півострові між Південним Бугом та Інгулом – Миколаїв. Луцьк вразить будь-якого мандрівника надзвичайними краєвидами замка Любарта (однією з найбільших і найстаровинніших фортець країни), особливою атмосферою кафедральних соборів. 

Амина Рудь

Досуг
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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