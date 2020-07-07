"СумАрки": П'ять арок у Сумах можуть стати туристичними об'єктами Чи можуть звичайні міські арки бути туристичними об'єктами?

Група сумчан, які створили громадське об'єднання "Верижиця", вважають, що можуть. Вони обрали п'ять арок, розташованих в різних будівлях у центрі Сум, наділили їх туристичними назвами, історією та атмосферою. Тож, зовсім скоро, сумчани та гості міста можуть отримати новий туристичний маршрут центром - від арки до арки.

ФУТАРКА



10 років тому арка у будинку на вулиці Воскресенській, 8 стала об'єктом для першого фестивалю стріт-арту в Сумах.

Суспільне Суми

Нещодавно автор малюнків, художник Костянтин Аленінський відреставрував арку, давши їй назву.

У якому стані була арка?

Через 10 років після створення в ній стріт-арту вона потребувала реконструкції, оскільки фарба полущилась і на стінах з’явилися "матюки". В принципі, такого поняття, як "реставрація стріт-арту" я взагалі не чув. Це один з перших випадків в Україні, в Сумах так точно.

Суспільне Суми

Дивлячись на ці малюнки сьогодні, чи змінив би ти їх, якби мав шанс повернутися в минуле, коли їх створював?

Я і 10 років тому був прихильником футуризму , але був молодим і дещо таки прогавив. Так, наприклад, треба було дати чітку назву арці та задати чітку футуристичну концепцію, щоб одразу її позиціонувати, як туристичний магніт.

Суспільне Суми

Зараз я задав чітку концепцію, що це у нас футуристична арка "Від Верижиці до Бурлюка". Тобто, ми поєднали і наші сумські верижиці – прикраси-ланцюги III-V століть - з творчістю Давида Бурлюка , який народився на Сумщині і вчився у Сумах. Є інформація, що він брав приватні уроки з малювання у Олександра Веніга.

Суспільне Суми

Що для вас футуризм?

Футуризм – це руйнація шаблонів, можливість вийти з цього комфортного сталого урбаністичного стилю. До слова, наша "Сотня" – Соборна , Воскресенська (вулиці - ред.) вони вже такі переважно консервативні, а щось нове, не притаманне консерватизму, я називаю футуризмом.

Суспільне Суми

Чи може "ФутАрка" бути туристичним об’єктом?

Так, я якраз займаюся промоцією внутрішнього туризму і, для прикладу, місяць тому (у червні - ред.) мене запитували про урочище "Бурлюк" друзі з Києва та Харкова, і я їх возив туди. І я чув багато питань про те, де в Сумах є згадки про Бурлюка, адже він тут жив. І, дійсно, локації, де можна прийти і подивитись на творчість Бурлюка, у нас не було. Для прикладу, Бурлюк вчився в Олександрівській гімназії, проте вона не опрацювала цей контекст. Одна там або дві картини в художньому музеї його є, але цього замало.

Суспільне Суми

Для туристів, я думаю, що прийти сюди, в футуристичну арку – "ФутАрку", взяти з собою книжки про Бурлюка, плюс ще й дізнатися про нашу "Верижицю" – це вже крута ідея. В будь-якому мистецтві, зокрема і в " Чорному квадраті ", були попередники, тому за нашою легендою, Бурлюк підгледів футуризм у верижицях, які мають дуже футуристичний і космічний вигляд.

КУБАРКА



Ще одна арка розмістилася навпроти пам’ятника Тарасові Шевченку в будинку на вулиці Соборній, 44. Згодом, вона може перетворитись на "КубАрку".

Суспільне Суми

Раніше у сквері навпроти цієї арки, де зараз пам'ятник Тараса Шевченку, була інша скультура Шеченка, яку створив Іван Кавалерідзе. Проте, через деякий час її знесли.

wikimedia.org

Причина: пам’ятник був з бетону, у кубічному стилі, який не надто вітали в Радянському Союзі. У пам’ять про кубізм і Тараса Шевченка з’явилася ідея розфарбувати цю арку у відповідному стилі.

Суспільне Суми

Під час фестивалю стріт-арту цю арку розмалювали сумські художники, розповів заслужений архітектор України Володимир Биков:

Ця арка є частиною пам’ятника архітектури, від якого, на жаль, мало що лишилось. На мою думку, ці 10 років її існування вже є історією, адже стріт-арт не довговічний.

Суспільне Суми

Взагалі, 10 років тому була ідея створювати промисловий стріт-арт, але мало хто в результаті його зможе побачити і оцінити, саме тому була обрана центральна, історична, частина міста. Стріт-артом ми нічого не зіпсували: ми не виламали жодної стіни, не зідрали штукатурку, натомість додали альтернативне бачення цій транзитній зоні між Воскресенською і Соборною - арці, яка раніше була непомітною.

Суспільне Суми

Ми дали художникам повну свободу зафарбувати арку так, як вони її тоді бачили. Тепер, якщо буде її реконструкція, то непогано було б переформатувати її в кубічний стиль.

Суспільне Суми

В законі написано, що власники цих будівель зобов’язані допомагати зберігати і розвивати пам’ятки архітектури. Я думаю, що всі повинні розуміти, що арки – це окраса нашого міста, які можуть бути туристичними.

ГУСАРКА



Суспільне Суми

Для цієї арки назву обрали одразу, адже розташовується вона навпроти скульптури сумського гусара, у будинку на вул. Соборній, 36, тому пропонують іменувати її "ГусАркою".

Суспільне Суми

Архітектор Володимир Биков вважає, що не варто обирати для арок випадкові назви, вони, на його думку, повинні мати історичну прив'язку:

Тут перебувала частина керівництва сумського гусарського полку, тому така назва. Головна ідея цих арок – звернути увагу керівництва міста на історичні будівлі та їхній стан, який зазвичай потребує реконструкції. Історія – це те, що приваблює наших туристів. Прийшов час повторити десятирічний досвід і знову порозфарбовувати не тільки стіни та арки будівель у Сумах.

Суспільне Суми

ГусАрка поки не має ні малюнків, ні ремонту. Для створення ілюстрацій та оновлення арки потрібні дозвільні документи, без яких будь-які дії художників вважатимуться незаконними, розповів архітектор.

Суспільне Суми

ПЕЧАРКА



10 років тому темою фестивалю стріт-арту в Сумах були копії світового мистецтва. Саме так у різних куточках середмістя Сум з’явилися сучасні мистецькі прочитання малюнків з печери Альтаміра, копій "Джоконди" Леонардо да Вінчі, "Поцілунку" Клімта "Декалькоманії" Магрітта та інших.

Суспільне Суми

"ПечАрка" знаходиться в провулку 9 Травня, 4. Вона має таку назву, бо пов'язана з історією та печерними малюнками, розповів Костянтин Аленінський.

Хто автор малюнків у цій арці?

ЇЇ розмалював Артем Водяник, і це теж один з перших стріт-артів. Вона присвячена мистецтву розписів печери Альтаміра в Іспанії періоду кам’яного віку.

Суспільне Суми

Ця будівля та арка в ній не зовсім класичні. Бо на місці цього будинку до війни був інший, який розбомбили у 1942-43 роках. Ця радянська арка не має царської дуги, на відміну від інших, старіших, арок.

Суспільне Суми

Яке історичне підгрунтя створення цієї арки?

В околицях Сум, Сумському районі існували в кам’яному віці поселення: на підтвердження цього археологи часто знаходять кам’яні сокири , кераміку, речі з кістки.

Суспільне Суми

Тож, я тут бачу прив’язку «Сум’яни доісторичні». Тобто, туристам на прикладі цієї арки можна було б розповідати про доісторичну Сумщину та народи, які мешкали 4-5 тисяч років на цій землі.

Суспільне Суми

МУЗАРКА



У будинку № 83 на вулиці Петропавлівській з 1893 року і до смерті в 1929 році, мешкала Олександра Василівна Кандиба – мати відомого українського поета, уродженця Сумщини, Олександра Кандиби (Олександра Олеся), який теж тут періодично жив.

Суспільне Суми

У сумчан з'явилася ініціатива створити в цій будівлі музей, але поки в ній працює інше відомство.

Суспільне Суми

Про відкриття "музейної арки", чи то пак "МузАрки" розповів краєзнавець і колекціонер Сергій Гуцан:

На мою думку, це найперспективніша арка, через своє розташування в історичному будинку. Я впевнений, що тут з часом з’явиться музей Олександра Олеся. Поки що ми використовуємо цю арку як туристичну локацію, в якій експонуємо певні речі, наприклад як місце для виставки дореволюційних весільних фото.

Суспільне Суми

Тут можна експонувати будь-що, пов’язане з ХІХ століттям, а також Харитоненком та історією Сум. Ця арка – прекрасна виставкова площина.

Суспільне Суми

Фото, які ви розмістили в арці, познімали, як ви відреагували?

Відбулось те, що в житті часто трапляється. Ми тут залишили постійно діючу експозицію, яку ми, на нашу думку, гарно приклеїли. Проте, сьогодні ми бачимо, що з тих 30-ти фото та рекламних старовинних проспектів залишилось лише 3 фото і декілька марок, але ми від цього абсолютно «не опечалились».

Суспільне Суми

Наступного разу ми розумітимемо що є люди, яким це не подобається. Тож, робитимемо, можливо, подієво: почепили, показали, і забрали, або уже приклеїмо так, що «відбити можна буде тільки отбойним молотком».

Авторки - Маргарита Лисенко, Анна Скрипняк, Суспільне Суми