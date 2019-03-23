Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00260

«Монолог з кавою»

Коли людині потрібен заряд енергії – вона часто п’є каву. А ще цей напій можна використати в живописі – виконати картини на мотив кавування, надихнутися на створення прекрасного від чашечки ароматної кави, та, власне, використати каву як матеріал для написання картини.

Виставка живопису «Монолог з кавою» талановитої Ніни Негреби наразі експонується у Сумській міській галереї. Про творчість, мистецтво і, звичайно ж, про каву, розповідала художниця у своєму інтерв’ю:

- Як починався Ваш шлях у мистецтві?

- Завжди любила малювати. Найбільший вплив на розвиток моєї творчістю мала студія - як і багато сумських художників, я займалася в місцевій студії чудового художника-подвижника Б.Б. Данченка.

- Які Ваші улюблені теми в мистецтві?

- Улюблених тем немає. Я зображую думки та почуття, те, що приходить в голову і в душу в окремий момент.

Мистецтво не можна відокремити від життя. Це вираження найбільшої необхідності, на яку здатне життя. Воно створює свою систему образного мислення і переживання. Моє мистецтво, творчість поміщає людину в багатовимірний простір душі. Це нескінченний лабіринт життя, творчості, з якого немає простих виходів, і де неприйнятні традиційні рішення.

- Що або хто Вас надихає найбільше?

- Саме життя, з його розмаїттям. А ще кава, беззаперечно! Smile Я люблю каву, я п’ю каву, коли пишу свої твори, можна сказати, вона мені допомагає. Кава і творчість для мене – практично синонімічні. Каву можна пити з молоком, з корицею, лимоном – варіантів безліч. Так само і в живописі.

А ще я меломан, люблю слухати музика, вона і надихає. Також часто поштовх до творчості дає поезія.

- Чи любите Ви експерименти у своїй творчості?

- Експеримент у живописі штовхає на пошук нового, незвіданого в композиції. Відбувається робота з підсвідомістю, коли відкривається «внутрішнє бачення». Творчість – це те, чим я живу, сенс життя – це пошук. Народжується бажання вирвати людину з тотальної завантаженості, очистити її свідомість від прагматизму, шаблонних схем мислення. По-своєму бачу всі реальні «речі» – всередині простору картин. Колір, ніби відривається від предмета і починає жити сам по собі, в живописі з'являється розкутість, філософічність мислення і підвищений інтерес до внутрішнього світу людини. Колір – важливий засіб для поетичного осмислення робіт, живопис можна зрівняти з музикою, поезією, танцем... Незвичайне почуття виникає, ніби входиш в стан божевілля.

- Чим, окрім мистецтва, займаєтеся в житті?

- Я - викладач відділу ОДПМ Сумського вищого училища мистецтва і культури ім. Д.С Бортнянського. І це моє хобі, величезна частина мого життя, невід’ємна та яскрава.

- Яка Ваша найзаповітніша мрія?

- Дістатися горизонту Smile

Довідка

Ніна Негреба – художниця, викладач Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського.

Народилася в Німеччині. Живе в місті Суми. Як і багато сумських художників, займалася в місцевій студії чудового художника-подвижника Б.Б. Данченка.

Член НСХУ з 2010 року. Бере участь у різноманітних виставках з 1976 року. Працює в галузі станкового живопису та декоративно-прикладного мистецтва.

Її твори зберігаються в Сумському художньому музеї, Лебединському художньому музеї, приватних колекціях в Україні, Росії, США, Німеччині, Італії, Польщі, Франції.

Порцію позитиву та світлі емоції також можна отримати від «кавового» живопису Ніни Негреби можна отримати до 28 червня у Сумській міській галереї.

Агенція промоції «Суми»

Досуг Выставка
view counter

По тематике

Дебютна виставка
17.06.2020 13:23

Дебютна виставка

Дебют – це завжди непросто. Почуття невпевненості, страху, переживання. Уперше презентувати публіці свій талант, свої роботи – нелегко, але так...

«Мереживний світ» Ірини Картамишевої
03.06.2020 12:51

«Мереживний світ» Ірини Картамишевої

Ірина Картамишева, майстриня із Бердянська, запрошує вас у свій «Мереживний світ».... 1

Пушистики снова в Сумах!
10.10.2019 16:31

Пушистики снова в Сумах!

С 10 октября по 3 ноября на третьем этаже универмага «Киев» сумчане и гости нашего города могут посетить выставку пушистиков...

«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45

«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити

9 липня в Лебединському міському художньому музеї ім. Б.К. Руднєва відкрилася дещо неординарна та навіть унікальна виставка-футоподорож «Мальтси-Лебурбу» (Мальта-Сицилія-Лебедин-Урочище Бурлюк),...

Взяти участь у Венеційській бієнале зможе кожен український митець
23.03.2019 12:35

Взяти участь у Венеційській бієнале зможе кожен український митець

58-а Міжнародна виставка мистецтв у Венеції триватиме з 11 травня до 24 листопада 2019 року....

view counter

Новости

Новый случай коронавируса на Сумщине в Конотопе
Сегодня 09:47
На Сумщине еще один случай коронавирусной болезни
Сегодня 08:17
На Сумщине полицейские поймали наркодилера (видео)
Сегодня 14:21
У Сумському краєзнавчому музеї відкрилася виставка до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни
Сегодня 14:11
Сумские патрульные вернули матери 8-летнюю девочку
Сегодня 13:50
В Сумах нарисовали пешеходный переход в никуда
Сегодня 12:57
На Сумщине в коммунальную собственность вернули водопроводную сеть стоимостью 30 млн грн
Сегодня 12:55
"Сумыхимпром" просит поддержки у властей по введению квот на импорт минудобрений
Сегодня 12:53
На Сумщине ожидаются дожди
Сегодня 12:50
Сумчан запрошують на Музейний вікенд
Сегодня 12:26
В Конотопе полицейские за 2 часа разыскали и вернули родителям пропавшую девочку
Сегодня 12:11
На Сумщине пьяный водитель принес в полицию взятку
Сегодня 11:42
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.