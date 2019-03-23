Виставка живопису «Монолог з кавою» талановитої Ніни Негреби наразі експонується у Сумській міській галереї. Про творчість, мистецтво і, звичайно ж, про каву, розповідала художниця у своєму інтерв’ю:
- Як починався Ваш шлях у мистецтві?
- Завжди любила малювати. Найбільший вплив на розвиток моєї творчістю мала студія - як і багато сумських художників, я займалася в місцевій студії чудового художника-подвижника Б.Б. Данченка.
- Які Ваші улюблені теми в мистецтві?
- Улюблених тем немає. Я зображую думки та почуття, те, що приходить в голову і в душу в окремий момент.
Мистецтво не можна відокремити від життя. Це вираження найбільшої необхідності, на яку здатне життя. Воно створює свою систему образного мислення і переживання. Моє мистецтво, творчість поміщає людину в багатовимірний простір душі. Це нескінченний лабіринт життя, творчості, з якого немає простих виходів, і де неприйнятні традиційні рішення.
- Що або хто Вас надихає найбільше?
- Саме життя, з його розмаїттям. А ще кава, беззаперечно! Я люблю каву, я п’ю каву, коли пишу свої твори, можна сказати, вона мені допомагає. Кава і творчість для мене – практично синонімічні. Каву можна пити з молоком, з корицею, лимоном – варіантів безліч. Так само і в живописі.
А ще я меломан, люблю слухати музика, вона і надихає. Також часто поштовх до творчості дає поезія.
- Чи любите Ви експерименти у своїй творчості?
- Експеримент у живописі штовхає на пошук нового, незвіданого в композиції. Відбувається робота з підсвідомістю, коли відкривається «внутрішнє бачення». Творчість – це те, чим я живу, сенс життя – це пошук. Народжується бажання вирвати людину з тотальної завантаженості, очистити її свідомість від прагматизму, шаблонних схем мислення. По-своєму бачу всі реальні «речі» – всередині простору картин. Колір, ніби відривається від предмета і починає жити сам по собі, в живописі з'являється розкутість, філософічність мислення і підвищений інтерес до внутрішнього світу людини. Колір – важливий засіб для поетичного осмислення робіт, живопис можна зрівняти з музикою, поезією, танцем... Незвичайне почуття виникає, ніби входиш в стан божевілля.
- Чим, окрім мистецтва, займаєтеся в житті?
- Я - викладач відділу ОДПМ Сумського вищого училища мистецтва і культури ім. Д.С Бортнянського. І це моє хобі, величезна частина мого життя, невід’ємна та яскрава.
- Яка Ваша найзаповітніша мрія?
- Дістатися горизонту
Ніна Негреба – художниця, викладач Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського.
Народилася в Німеччині. Живе в місті Суми. Як і багато сумських художників, займалася в місцевій студії чудового художника-подвижника Б.Б. Данченка.
Член НСХУ з 2010 року. Бере участь у різноманітних виставках з 1976 року. Працює в галузі станкового живопису та декоративно-прикладного мистецтва.
Її твори зберігаються в Сумському художньому музеї, Лебединському художньому музеї, приватних колекціях в Україні, Росії, США, Німеччині, Італії, Польщі, Франції.
Порцію позитиву та світлі емоції також можна отримати від «кавового» живопису Ніни Негреби можна отримати до 28 червня у Сумській міській галереї.
Агенція промоції «Суми»
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