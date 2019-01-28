Дебютна виставка Дебют – це завжди непросто. Почуття невпевненості, страху, переживання. Уперше презентувати публіці свій талант, свої роботи – нелегко, але так важливо!

Перша персональна виставка сумської художниці Валентини Гордієнко відкрилася у Сумській міській галереї 16 червня. Про себе, свою творчість та плани на майбутнє розповіла автор:

- Як починався Ваш шлях у мистецтві?

- Я з дитинства любила малювати. Як тільки навесні підсихав асфальт перед будинком, я брала кольорову крейду і малювала. З першого класу школи мріяла стати художником. Мій учитель малювання завжди високо відзначав мої роботи.

Свого часу я закінчила Загорське художньо-промислове училище, за фахом: «Художнє конструювання промислових виробів». Протягом усього трудового життя пропрацювала в Сумському машинобудівничому НВО ім. Фрунзе. Спочатку в цеху, потім запросили працювати в Бюро промислової естетики. У цей час багато малювала не тільки по роботі, але і для себе.

Взагалі, малювати я любила з дитинства, але це ніколи не було моїм основним заняттям. Довгий час розписувала вази, скриньки й тарілки. Брала участь у виставках-ярмарках. Мої роботи часто купляли в приватні колекції, і тим самим вони розійшлися по всьому світу.

Після завершення трудового шляху у мене з'явилося більше вільного часу. Кілька років тому я захопилася живописом, адже завжди мріяла спробувати цей вид творчості. Наразі майже весь свій вільний час проводжу біля полотна.

- Ваші улюблені теми в мистецтві?

- Мені подобається писати натюрморти і пейзажі.

- Що або хто Вас надихає найбільше?

- Мене надихають роботи Альфонса Мухи, роботи прерафаелітів (Россетті, Мілле). Їх полотна прекрасні! Я зробила багато копій з цих картин, які надихають мене кожен день.

- Яку картину мрієте створити (на яку тему)?

- Я дуже хочу написати картину за книгою Вадима Зеланда «Яблука падають в небо». Хочу виконати роботу в новій техніці.

- Чим, крім мистецтва, займаєтеся в житті?

- Люблю подорожувати, дивитися роботи великих художників. Мені пощастило відвідати Лувр, Версаль. Була в таких прекрасних містах, як Венеція, Флоренція та Рим. Це музеї під відкритим небом. А ще я люблю слухати аудіо книги, дивитися смішні комедії, а також захоплююся езотерикою.

- Яка Ваша найзаповітніша мрія?

- Побувати там, де я ще не була. Побачити красиві міста, побувати в музеях світу і написати картини, які будуть цікаві як мені, так і людям, котрі захоплюються живописом.

Відвідати виставку Валентини Гордієнко «Мій настрій» можна до 28 червня

Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.

Агенція промоції «Суми»