Дебютна виставка

Перша персональна виставка сумської художниці Валентини Гордієнко відкрилася у Сумській міській галереї 16 червня. Про себе, свою творчість та плани на майбутнє розповіла автор:
- Як починався Ваш шлях у мистецтві?
- Я з дитинства любила малювати. Як тільки навесні підсихав асфальт перед будинком, я брала кольорову крейду і малювала. З першого класу школи мріяла стати художником. Мій учитель малювання завжди високо відзначав мої роботи.
Свого часу я закінчила Загорське художньо-промислове училище, за фахом: «Художнє конструювання промислових виробів». Протягом усього трудового життя пропрацювала в Сумському машинобудівничому НВО ім. Фрунзе. Спочатку в цеху, потім запросили працювати в Бюро промислової естетики. У цей час багато малювала не тільки по роботі, але і для себе.
Взагалі, малювати я любила з дитинства, але це ніколи не було моїм основним заняттям. Довгий час розписувала вази, скриньки й тарілки. Брала участь у виставках-ярмарках. Мої роботи часто купляли в приватні колекції, і тим самим вони розійшлися по всьому світу.
Після завершення трудового шляху у мене з'явилося більше вільного часу. Кілька років тому я захопилася живописом, адже завжди мріяла спробувати цей вид творчості. Наразі майже весь свій вільний час проводжу біля полотна.
- Ваші улюблені теми в мистецтві?
- Мені подобається писати натюрморти і пейзажі.
- Що або хто Вас надихає найбільше?
- Мене надихають роботи Альфонса Мухи, роботи прерафаелітів (Россетті, Мілле). Їх полотна прекрасні! Я зробила багато копій з цих картин, які надихають мене кожен день.
- Яку картину мрієте створити (на яку тему)?
- Я дуже хочу написати картину за книгою Вадима Зеланда «Яблука падають в небо». Хочу виконати роботу в новій техніці.
- Чим, крім мистецтва, займаєтеся в житті?
- Люблю подорожувати, дивитися роботи великих художників. Мені пощастило відвідати Лувр, Версаль. Була в таких прекрасних містах, як Венеція, Флоренція та Рим. Це музеї під відкритим небом. А ще я люблю слухати аудіо книги, дивитися смішні комедії, а також захоплююся езотерикою.
- Яка Ваша найзаповітніша мрія?
- Побувати там, де я ще не була. Побачити красиві міста, побувати в музеях світу і написати картини, які будуть цікаві як мені, так і людям, котрі захоплюються живописом.
Відвідати виставку Валентини Гордієнко «Мій настрій» можна до 28 червня
Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.
Агенція промоції «Суми»
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