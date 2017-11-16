Политические амбиции «Народного Фронта» на 2018-2019 года В ноябре полтысячи представителей «Народного Фронта» со всей Украины собралась в Киеве на очередном партийном съезде. Лидер политсилы Арсений Яценюк окончательно развеял слухи о возможном слиянии «Народного Фронта» с «БПП» и заявил о самостоятельном участии партии в избирательном процессе 2019 года.

Спасибо сильной команде за консолидацию в сложное время

В начале съезда Арсений Яценюк поблагодарил членов своей партии за преданность политической идеологии и командную работу на протяжении трех лет. «В 2014 году родилась новая Украина, новая нация. Мы вырвали свою свободу и вызволили нашу страну от банды Януковича, – напомнил Яценюк. – Тогда вообще мало, кто верил, что правительство продержится более нескольких недель – казна пустая, одни лишь кредиты, которые нечем отдавать, армии нет, милиции нет, местной власти нет, центральной власти нет, нет ничего... В то время кто-то должен был взять на себя ответственность, и наша команда сплотилась и объединилась в то наиболее сложное время».

Лидер «Народного Фронта» поблагодарил присутствующих на съезде министров, народных депутатов, глав комитетов Верховной Рады и всех членов партии за неуклонность от избранного пути реформ и за ежедневную командную работу.

Коалиционное сотрудничество, а не слияние

Участников съезда «Народного Фронта» поприветствовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он поблагодарил партийцев за ощутимую поддержку в парламенте и в Кабмине, а также отметил, что «Народный фронт» является основой сегодняшнего коалиционного правительства и опорой для новых политических традиций – традиций ведения диалога и наработки совместных политических решений во благо государства.

В то же время политики дали четко понять, что никаких переговоров о слиянии «БПП» и «Народного Фронта» не ведется, ровно так же, как и возможной партийности Владимира Гройсмана. Реформаторский политический курс, который начал Арсений Яценюк в 2014 году и подписанное коалиционное соглашение – это то, что объединяло и продолжает объединять бывшего и действующего премьеров. И никакие должности, политические рейтинги, личные интересы и амбиции не могут быть превыше национальных интересов. судьбы народа и судьбы государства, – подчеркнули Яценюк и Гройсман.

Задание «Народного Фронта» – завершить программу реформ и в 2019 году пойти на президентские и парламентские выборы

По итогам партийного съезда была принята Резолюция, в которой определены основные направления деятельности «Народного Фронта» на ближайшие два года в сфере национальной безопасности и внешней политики, экономического развития и энергетической независимости, социальной и гуманитарной политики. Одним из стратегических заданий партии является тесное сотрудничество со странами ЕС и НАТО с целью получения реальных гарантий безопасности Украины. Не менее важным «Народный Фронт» считает развитие реального сектора экономики нашей страны, переход от экспорта талантов до экспорта продукции через взаимное сотрудничество науки и бизнеса. «Мы выполнили свою избирательную программу на 82%, – отметил Арсений Яценюк. – Поэтому, сегодняшнее наше задание – завершить программу реформ и в 2019 году пойти на президентские и парламентские выборы».

Лидер «Народного Фронта» так же отметил, что с кандидатурой на пост Президента, партия определится в 2018-м.

Олег Медуница, народный депутат от города Сумы, глава областной организации «Народного Фронта» и член фракции партии в парламенте:

- «Народный Фронт» – самая право консервативная политическая сила в украинском парламенте, которая последовательно выступает за европейскую интеграцию, за прозрачность и публичность, за борьбу с коррупцией и за укрепление обороноспособности нашей страны. Поэтому, несомненно, мы будем продолжать реализацию намеченного курса реформ. Мы готовы брать на себя ответственность, мы открыты для людей. Мы, конечно же, готовимся к очередным парламентским выборам, и нам есть, что сказать своим избирателям.

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