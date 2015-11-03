Кто тянет Сумы на дно рейтинга публичности – мэр, депутаты или исполнительные органы? Сумы опять опустились во всеукраинском рейтинге публичности

В Сумах Гражданская сеть ОПОРА представила результаты пятого ежегодного мониторинга индекса публичности органов местного самоуправления.

Сумы опять опустились во всеукраинском рейтинге публичности, хотя и набрали баллы, попав в число муниципалитетов с удовлетворительным уровнем прозрачности власти (в 2016-ом отмечался низкий уровень).

Сумы опускаются, потому что другие поднимаются

Гражданская сеть ОПОРА проводила измерения индекса публичности 24 муниципалитетов и отдельных субъектов – городских голов, исполнительных органов и депутатов городских советов. В Сумах исследование проводится с 2014 года.

В 2014-ом Сумы были четвертыми (57%), в 2015-ом – пятыми (63%), в 2016-ом – десятыми (59%) и по итогам последнего исследования за 2017 год стали аж 14-ыми (64%), опустившись в нижнюю половину списка. Вверху - Ивано-Франковск (78%), внизу – Полтава (50%).

По оценкам исследователей, самый низкий уровень открытости среди субъектов сумской городской власти - у исполнительных органов (54%), самый высокий – у депутатов (77%), мэр посередине - с публичностью ниже средней по Сумам (61%).

Уровень публичности сумских депутатов за время исследования вырос (49% в 2014-ом до 77% в прошлом). Самый публичный депутатский корпус в Чернигове - 82%, самый непубличный в Запорожье - 44%.

Уровень публичности сумского мэра за время каденции А.Лысенко колеблется от 62% в 2015-ом до 67% в 2016-ом и снова вниз к 61% в 2017-ом). Наивысший уровень публичности в рейтинге прошлого года ОПОРА присвоила городскому голове Ивано-Франковска (90%), низший – мэру Одессы (45%).

Уровень публичности сумских исполнительных органов упал с 60-70% в предыдущие годы до 54% в 2017-ом. Вверху всеукраинского рейтинга исполком Винницы (80%), внизу – Черкасс (41%).

Как отметила координатор измерения индекса публичности в Сумах Ирина Стегний на пресс-конференции 24 апреля, в отличие от Сум многие другие муниципалитеты значительно повысили уровень публичности и усовершенствовали механизмы общения граждан с властью, стремясь сделать их максимально удобными для горожан. Это и стало одной из причин того, что город Сумы в индексе публичности местного самоуправления с каждым годом опускается все ниже и ниже.

Почему падает индекс мэра

К причинам снижения показателя публичности городского головы исследователи относят недостаточную информацию о службах городского головы, а также доступность информации о деятельности городского головы и доступность его жителям города.

По данным И.Стегний, на информационном портале Сумского горсовета отсутствует информация о помощниках и советниках городского головы. Дан только перечень с именами, но нет никакой информации об этих людях.

Несмотря на то что Александр Лысенко регулярно проводит личный прием граждан и выделяет на это даже больше времени, чем предусмотрено законодательством, все же процедура записи на прием достаточно сложная и длинная, электронной записи или записи по телефону нет. Поэтому необходимо лично прийти в горсовет. Также нет отдельной процедуры приема мэром инициативных групп граждан или других групп (общественных объединений, профсоюзов, религиозных организаций и т.п.). Для людей с инвалидностью не создана возможность беспрепятственного доступа в помещение Сумского горсовета.

Там не знают, что такое открытые данные

По словам И.Стегний, работа с открытыми данными в Сумском горсовете находится на крайне низком уровне. Создается впечатление, что там не знают, что такое открытые данные и каким образом обнародовать информацию в формате открытых данных.

В Сумах нет отдельного портала открытых данных, а, например, такой портал есть во Львове, Полтаве, Запорожье, Виннице, Черновцах, Днепре, Харькове. Более того, на сайте Сумского горсовета нет отдельного раздела, посвященного открытым данным, и не удалось найти в открытом доступе ни одного документа в соответствующем формате: RDF, XML, JSON, CSV.

Подотчетность исполнительных органов Сумского горсовета обществу недостаточна, далеко не все решения публикуются на сайте горсовета вовремя, много информации о деятельности департаментов, отделов, управлений и коммунальных предприятий просто отсутствует.

Среди позитива И.Стегний отмечает возможность граждан присутствовать на заседаниях исполкома, свободно выражать свое мнение. Правда, новости о времени и месте таких заседаний не всегда публикуются на муниципальном портале.

Все хорошо, кроме отчета о деньгах

Координатор мониторинга индекса публичности в Сумах отмечает значительный прогресс депутатского корпуса. В основном это произошло благодаря гораздо лучшей отчетности депутатов. Хотя на сайте горсовета не обнародовали отчеты следующие депутаты: Александр Вегера, Вячеслав Калиниченко, Светлана Липова, Оксана Малюк, Владимир Шилов, - качество опубликованных отчетов выросло. Важным событием стала регулярная он-лайн видео-трансляция заседаний постоянных депутатских комиссий. Таким образом, каждый желающий может присутствовать на заседаниях в режиме он-лайн.

Вместе с тем не все депутаты отчитываются об использовании т.н. «депутатских средств», хотя это довольно значительная сумма и избиратели имеют право знать, на какие нужды использовали деньги избранники. Во время исследования не удалось найти информацию об использовании этих средств депутатами Андреем Барановым, Александром Вегерой, Валерием Заикой, Ириной Губской, Вячеславом Калиниченко, Светланой Липовой, Оксаной Малюк, Виталием Мельником, Владимиром Никоненко, Дмитрием Хандуриным, Виталием Шиловым и Владимиром Шиловым.

Среди позитива работы Сумского городского совета отмечается свободный доступ граждан на сессию, наличие электронной системы голосования, возможность беспрепятственно попасть на личный прием к тому или иному депутату.

ОПОРА рекомендует

Общая рекомендация для Сумского горсовета - оперативно внедрять новые подходы в обеспечении публичности, прозрачности, открытости своей деятельности. Если еще несколько лет назад наличие электронной системы голосования и онлайн-трансляций сессий горсовета было значительным шагом в работе, то сейчас этим уже никого не удивишь. Зато неумение работать с открытыми данными, отсутствие простого и оперативного онлайн-взаимодействия городского головы и других представителей городской власти с сумчанами приводит к тому, что город медленно, но стабильно снижается в рейтинге публичных и открытых городов Украины.

Городскому голове ОПОРА рекомендует упростить коммуникацию с сумчанами, используя общественные инициативы (например, проект «Открытый город»), общение через социальные сети, отведение специальных часов для приема гражданских активистов. Это положительно повлияет на уровень открытости городского головы и улучшит коммуникацию с сумчанами.

Также рекомендуется создать на официальной веб-странице горсовета отдельный раздел с полной информацией о помощниках и советниках городского головы, в том числе с контактными данными.

Органам исполнительной власти следует ввести обнародование информации в формате открытых данных (пока что такая информация отсутствует на сайте горсовета вообще) и постоянно расширять количество такой информации. Обнародовать на информационном портале Сумского горсовета отчеты о деятельности департаментов, отделов, управлений. Регулярно обнародовать годовые планы закупок и изменения к ним. Разместить информацию об услугах, предоставляемых коммунальными предприятиями, и их стоимости, информацию с формулами расчета тарифов на коммунальные услуги, а также сведения о льготах для различных категорий населения и разных видах услуг.

Депутатам Сумского городского совета ОПОРА рекомендует регулярно отчитываться перед избирателями о своей деятельности на открытой, ранее анонсированной встрече, не пропускать сессии горсовета и заседания постоянных депутатских комиссий. Отчеты готовить в соответствии с требованиями законодательства, включая в них раздел об использовании депутатских средств.