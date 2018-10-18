Репетиция кошмара: отсчет дней до техногенной катастрофы в Сумах стартовал ® На минувшей неделе жителей Сум заставили содрогнуться сразу две неприятные новости. Во-первых, это срыв начала отопительного сезона Котельной северного промузла и прямая угроза замерзания квартир более 80 тысяч сумчан; во-вторых - тайное повышение тарифов на тепло и горячу воду от «Сумытеплоэнерго».

И если местных чиновников и тысяч людей эти «сюрпризы» просто вогнали в ступор, то для немногих экспертов и правозащитников произошедшее стало подтверждением тех сигналов тревоги, которые они пытались донести еще более года назад.

Начиная с ноября 2017 года сумской правозащитник, лидер партии Евгения Мураева «НАШИ» на Сумщине Александр Соколов выпустил целый цикл телевизионных передач под названием «Город на грани техногенной катастрофы». Им же был опубликован ряд расследований в прессе о состоянии теплосетей, о процедуре формирования тарифов, выявленном завышении норм потребления тепла и установлении их на уровне якутских (!) показателей. Когда и это не помогло обратить внимание властей на надвигающуюся коммунальную катастрофу, команда Александра Соколова собрала в Киеве за круглым столом профессоров, академиков из Национальной академии наук Украины, и лучшие специалисты страны подробно разобрали предстоящие проблемы теплообеспечения города Сумы.

На момент подготовки этого интервью Александр Соколов опубликовал информацию о том, что «Сумытеплоэнерго» ещё летом этого года начало тайную процедуру повышения своих тарифов на 20%. Подробности – в нашем материале.

- Александр Олегович, давайте начнём с наиболее острой проблемы – срыва отопительного сезона в Сумах. Когда произойдёт запуск Котельной северного промузла?

- Нужно понимать, что важна не только дата запуска котельной, но и то, как долго после этого продлится её работа. Проблема в том, что жители города, да и сама городская власть, по моему убеждению, оказались заложниками политики, которую проводит менеджмент ПАО «Сумское НПО» (бывший завод «Фрунзе»). Рано или поздно всё это должно было произойти, и конечно, городская власть могла предусмотреть развитие такой ситуации, но опрометчиво понадеялась на менеджмент завода, уверявший, что к отопительному сезону они готовы.

- Вы можете простыми словами объяснить, как связаны мэрия, «Сумское НПО», Котельная северного промузла с отсутствием тепла в целых микрорайонах города?

- Начнем по порядку. Дирекция «Котельная северного проумзла» - это структурное подразделение ПАО «Сумское НПО» (бывший завод «Фрунзе»). Это значит, что она зависит от всех долгов, которые есть у завода перед кредиторами. Например, перед работниками – по задолженности по заработной плате; перед поставщиками-контрагентами – по неоплаченным ранее поставкам за сырье, материалы, комплектующие, предоставленные услуги и т.д.

За прошлый отопительный сезон завод задолжал около 16 миллионов гривен поставщику газа - ООО «Инвест-сервис». После недавних поправок в Кодекс газотранспортной системы, у поставщика появилось право требовать прекращения предоставления газа потребителям, которые не рассчитались за уже полученные объемы. В нашем случае, пока завод не рассчитается с этим долгом, новых поставок газа не будет, а значит - не запустится котельная.

Самостоятельно погасить долг завод не сможет, это уже очевидно. Поэтому город принял решение выкупить у завода здание «Клуба юных техников» на Холодногорской за 15 млн. грн., чтобы у завода была возможность погасить долг перед газотрейдером.

- Этот шаг спасет ситуацию?

- Отвечу Вам не как политик, а как профессиональный юрист: всё не так просто. У завода очень много невыполненных обязательств перед своими кредиторами. Поэтому, в первую очередь, местные власти должны понимать: в случае поступления наших бюджетных денег за покупку здания «Клуба юного техника» на счета завода, они могут быть моментально арестованы, и пропорционально распределены между всеми кредиторами.

Исходя из своего опыта, могу сказать, что правильный вариант есть только один: нужно оформлять продажу здания Клуба таким образом, чтобы деньги из города шли напрямую газотрейдеру – ООО «Инвест-сервис», в обход завода. Только такой вариант обеспечит гарантированное погашение долга по газу.

- То есть, ситуация – не безнадежная, и в ближайшее время может разрешиться?

- Проблема, к сожалению, комплексная, и все должны в этом отдавать себе отчет. В конце сентября НКРЕКП своим постановлением № 1079 внесла изменения в Кодекс газотранспортной системы. Они предусматривают, что с 1 декабря 2018 года НАК «Нефтегаз Украины» имеет право давать поручение на прекращение поставки газа тепловикам, у которых есть задолженность за потреблённый газ.

Это значит, что если завод снова задолжает по оплате газа, например, потребленного уже сейчас, в ноябре, то котельная опять может прекратить свою работу. Это произойдет в декабре, что называется «под ёлочку», и мы снова вернёмся к этой же исходной точке.

Давайте учтем, что оплата потребителей тепла никогда не бывает выше 90% (и это по самым оптимистичным прогнозам). Сам завод не имеет собственных денег для оперативного покрытия этой разницы. И выходит, что остановка работы Котельной северного промузла в декабре – это очень вероятный негативный сценарий. Кроме того: кто согласится поставлять заводу новый газ, если заранее понятно, что за него в будущем нечем полностью рассчитываться?

- Что же делать в таком случае? Ваша команда изучала возможные пути выхода из кризиса?

- Простых решений тут нет. Как известно, котельная находится в залоге у банка ПУМБ, связываемого с Ринатом Ахметовым, под ранее выданный заводу кредит в 10 млн. долларов. Возможно, котельная могла бы быть интересна, как профильный актив для предприятий энергетического комплекса Рината Ахметова.

В таком случае банк мог бы погасить кредит за счёт залогового имущества (Котельной), и далее передать её в собственность и управление одной из «родственных» энергокомпаний. Так или иначе, но это стабилизировало бы ситуацию.

Если же ПУМБу этот актив не интересен, то выход остаётся только один: трехсторонние переговоры в формате «Завод-ПУМБ-Мэрия» на предмет: либо - выкуп Котельной за бюджетные деньги в собственность города, либо - передача её в аренду одному из городских коммунальных предприятий. Тогда город сам будет «управлять» КСПУ. «Управлять» взято в кавычки потому, что в городе некому ею управлять.

- Выходит, быстрого решения проблемы нет? А ведь морозы и холода уже, что называется «на носу»…

- Вопрос стоит даже не в том, чтобы решить проблему быстро, а в том, чтобы её вообще решить! Сколько времени потребуется, чтобы новому арендатору (владельцу) котельной получить лицензию… Лимиты на газ… Заключение договоров поставки газа.. Утверждение тарифа… Всё это очень длительная процедура, и заниматься этим нужно было давным-давно, а не сейчас, когда петух уже клюнул в одно место. Но вы же видите, у нас привыкли жить одним днём, не задумываясь о ближайших последствиях.

Наша позиция следующая: нужно срочно разработать и внедрить схему 100%-й бесперебойной оплаты за потребляемый газ за счет средств города или под его гарантии, вне зависимости от уровня оплаты тепла потребителями. Это - на текущий отопительный сезон. А уже одновременно с этим вести работу в вышеупомянутых мной направлениях, чтобы встретить следующий отопительный сезон без сегодняшних проблем. Все это абсолютно реально, но смущает только одно – я напрочь не вижу тех, кто это сможет сделать.

- А как обстоят дела с «Сумытеплоэнерго»? Правда ли, что они решили поднять тариф без уведомления об этом сумчан?

- Да. Возмущает как раз то, что тепловики, похоже, умышленно скрывают информацию от сумчан о намерениях повысить тариф. А если информацию скрывают, то это может свидетельствовать о необоснованности такого повышения.

Вы знаете, что по Постановлению НКРЕКП № 866 от 30 июня 2017 года, перед повышением тарифов ОБЯЗАТЕЛЬНО должны проводиться открытые слушания. Для чего? Чтобы уведомить жителей о повышении, аргументировать расчёты.

Исходя из этого, тепловики обязаны разместить объявление о проведении открытых слушаний на своём официальном сайте: www.teplo.sumy.ua

Но… Вместо того, чтобы разместить объявление в разделе «Оголошення», который есть на сайте, и это вполне логично, тепловики запрятали его в разделе «Нормативна база», причём ссылку на объявление разместили в самом конце этого раздела среди большого перечня нормативных актов, таблиц. Одним словом – даже при желании найти объявление очень сложно.

Согласно объявлению, открытые слушания у нас якобы УЖЕ прошли 6 сентября 2018 года. Обратите внимание, формально они бы не состоялись, если бы на них не присутствовал представитель от власти. Выходит, что и власть и тепловики умышленно замалчивает вопросы повышения тарифов?

При этом, заметьте, открытые слушания были в начале сентября, когда правительство ещё не принимало решения о повышении тарифов на газ. Кто-нибудь в августе, сентябре слышал от наших чиновников, тепловиков о повышении тарифов на тепло и горячую воду? Нет.

- Если открытые слушания прошли, значит ли это, что в ближайшее время будет увеличен тариф?

- Пока пройдён только один этап из четырех. Первый – это открытые слушания о намерении тепловиков повысить тарифы. Прохождение этого этапа сопровождается оформлением протокола. Второй этап - рассмотрение протокола на заседании НКРЕКП и подготовка проекта решения об увеличении тарифов.

Третьим этапом проводятся открытые слушания с участием жителей, которые организовывает НКРЕКП. Тут рассматривается уже готовый проект решения об увеличении тарифов. И четвертый этап, завершающий, это утверждение тарифов на заседании НКРЕКП.

О том, когда начнётся следующий этап - мы будем уведомлять через Интернет, сумское телевидение, раздачу листовок. Приходите, принимайте участие, не молчите, иначе нас будут продолжать обворовывать.

- Как вы считаете, является ли тариф обоснованным?

- То, что я сейчас скажу – мнение не только моё, но и заслуженных украинских учёных.

Основной обман происходит при распределении стоимости сжигаемого на сумской ТЭЦ топлива - между производством тепловой и электрической энергиями. В структуре тарифа топливо занимает порядка 65%, и, сжигая на ТЭЦ одну тонну топлива, производится определенное количество и электрической, и тепловой энергии.

Электричество продаётся тепловиками на энергорынок, и это их основной источник прибыли. При этом тепло является сопутствующим товаром, который вырабатывается в процессе производства электричества.

На сегодняшний день существует около 15 методик распределения затрат топлива при производстве тепловой и электрической энергии, но все они носят рекомендательный характер.

В результате, тепловики могут выбирать любую методику, которая им больше нравится. Естественно они выбирают ту, которая лучше для них, но хуже для нас – «ГКД 34.09.100-2003», потому, что около 80 % затрат закладываются в производство тепла, а 20% - в производство электричества.

В то же время, наша команда установила, что существует методика, предусматривающая распределение затрат 50 на 50. Только на этой махинации, сумчане ежегодно переплачивают сотни миллионов гривен! О каком повышении вообще может идти речь?

- Получается, что нашему правительству, народным депутатам ничего не мешает уже сегодня снизить тарифы, если утвердить на законодательном уровне методику, которая в больше степени защищает интересы людей?

- Совершенно верно! Практически все, кто кричит с экрана телевизора, что они придут к власти и снизят тарифы – циничные лжецы. Большинство из них уже были при власти в течение последних 27 лет. И, при желании, давно могли утвердить на законодательном уровне правильную методику распределения затрат топлива.

Но они этого не делают, и, думаю, не сделают! Поэтому, хватит верить в эти бесконечные сказки, нужно полностью менять власть на новых людей, если вы действительно хотите положительных изменений.

- Это очень смелое пожелание…

- Да. Я очень прошу всех сумчан, уже больше года прошу: анализировать, вникать во все процессы, которые сегодня происходят. Не верить в красивые лозунги. Это сложно, но иначе правду от вранья не отличить. Самое главное – не жить одним днём, а задумываться, что нас ждёт завтра.

Исходя из этого, нам нужно выстраивать городские приоритеты. В первую очередь заниматься не наведением показательного марафета улиц и дворов, а уменьшать аварийность коммуникаций, жилого фонда. Иначе завтра, в лучшем случае, мы можем остаться без воды и тепла, а в худшем – начнут рушиться дома.

Только представьте: 280 км из 320 км теплосетей у нас уже давно выработали свой ресурс. Ежегодно в городе прокладывается до 3 км новых сетей. Такими темпами нужно 100 лет (!), чтобы восстановить то, что сегодня уже «еле дышит». Но это же абсурд! К слову сказать, чем выше аварийность, тем выше теплопотери, а они тоже закладываются нам в тариф!

Котельная северного промузла – это только репетиция перед настоящими проблемами, которые скоро свалятся на наши головы, если их не начать решать уже сегодня. Думайте и делайте выводы, иначе будет поздно.

P.S. В процессе подготовки статьи у нас появилась информация о возможном глобальном сговоре вокруг ситуации с КСПУ. В случае подтверждения этой информации мы вернёмся к этому разговору.