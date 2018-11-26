Александр Соколов: «Разорвать тарифную удавку мы сможем только вместе» ® «Сумытеплоэнерго» смогло-таки протянуть через Нац.регулятора очередное повышение тарифов на тепло для горожан.

Единственный из сумских политиков и активистов, кто попытался помешать этому прямо на заседании НКРЭКУ в Киеве – лидер команды Евгения Мураева «НАШИ» на Сумщине, правозащитник Александр Соколов – дал интервью сразу после рассмотрения этого критичного для города вопроса.

- Александр Олегович, расскажите подробно, что произошло 10 декабря на заседании НКРЭКУ?

- Это было похоже на театр с заранее прописанным сценарием: выходят представители тепловиков, «защищают» очередное повышение тарифов; следом идут чиновники и рассказывают, что жители их городов «с пониманием относятся» к повышению, оно обоснованно, и даже общественные слушания это подтвердили. И так – по каждому городу.

Мы, сумчане, были единственными, кто нарушил эту тарифную «идиллию». Членам НКРЭКУ мы показали, что громада Сум не поддержала решение о поднятии тарифа; рассказали, с какими манипуляциями проводились «общественные обсуждения»; привели пример неправильного, на наш взгляд, расчета тарифа – показали членам НКРЭКУ их же письмо, запрещающее «Сумытеплоэнерго» использовать методику распределения затрат так, как это делают тепловики и по сей день.

…Ощущение было такое, будто мы столкнулись с глухой стеной, и результат, видимо, был уже определен заранее. Но, судя по тому, как тепловики и чиновники едва не набросились на нас прямо в НКРЭ, они очень боялись того, что решение будет в пользу сумчан, а не их. Я уверен, они чувствуют свою слабость, и только пассивность жителей позволят им повышать тарифы всё выше и выше.

- Но, скажите, неужели сумчане равнодушны к поднятию тарифов? Ведь и на общественные обсуждения нового тарифа в «Сумытеплоэнерго» пришли не более 60 жителей, а основная масса была – сами работники компании, голосующие так «как нужно»…

- Вы знаете, я очень часто об этом задумываюсь… Причин может быть несколько. Во-первых, тепловики и власть, думаю, специально проводят открытые слушания в рабочее время, когда большинство людей вынуждены зарабатывать себе на жизнь, чтобы хоть как-то прокормить семью.

Во-вторых, очень выгодно вселить в людей страх, и многие просто боятся проявлять свою активность, чтобы завтра, к примеру, не лишиться работы. В-третьих, конечно есть и пессимистические настроения в обществе, когда люди во всём разуверились и считают, что от них ничего не зависит, - а это тоже очень выгодно действующей власти.

- По Вашему мнению, такая ситуация может связана с тем, что сумчане надеются на депутатов, которых они выбрали?

- Тут всё не так просто. Да, в нормальном обществе подобными вопросами должны заниматься депутаты, а люди – их контролировать. Но в сумских реалиях, большинство людей даже не представляют, кто является депутатом по их округу.

На открытые слушания не пришёл ни один депутат городского совета, областного совета, как и не пришли так называемые народные депутаты Медуница и Сугоняко. Почему? Видимо, были дела поважнее, чем тарифный кошмар для 250 тысяч сумчан.

Зато очень забавно наблюдать, как эти же депутаты рекламируют себя по телевизору, где выражают заботу о людях. К слову сказать, в интернете велась прямая видеотрансляция общественных слушаний, и, судя по всему, эту трансляцию дистанционно смотрел нардеп от Сум Медуница. Получается, смотрел на расстоянии, вместо того, чтобы быть с людьми и отстаивать их интересы.

- Вы сами, как участник проходивших в Сумах слушаний, как бы их оценили?

- Начнём с того, что изначально в объявлении был указан неверно адрес, по которому они должны проходить. Вместо улицы Лебединской 7, указано, что они пройдут по улице Лебединского, 7А. Это уже является формальным основанием для признания невозможным проведения открытых слушаний.

Далее, на открытые слушания, как и в прошлом году, тепловики завели своих работников, порядка 80 человек, которые от лица всех жителей и требовали повышения тарифов. Можно было предположить, что люди борются за повышение своих зарплат, но как оказалось, это не так. В структуре тарифа, зарплаты занимают всего 2%, в то время как тариф хотят поднять на 14%. Лично я не против был поднять зарплаты работников теплоэнерго хоть в 2 раза, на тарифе это никак особо не отразится.

Но вместо того, чтобы объединить усилия, работники теплоэнерго стали устраивать провокации, толкать пришедших сумчан, провоцировать драки.

Что в итоге? По нашему убеждению, открытые слушания не состоялись в связи с тем, что их проведение (как массовых мероприятий) запрещено во время военного положения. Этот факт зафиксирован нами соответствующим протоколом.

В свою очередь, тепловики и зам.мэра Журба считают, что военное положение не помеха для поднятия тарифов, и вместе с работниками теплоэнерго составили противоположный протокол, в котором от имени жителей города согласовали повышение тарифов.

- В свете последних событий, к чему нужно готовиться сумчанам уже с 01 января 2019 года?

- Согласно проектам постановлений НКРЭКУ, тариф на тепло собираются поднять до 1559,67 грн/Гкал в домах с приборами учёта, или 43,48 грн. за 1 кв.м. в месяц, где нет приборов учёта. Тариф на горячую воду с полотенцесушителем - 91,37 грн. за 1 куб. м и без полотенцесушителя - 84,42 грн за 1 куб. м.

Как мы уже говорили с вами ранее, пока власть и тепловики не будут заниматься снижением теплопотерь и ремонтом теплосетей, тарифы с каждым годом будут увеличиваться, а качество предоставляемых услуг ухудшаться.

Этот процесс уже рискует стать необратимым. Невозможно ни финансово, ни физически будет отремонтировать все теплосети, когда они окончательно придут в негодность. По мнению многих специалистов, мы уже прошли точку невозврата в этом вопросе, бездействие сейчас – преступно. Например, нужно было давно начинать перевод домов на индивидуальное отопление, но и этим никто не начинал заниматься.

Скажите, зачем нам нужна плитка во дворах, если коммуникации под ней – сплошная трухлая ржавчина? Власть хочет заниматься показухой, или думать всё же о будущем города? Но в таком случае, почему из 280 КИЛОМЕТРОВ теплосетей, в следующем году собираются отремонтировать только около 100 МЕТРОВ?!

Знаете, происходящее в городе мне напоминает ситуацию, когда больному человеку вместо лекарства и лечения, делают красивую причёску. Вот так и наш город, и наша критическая инфраструктура – они больны, они за шаг от коматоза. И последствия этого ударят по всем нам, причем не через годы, а в любой момент.

Поэтому я снова и снова обращаюсь к сумчанам: анализируйте происходящее, честно оценивайте своих избранников и всех политиков, делайте выводы. Не живите иллюзиями: победить этот бардак и разруху можно, но только всем вместе.