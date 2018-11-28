Піраміда «Батьківщини»: чим і як підкупають виборців 3 грудня суд визнав факт неодноразового підкупу виборців за кандидатів від партії «ВО «Батьківщина». Людям платили по 200 гривень за голос, відданий батьківщинцям. Відповідний вирок уже оприлюднений в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У пайку олія, паштет, вівсянка, чай крупнолистовий. Тож золоті гори так собі, навіть не гречка.

Гроші за голос

«Схема передбачала оману виборців та укладання безоплатних угод з кандидатом для проведення агітації, а згодом голосування за певних осіб», - повідомила на своїй сторінці у Фейсбук речниця Генпрокурора України Лариса Сарган. Жінку, яку викрили на підкупі виборців, засудили до 5,5 років позбавлення волі. Йдеться про мешканку Одесської області Людмилу Іванівну Щеглову. Як пише пані Сарган, «Підприємлива» громадянка підшукувала мешканців району, які знаходяться у скрутному матеріальному становищі, та яким необхідна грошова допомога».

Суддя Кілійського районного суду Олександр Маслеников 3 грудня оголосив вирок, яким визнав Людмилу Щеглову винною у двох злочинах: підкупі виборця і повторному підкупі.

«Враховуючи множинність вчинених обвинуваченою злочинів, те, що вони є умисними, один з них відноситься до злочинів середньої тяжкості, а інший - до тяжких злочинів, те, що вони мали на меті спотворення результатів волевиявлення громадян під час проведення виборів... суд дійшов висновку, що призначене обвинуваченій покарання слід відбувати реально», - сказано в рішенні суду. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/78263688)

Тож, якщо апеляція не скасує цей вирок, прихильниці партії Юлії Тимошенко доведеться відсидіти пять з половиною років в колонії. Та чи зупинить це підкуп виборців?

Не грошима єдиними

У квітні-травні цього року також надходила інформація про підкуп виборців на користь «Батьківщини» на Тернопільщіні та в Харківській області. В цих випадках йшлося про суми від 200 грн до 500 грн. Все у тій же Одеській області голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко оприлюднив відео, на якому інша жінка - Галина Морозова - у подробицях розповідає про схему підкупу виборців батьківщинцями.

«Суть моей работы заключалась в том, чтобы я составляла списки, агитировала людей, чтобы они за деньги голосовали», - зізналася Галина Морозова.

Перелік скандалів навколо батьківщинівців можна продовжувати. Вони нікого не бояться і готуються до виборів, які планують виграти з допомогою уже відомих брудних схем, які навіть стали називатися «Пірамідою Батьківщини».

Згідно зі схемою, за кожною дільницею закріплена десятка агітаторів, яка уже зараз, хоч виборча кампанія не стартувала, збирає списки виборців і обіцяє їм золоті гори, якщо ті проголосують на виборах Президента України за їх керівника − Юлію Тимошенко.

Щоправда, щодо золотих гір, виникають сумніви. Адже у соцмережах з’явилися фото із «пайками від Батьківщини». У пайку олія, паштет, вівсянка, чай крупнолистовий. Тож золоті гори так собі, навіть не гречка.

«Червоне серце» у серці міста

Аналогічна ситуація з батьківщинцями і в Сумах. У місцевій партійній організації вже давно існують так звані «десятки» агітаторів, які по команді своїх босів включаються у процеси.

І хоча офіційно президентська виборча гонка ще не стартувала, сумська «Батьківщина» ще місяць тому розгорнула штаб. Да так поспішала, що навіть вивіску на своєму офісі у центрі Сум (вул. Горького,2) розмістила без дозволу. Це з`ясувала Всеукраїнська громадська організація «Молодий народний рух».

«Дозвільні документи на розміщення вищезазначеного рекламного засобу відсутні», - відповів на запит громадської організації головний архітектор Сум Андрій Кривцов.

«Як і очікувалося, зовнішня реклама ВО «Батьківщина» над дошкою В'ячеслава Чорновола у Сумах незаконна, − пише очільник «Молодого народного руху» Андрій Рибалко. − Якщо хтось не в курсі, у Сумах «Батьківщина» при владі. Коли правляча партія плює на закон, то яке моральне право вона має вимагати його дотримання у інших?»

Рухівці вимагають від батьківщинців прибрати незаконну вивіску до 24 грудня - дня народження В'ячеслава Чорновола.

Чи виконає цю вимогу сумська «Батьківщина», залишається під питанням. Як і ще один момент. Чи дозволять сумчани використовувати себе у брудних політичних схемах? Чи погодяться продавати голоси за пайки і 200 грн.? А якщо, не дай Боже, таке станеться, чи зможуть наші правоохоронні органи спрацювати так оперативно і якісно, як їхні одеські колеги? Поживемо-побачимо.

Олексій Ковальчук