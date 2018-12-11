Сумская область: социологический портрет региона

• Анализ результатов исследования показал, что ситуацию в целом по стране жители области оценивают значительно хуже, чем на местах .

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 респондентов. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

• Только 5% оценили политическую ситуацию в стране как спокойную, тогда как в области спокойной ситуацию видят 39%, а в своем городе / селе - 47%. Напряженной ситуацию в стране видят 63% опрошенных, критической - 25%. В области напряженной ситуацию видят 42% опрошенных, в своем городе - 35%, критической ситуацию на местности считают лишь около 10%.

• Правильность направления движения страны (14%) респонденты оценивают хуже, чем родной области (21%) и своего города / села (23%). Несколько более оптимистичными в отношении этих оценок являются представители старшего поколения и жители сел.

• Несмотря на негативные оценки состояния дел, общие ожидания среди жителей области скорее нейтрально-положительные. Около 15% считают, что положение дел, как в Украине, так и на местах улучшится в следующем году. Подавляющее большинство думают, что ситуация не изменится (46-47%). Зато 22-23% считают, что ситуация ухудшится.

• Военный конфликт на Востоке Украины (74%) - самая большая проблема общегосударственного уровня по оценкам жителей области. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнует повышение тарифов на коммунальные услуги (58%), низкий доход и инфляция (по 51%). На уровне личных проблемы - низкий доход и высокие цены меньше беспокоят жителей малых городов, но являются более острыми для жителей областного центра и сел.

• Лидером президентского рейтинга является Ю.Тимошенко, которую готовы поддержать 23,7% тех, кто определился и будет голосовать. За П.Порошенко - 10,3%, А.Гриценко - 10,0%, В.Зеленского - 9,7%, Ю.Бойко - 8,2%, О.Ляшко - 6,9%, А.Шевченко - 5,6%, С.Вакарчука - 3,5%, Е.Мураева - 3,0%. Рейтинг других кандидатов - менее 3%. 22,1% опрошенных не определились с выбором кандидата, еще 14,2% не намерены участвовать в голосовании.

• 17% опрошенных верят, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, несколько возросло. В победе П.Порошенко уверены 8% (в 2017 - 10%). Победу Ю.Бойко видят вероятной около 4%, а В.Зеленского и А.Гриценко - по 3%, О.Ляшко - 2%. В победу других кандидатов верят менее 2%. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко, П.Порошенко и Ю.Бойко.

• Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае 43% опрошенных.

• В рейтинге партий лидирует Батькивщина, которую поддерживают 25,9% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию «Слуга народа» готовы отдать голос 10,1%, за Гражданскую позицию - 9,5%, за БПП Солидарность - 9,2%, Оппозиционный блок - 7,9%, Радикальную партию - 5,6%, УКРОП - 5,1%. Рейтинг других партий не более 4%. В то же время, 20,2% не определились с выбором, 17,2% - не намерены участвовать в выборах.

• При выборе мотивов голосования за кандидатов в Президенты, 53% принимают во внимание ориентацию кандидата на более тесное сотрудничество с ЕС, а 18% - сотрудничество с Россией (более актуально для сторонников Ю.Бойко). Также для 53% являются важными личные лидерские качества кандидата, одновременно для 31% - важна его команда. Социально-экономическая программа является мотивом выбора для 49%, при этом 34% скорее обращают внимание на идеологические взгляды кандидата. 46% полагают, что важна направленность кандидата на решение проблем страны, а для 35% важно внимание кандидата как к стране, так и к их региону. Для 48% важен опыт кандидата в политике, наряду с этим 34% отметили, что им важнее его принадлежность к генерации «новых политиков» (наиболее актуально это для более молодых избирателей и сторонников Е.Мураева, В.Зеленского, С.Вакарчука, А.Шевченко). В выборе между радикальными изменениями и обеспечением стабильности, 36% выбирают первое, а 45% - стремятся к стабильности.

• 26% считают, что ситуация в Украине в результате будущих выборов не изменится, 24% - что она ухудшится, а 22% - что улучшится. Чаще других о позитивных изменениях говорили сторонники П.Порошенко и Ю.Тимошенко. Значительно меньше положительных изменений ожидают те респонденты, которые не намерены голосовать.

• Вероятными фальсификации на выборах президента на общеукраинском уровне считают 46% опрошенных, в области - 39%, а в их городе / селе - 35%. Еще около 35% опрошенных допускают возможность незначительных фальсификаций. 12% считают, что в их населенном пункте фальсификаций точно не будет.

• 15% респондентов положительно относятся к ситуации, когда во время выборов политики помогают материально избирателям. 28% занимают нейтральную позицию, а 53% против такого вида агитации. Более благосклонно к раздаче помощи относятся жители сел, а также наименее обеспеченные опрошенные.

• Жители области оценивают деятельность местной власти лучше, чем центральной. Так, лишь 8% опрошенных довольны деятельностью Президента П.Порошенко, столько же довольны деятельностью Премьер-министра В.Гройсмана и 5% - Верховной Рады. В то же время, более 80% выразили недовольство деятельностью центральной власти.

• В течение года уровень удовлетворенности деятельностью областной государственной администрации почти не изменился (21-22%), уровень удовлетворенности работой городского / сельского главы немного вырос (с 26% до 29%). Уровень удовлетворенности местными главами несколько выше среди жителей сел.

• Респонденты чаще видят рост уровня коррупции в целом по Украине (41%), нежели в области или по месту жительства (29-30%). 46% считают, что ситуация со взяточничеством не изменилась на центральном уровне, 53-55% - такого мнения о своей местности. Об уменьшении уровня коррупции говорили только 2-3%.

• Подавляющее большинство опрошенных недовольны положением дел в различных сферах и услугах. В общем относительно лучше оценивают ситуацию со школьным образованием и развитием сельского хозяйства. По большинству сфер наблюдается отрицательная динамика или отсутствие изменений. Несколько выросли оценки социальной защиты, развития сельского хозяйства, заметно упали - в отношении экологии, медицины и борьбы с коррупцией. Последнюю сферу опрошенные оценили хуже прочих.

• Среди возможностей в области опрошенные лучше всего оценили возможность отдыхать и проводить досуг. Хуже всего - найти работу. Почти все сферы возможностей оцениваются выше более состоятельными респондентами, а также жителями областного центра. Аналогично, более высокими являются оценки младшего поколения респондентов (исключая возможности предпринимательства).

• Только 6-9% видят высокий экономический потенциал развития Украины, области и своего города / села в ближайшие 5-10 лет. Около 30% оценивают потенциал на среднем уровне. 42-44% видят низкий потенциал, 9-10% вообще не видят никаких возможностей для экономического роста, как в Украине, так и в области и своем городе / селе. Немного лучше оценивают потенциал роста жители малых городов и более молодые опрошенные.

• 71% испытывают гордость за то, что они являются гражданами Украины (18% - противоположного мнения), такое же количество (71%) - за то, что они являются жителями своей области, 74% - своего города / села. Несколько меньше гордости испытывают лица среднего возраста. Чаще всего предметом гордости за свой регион является его природа (47%) и история (46%). Местными жителями гордятся 23%, традициями своего края - 21%, культурой и искусством - 18%, достопримечательностями - 15%.

• Около 55% считают себя однозначно или скорее счастливыми людьми. 28% - противоположного мнения. Чаще о личном счастье говорили более молодые и состоятельные опрошенные, а также жители городов. В то же время, 33% жителей сел, 35% представителей старшего поколения и 48% среди беднейших слове населения считают себя несчастливыми.

• Жители области чаще всего указывали на культурно-историческую близость с населением Полтавской и Харьковской областей. Среди соседних стран жители региона считают себя близкими к Беларуси, несколько меньше - к России, а также частично к Польше.

• Около трети выразили желание заняться собственным делом. В то же время более половины (54%) не имеют такого желания. Лишь 4% опрошенных отметили, что уже являются предпринимателями. Более высокий уровень желания открыть собственное дело наблюдается среди жителей городов, более молодых и более состоятельных респондентов. При этом среди последних 21% заявили, что уже занимаются бизнесом. Среди тех, кто выразил желание открыть собственное дело, 25% отметили, что хотели бы заниматься торговлей, 15% - строительством и ремонтом, 11-12% - логистикой, сферами развлечений и красоты, 10% - автосервисом или ИТ-сферой, чуть меньше 10% - туризмом, фермерством, недвижимостью.

• За последний год количество тех, кто выразил желание работать за границей, почти не изменилось (38-39%), но несколько увеличилось количество тех, кто к этому не стремится (с 52% до 56%). 46% из тех, кто хочет эмигрировать, в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине, 35% - не готовы. Более высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди молодежи (69%), обеспеченных респондентов (46-51%), а также жителей областного центра (42%).

• Около 60% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. 22% - поддерживают предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах, 10% - за предоставление русскому языку статуса государственного.