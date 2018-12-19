«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ® Спокойно платить по постоянно растущим тарифам, или накопить гигантские долги за «коммуналку» и попасть под суд, - перед таким выбором оказались тысячи сумских семей. Спасительная субсидия уже в минувшем году для многих людей оказалась недоступна, а с первого января вводятся очередные поправки в порядок её назначения.

Что в канун Нового года принял Кабмин, поможет или навредит сумчанам объявленная «монетизация» субсидий, и какие подводные камни спрятаны в новом решении властей – об этом мы говорим с сумским правозащитником, лидером партии Евгения Мураева «НАШИ» на Сумщине Александром Соколовым.

- Александр Олегович, законодательство меняется очень часто: люди ещё не успели вникнуть в суть октябрьских изменений в порядок назначения субсидии, как появились «новогодние». По Вашему мнению, есть хоть какой-то толк для людей от такой частой смены правил?

- Да, такое беспокойство высказывают многие жители нашего города. Ведь изменения происходят чуть ли не ежедневно: принимаются новые законы, постановления, приказы, и людям очень сложно «переварить» этот огромный массив информации. Поэтому, по мере возможности, наша команда не только старается вникать во все социально значимые вопросы, а и готовит законопроекты, поправки в различные нормативные акты, - чтобы убрать неточности и разночтения, используя которые, чиновники морочат людям голову, а монополисты вытягивают последние сбережения.

Есть ли толк для людей от тех изменений, которые вносят представители власти? Думаю, ответ очевиден. Если жизнь людей ухудшается, в стране царит беззаконие, нет уверенности в завтрашнем дне, это может означать лишь одно: депутаты, министры, чиновники думают, прежде всего, не о людях, а о собственном кармане.

Позитивные изменения в стране возможны, но только при одном условии: люди вооружаются знаниями, разбираются и понимают суть манипуляций власти и монополистов, и не позволяют себя дурачить. Иначе – никак. Двухгодичная эпопея с тарифами и субсидиями это очень ярко иллюстрирует.

- Комментируя последние изменения в порядок назначения субсидий, вице-премьер-министр Украины Розенко акцентировал, что меняется принцип расчёта между людьми и монополистами. Как это понимать?

- С первого января 2019 года начинается поэтапный переход на так называемую «монетизацию» субсидий. Процесс делится на три этапа. Первый коснётся только тех, кто обратится за субсидией с 1 января по 1 мая 2019 года. Второй этап - тех, кто обратится за субсидией на неотопительный сезон 2019 года (с 1 мая по 1 октября 2019 года). И ожидается, что уже с 1 октября 2019 года все люди, получающие субсидию, будут переведены на её монетизацию.

Но хочу сразу предупредить сумчан, которые надеются самостоятельно распоряжаться деньгами от субсидии: этого не будет.

- А что тогда это за «монетизация»? Люди ведь ожидали, что субсидию будут получать «на руки», или на счет, и оплачивать только те коммунальные услуги, которые посчитают нужным… Всё будет не так?

- В понимании правительства, «монетизация» происходит так: деньги из гос.бюджета сначала зачисляются на счёт Министерства социальной политики, предусмотренный для выплат субсидий, открытый в Ощадбанке. После зачисления средств Ощадбанк переводит их на счета управителей и исполнителей коммунальных услуг в разрезе каждого субсидианта отдельно.

По сути, люди, получающие субсидию, как по старым, так и по новым правилам, в процесс перечисления денег в виде субсидий за коммунальные услуги вовлечены не будут.

Более того, новые поправки, как всегда, не обошлись без подводных камней и «новогодних сюрпризов»….

- Можете рассказать об этом подробнее, чтобы сумчане понимали полную картину?

- Да, безусловно. В новой редакции постановления есть интересный пункт, который дословно звучит так: «граждане, которым субсидия предоставляется в денежной форме, обязаны ежемесячно оплачивать стоимость фактически потреблённой коммунальной услуги с учётом суммы субсидии, перечисленной исполнителям коммунальных услуг».

Эту формулировку монополисты могут трактовать следующим образом.

Допустим, вы потребили тепла на 1500 грн. Размер субсидии за эту услугу составляет 1000 грн., и вам остаётся доплатить только 500 грн. Но государство, по тем или иным причинам (например: нет денег, как это часто бывает) перечисляет монополисту не всю сумму субсидии, а только её часть, к примеру, 200 грн. То есть долг государства по субсидии перед монополистом остаётся 800 грн.

Согласно упомянутой формулировке, монополист теоретически может злоупотреблять своим положением и требовать от вас заплатить 500 грн. не только за себя, а и доплатить 800 грн. за государство, которое не перечислило в полном объёме субсидию. А уже когда и как государство компенсирует вам эти 800 гривен – вообще непонятно.

Как известно, финансирование субсидий со стороны государства очень часто происходит с задержками. И этот пример очень ярко показывает, как важно правильно и точно формулировать нормы законов и нормативных актов, чтобы в будущем не было разночтений, которые используются монополистами в своих интересах.

- А есть какие-нибудь положительные для людей новшества?

- Да. Но прежде хочу обратить Ваше внимание на то, что самая важная норма, которая определяет - кто является членом домохозяйства, осталась, к сожалению, без изменений.

Напомню, октябрським решением Кабмина установлено, что в состав домохозяйства включаются все лица, которые зарегистрированы в домовладении. Т.е. фактическое место проживания человека не имеет значения. Если человек зарегистрирован в квартире, то будут учитываться доходы как его лично, так и членов его семьи, независимо от фактического места их проживания.

И вот здесь появилась одна положительная оговорка: если, к примеру, в домовладении зарегистрирована мать-одиночка и ребёнок, а отец ребёнка проживает отдельно, и ранее не состоял с его матерью в официальном браке (не были расписаны), то его доходы, при назначении матери субсидии, учитываться НЕ БУДУТ.

До этого времени такая норма касалась только разведённых женщин с детьми, в результате чего, женщины, которые находились ранее в «гражданском браке», не могли оформить субсидии из-за того, что у отца ребёнка нет официальных доходов или о нём ничего не известно.

- Кроме этой поправки, появились ли еще важные изменения?

- Есть один интересный момент. Люди, которые подадут заявление на получение субсидии на отопительный сезон с 1 января 2019 году, могут претендовать на получение сэкономленной суммы субсидии за коммунальные услуги, которая останется на счету Ощадбанка по состоянию на 1 июня. Сэкономленные деньги будут перечислены на личный счёт человека в этом же банке, и он может распоряжаться ими на своё усмотрение.

Вы скажете: как же так, ведь мы чуть выше обсуждали, что люди сами не смогут распоряжаться деньгами? В чем подвох?

Увы, этот подвох есть. В этом же постановлении Кабмин уменьшает социальные нормы, в пределах которых государство предоставляет людям льготы и субсидии. Одновременно с этим увеличивают нормы потребления (например, по газу, как мы описывали в предыдущих интервью), в результате чего, экономии особой может и не получиться…

Так, согласно поправок, собираются уменьшить социальные нормы на:

центральное и индивидуальное отопление (теплообеспечение), касается жилых домов, которые оборудованы общедомовыми/квартирными счётчиками - социальная норма уменьшается с 0,0431 Гкал/кв.м. до 0,0383 Гкал/кв.м.; в случае использования природного газа для индивидуального отопления – социальная норма уменьшается с 4,5 куб.м./кв.м. до 4 куб.м./кв.м. для пользования услугой центрального снабжения холодной водой – социальная норма уменьшается с 2,4 куб.м./чел в месяц до 2 куб.м./чел. в месяц при условии наличия центрального горячего водоснабжения; и уменьшается с 4 куб.м./чел в месяц до 3,6 куб.м./чел в месяц при отсутствии центрального горячего водоснабжения.

- Выходит, каждыми новыми поправками размер субсидии и шансы на её получение всё уменьшаются и уменьшаются? Чем же тогда помогают народные депутаты, которые открывают свои консультационные пункты, «горячие линии» по получению субсидий?

- Давайте говорить открыто: с одной стороны, субсидия в нашей стране больше похожа на узаконенную систему обворовывания государства, при которой монополисты под прикрытием, в том числе, и этих самых депутатов, гарантировано получают деньги из бюджета за свои некачественные услуги. А с другой стороны, субсидия – это вынужденная мера в нынешних условиях, потому что почти 20 млн. украинцев находятся на грани выживания, и не в состоянии самостоятельно оплачивать искусственно завышенные тарифы.

Поэтому народный депутат должен делать всё, чтобы, прежде всего, поднять качество и уровень жизни своих избирателей, и тогда им субсидия будет попросту не нужна. А уже в тех редких случаях, когда без субсидии не обойтись, этот процесс депутаты должны сделать простым и доступным, а не так, как сейчас.

Но, похоже, наши депутаты работают по другому принципу: четыре года занимаются своими интересами и доходами, а за год до выборов резко возбуждаются и создают видимость борьбы за права людей.

Давайте делать выводы. От профессионализма, опыта и порядочности депутатов зависит личный достаток каждого гражданина Украины. И если депутатами становятся бездельники, пройдохи и клоуны без конкретной программы, то и уровень жизни будет становиться ещё хуже… Хотя, куда уже может быть хуже?