Итоги-2018: приобретения и потери Срыв отопительного сезона, новые платежки, смертельное ДТП, хитро спланированное убийство, реформы, военное положение – все, чем может запомниться сумчанам ушедший год

Потери года

Начнем с грустного. Почти пять лет в стране идет война, и сумчане теряют на Донбассе своих родных и близких. За мирный новый год наши земляки отдали жизнь. Давайте вспомним поименно.

Александр Ковтун родился 30 января 1985 года в селе Клышки Шосткинского района. Старший стрелок 13-го отдельного мотопехотного батальона "Чернигов-1" 58-й отдельной мотопехотной бригады. В зоне АТО служил с июля 2017 года. Погиб 1 января 2018 года в час ночи в районе села Новотошковское Попаснянского района Луганской области в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Андрей Кривич (позывной Дилли) родился 24 января 1999 года в Конотопе. Доброволец тактической группы "Сапсан" ДУК ПС. Погиб 27 марта в 20.40 в районе пгт Зайцево Донецкой области в результате пулевого ранения, нанесенного враждебным снайпером.

Степан Литковец родился 13 марта 1997 в селе Гарбузовка Лебединского района. Затем вместе с семьей переехал в село Подопригоры. С 2015 года жил в Сумах. Служил солдатом, стрелком зенитного артиллерийского взвода 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 6 июня в 18.30 в районе поселка Пески Донецкой области в результате подрыва на мине во время боя с ДРГ наемников РФ.

Руслан Баглык родился 29 сентября 1997 года в Тростянеце. Старший солдат, наводчик 2-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады. Был тяжело ранен пулей вражеского снайпера 19 июня в районе города Авдеевка Донецкой области. В бессознательном состоянии был доставлен в больницу имени Мечникова, но врачи оказались бессильны - 25 июня вечером он умер, так и не приходя в сознание.

Станислав Дьяконов родился 24 марта 1985 года в селе Червоное Белопольского района. С 2011 года жил в селе Сергеевка. Старший солдат, наводчик пулеметного отделения противотанково-пулеметного взвода 2-й роты 15-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 24 августа в 15.40 в районе пгт Южное Донецкой области от смертельного пулевого ранения.

Владислав Карпун - житель Глухова. Старший солдат, стрелок зенитно-ракетного взвода 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Солдат был эвакуирован врачебной бригадой медпункта батальона и доставлен в госпиталь с огнестрельным проникающим ранением грудной клетки 7 сентября. Несмотря на усилия врачей 8 сентября около часа ночи сердце военнослужащего остановилось.

Ярослав Бугаевский родился 11 апреля 1998 года в Шостке. Младший сержант, разведчик 13-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Во время минометного обстрела наших позиций 11 сентября в районе города Майорск Донецкой области получил смертельное ранение. Умер в госпитале ночью 12 сентября.

Владимир Бузовский родился 27 января 1992 года в селе Локня Кролевецкого района. Старший сержант 72-й отдельной механизированной бригады. Погиб 23 сентября в районе населенного пункта Луганское Бахмутского района Донецкой области в результате обстрела позиций подразделения воинской части С4359.

Алексей Гребенюк родился 3 апреля 1969 года в Кролевце. С 14 марта 2015 до апреля 2016 года проходил службу по мобилизации в зоне АТО, служил в 17-й отдельной танковой бригаде. В июне 2017 года подписал контракт и вернулся на фронт. Сержант, снайпер 72-й отдельной механизированной бригады. Во время выполнения военного задания в районе поселка Новолуганское Донецкой области 7 ноября был тяжело ранен. Его доставили сначала в Бахмутский военный госпиталь, потом в Харьковский; 13 ноября из Харькова самолетом был переправлен в Киевский центральный военный госпиталь, где 17 декабря умер, не приходя в сознание.

ДТП года

Микроавтобус с детьми из Сумской области, возвращаясь из Польши, попал в ДТП в Беларуси. Авария произошла утром 13 мая. Водитель (1976 г. р., гражданин Украины), управляя автомобилем Renault Master, врезался в автопогрузчик, который двигался в попутном направлении. Погиб 12-летний мальчик из Сум – ученик гимназии №1, который находился на переднем сиденье. Еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу, затем переведены в Брестскую областную. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи.

Учительнице Великописаревской специализированной школы, организовывавшей поездку детей за границу, прокуратурой Сумской области 17 октября 2018 года сообщено о подозрении. Ее подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшем смерть несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 137 УК Украины). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Следственным управлением полиции установлено: учительница организовала и лично сопровождала группу из 26 учеников из Сумской, Винницкой областей и г. Киева на международный футбольный турнир в г. Барчево (Польша). Родители детей подготовили нотариально заверенные доверенности, согласно которым учитель взяла на себя обязательства отвечать за жизнь и здоровье детей во время пребывания за границей и возвращения в Украину. Вместе с тем организатор поездки, во избежание согласования выезда группы с соответствующими органами Нацполиции Украины, вместо предусмотренного для такой поездки комфортабельного автобуса с двумя водителями разместила детей в четырех легковых автомобилях, водители которых даже не имели лицензий по международной перевозке пассажиров. Более того, поездку на расстояние более чем 2 тыс. км осуществлял один водитель без смены, перевозка детей проходила в ночное время без необходимого количества сопровождающих лиц. Как следствие, именно из-за усталости после длительного ночного переезда водитель допустил нарушение правил дорожного движения.

Убийство года

Вечером 2 августа во дворе собственного дома на улице Л. Толстого с двумя пулевыми ранениями, в голову и спину, оказавшимися смертельними, нашли Анатолия Жука. До увольнения и переформатирования он возглавлял департамент градостроительства и земельных отношений Сумского горсовета, в 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом горсовета предыдущего созыва. В последнее время позиционировал себя как общественный деятель и публично резко критиковал команду мэра Сум Александра Лысенко. Версий убийства было несколько - как на бытовой почве, так и заказное. Однако в итоге следствие сошлось на версии бытового убийства.

В ходе следствия было установлено: между супругами Жук сложились неприязненные отношения - жена Анна неоднократно рассказывала близким людям, что муж применяет к ней физическую силу, некоторое время она проживала отдельно. При этом развестись с мужем не могла из-за его угроз забрать ребенка. Поэтому женщина тщательно спланировала убийство своего мужа. В тот день она отправила 10-летнюю дочь на такси к своей матери, подожгла комнату в доме, где отдыхал муж, а сама, чтобы обеспечить себе алиби, поехала с водителем, с которым имела близкие отношения, платить за Интернет.

Анатолий Жук, проснувшись, самостоятельно потушил пожар, позвонил жене, и она вернулась домой. После того как испорченные пожаром вещи вынесли из дома, Анатолий лег отдохнуть во дворе, а водитель поехал на автозаправку. Воспользовавшись тем, что муж уснул, жена взяла его пистолет марки Сz-75, который незаконно хранился у них дома, и трижды в него выстрелила. 31-летней жене потерпевшего объявлено о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Ей грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Как выяснилось позже, Анна Жук вместе с ребенком и водителем нелегально выехали в РФ.

Кидок года

За 10 месяцев (с декабря прошлого года по 26 ноября нынешнего) ПАО СНПО задолжало заводчанам свыше 192 млн грн (данные реестра предприятий-должников по зарплате управления Гоструда в Сумской области). Работники предприятия за свой труд не получили десятки, а некоторые даже больше сотни тысяч гривен. Официальная причина невыплаты зарплаты – «переориентация рынков сбыта и взаимоотношений между акционерами предприятия». После летнего «голодного марша» заводчан центральными улицами города и митинга у стен облгосадминистрации последовали обращения городских и областных властей к президенту и в Кабмин. Однако ситуация к лучшему не изменилась – большинство заводчан отправлены на простой с частичной оплатой в 2/3, которая тоже задерживается. С середины лета люди массово пошли в суд.

Подав запрос в Ковпаковский районный суд, мы узнали: «с 1 июля 2018 года поступило около 1400 исковых заявлений о взыскании заработной платы с ПАО СНПО. Почти по всем делам судом принято положительное решение, за исключением 62, которые оставлены без рассмотрения (когда истец подал соответствующее заявление, однако спор решен до рассмотрения судом). На судебные заседания представители ответчика (ПАО СНПО) не являются, поэтому судом выносятся заочные решения. На все заочные решения ПАО СНПО подаются заявления об их отмене, но из-за неуплаты судебного сбора такие заявления определением суда возвращаются без рассмотрения. После этого ПАО СНПО подаются апелляционные жалобы, которые для рассмотрения направляются в Апелляционный суд Сумской области (ныне - Сумской апелляционный суд). Апелляционный суд решение Ковпаковского районного суда города Сумы такой категории преимущественно оставляет в силе. Исполнительные листы выписываются по заявлениям истцов после вступления решения в законную силу. В период с 1 января 2018 в 25 случаях судом наложены штрафы на ПАО СНПО за невыполнение процессуальных обязанностей с целью препятствования правосудию (повторное непредоставление истребованных судом доказательств (справок о задолженности перед ответчиками) без уважительных причин)».

По данным Сумского апелляционного суда, «в период июль-декабрь 2018 поступило 454 апелляционные жалобы на решения Ковпаковского районного суда города Сумы по искам работников ПАО о взыскании невыплаченной заработной платы при увольнении. В подавляющем большинстве жалобы были поданы ПАО «СНПО». Из них 424 апелляционные жалобы были оставлены без движения. Т. е. не рассматривались судом за неуплату апеллянтом судебного сбора. По существу рассмотрено 30 дел. По результатам рассмотрения восемь апелляционных жалоб было удовлетворено в полном объеме или частично, а в 22 случаях было отказано в удовлетворении апелляционных требований. Средний срок рассмотрения дел - 24 дня».

Как видим, де-юре результат в большинстве случаев для заводчан позитивный – судьи принимают решения в их пользу. Однако де-факто предприятие не спешит возвращать долги. Процесс истребования переходит в следующий год. На ПАО СНПО числится 6089 работников.

Скандал года

Это событие напрямую связано с описанной выше ситуацией на Сумском машиностроительном объединении, которому принадлежит Котельная Северного промузла. За несколько дней до начала отопительного сезона городские и областные власти неожиданно узнали, что Котельная Северного промузла из-за долгов перед газотрейдером осталась без газа, а значит, 80 тыс. горожан - без тепла. Кстати, температура в квартирах 13-15 градусов многим сумчанам пошла, мягко говоря, не на пользу.

Путем сложнейших переговоров городским властям все же удалось найти способ участия города в погашении долгов частного предприятия – через покупку в рассрочку у СНПО здания Клуба юного техника на ул.Холодногорская. Это обошлось городскому бюджету в 19 млн грн, которые можно вносить частями. После чего газотрейдер разблокировал процедуру подачи газа и НАК «Нефтегаз» дал Котельной Северного промузла газ на жилой фонд и социальную сферу. Мэр Александр Лысенко уверяет, что до конца отопительного сезона все будет в порядке: котельную запускали не для того, чтобы ее останавливать, т.к. это большой риск и безответственность.

В приобретенное в авральном порядке здание КЮТа планируют перевести Центр научно-технического творчества молодежи, освободив при этом здание детского сада «Белоснежка» в девятом микрорайоне.

Реформы года

Медицинская реформа коснулась всех. Большинство сумчан уже подписали декларацию с врачом первичного звена. Кампания декларирования не заканчивается, и если кто-то понял, что ошибся с выбором, можно подписать декларацию с другим доктором независимо от места жительства. В Сумах заработали и начали получать государственное финансирование от Национальной службы здоровья два центра первичной медико-санитарной помощи, охватывающие всю «первичку» города. Кроме того, декларации с врачами первичного звена можно заключить в нескольких частных медицинских учреждениях. По принципу «деньги идут за пациентом» сумские медики стали получать большие зарплаты, чем раньше. Для пациентов с середины ноября заработала электронная регистратура – можно записаться к врачу первичного звена по Интернету. На электронном ресурсе Helsi.me несложно найти своего педиатра, терапевта или семейного врача и получить информацию о возможности попасть на прием в ближайшие две недели. И электронную медицинскую карту. Также система Helsi позволяет вести электронную карточку пациента, что обеспечивает оперативный доступ к истории болезни и упрощает ведение документации. Кроме того, пациент теперь сам может заполнить декларацию, после чего врачу останется ее подписать. По данным и. о. начальника отдела здравоохранения Елены Чумаченко, на оснащение амбулаторий всем необходимым для внедрения новых сервисов из горбюджета выделено дополнительно больше 4 млн грн. Все регистратуры обеспечены компьютерами, а врачи «первички» - ноутбуками.

К сожалению, узкие специалисты, которых, в связи с реформированием системы, перевели в штат больниц, продолжают прием по талонам, и попасть к ним весьма проблематично. Также не решена проблема финансирования лечения льготной категории – государство денег дает все меньше, а городской бюджет хоть и увеличился в процессе децентрализации, все же не резиновый. Тем более, что материальная подготовка лечебных учреждений к реформированию (существуют жесткие требования Минздрава к оснащению медучреждений) полностью ложится на местные бюджеты.

В этом году сумские первоклассники, как и их ровесники по всей Украине, пошли в «Новую украинскую школу». Подготовка к учебному году предусматривала и государственное, и местное финансирование. Как отмечали сумские педагоги, готовясь к 1 сентября, такого обновления мебели и учебных пособий в школах города не было давно. Дети пошли в новые классы, где даже парты стоят не рядами, а их можно расставлять в зависимости от вида работы на уроке. По новой концепции, дети младших классов должны постигать науку играя, а педагоги внимательно следить за их эмоциональным состоянием. Все учителя, взявшие в этом году первый класс, прошли специальную подготовку. Их рабочие места оборудованы ноутбуком, «фабрикой печати», ламинатором, в распоряжении педагогов интерактивные доски с проектором и другие новейшие средства обучения.

Если в реформу медицины и образования сумчане вовлекаются более или менее активно, то реформа ЖКХ явно пробуксовывает. Если и создаются ОСМД, то, как правило, в новых домах. А в старых многоэтажках, которые в первую очередь нуждаются в ремонте,за редким исключением, люди категорически не хотят самоорганизовываться, не хотят и выбирать управляющего. В таком случае, по законодательству, еще в прошлом году местные ораны власти должны были провести конкурс и назначить управляющих домов. Но за полгода сумскому исполкому удалось только объявить о конкурсе. Его результатов пока нет – жильцы по-прежнему отдают деньги ЖЭКам, которые их используют крайне не эффективно. Причем не исключено, что эти же ЖЭКи в результате конкурса могут быть назначены в качестве управляющих. Вот так реформа! Всего в Сумах создано 241 ОСМД.

Приобретения года

В жилом секторе в этом году городские власти занимались крышами и подвалами, ремонтируя их за бюджетные деньги. Детские и спортивные площадки появлялись во дворах, где находились инициативные люди, подавшие проект в рамках т.н. общественного бюджета. Для проведения остальных ремонтов власть предлагает жильцам организовываться и пользоваться государственными и местными программами совместного финансирования.

Наконец-то отремонтирован мост на ул.Горького. Дорогами, как и в прошлом году, занимались частями, переходя из одного бюджетного года в другой. В этом году завершен ремонт ул. Роменская и 20 лет Победы. Качество финишного покрытия, полученное за счет пуска нового асфальтового завода, как уверяет начальник КП «Дорремстрой» Александр Вегера, позволит этим дорогам продержаться без капремонта 20 лет. Поживем – увидим! Кроме того, в этом году дорожники отремонтировали часть улицы Троицкой, но проблему с «гремящими» люками оставили на следующий год; часть ул. Гамалея, но без тротуаров, часть ул.Супруна, Марко Вовчок и др. По данным КП «Дорремстрой», в этом году отремонтировало почти 150 тыс. кв м городских дорог, на что потрачено больше 130 млн грн, из которых 42 млн впервые были выделены Сумам государственным Дорожным фондом, 80 млн грн дал городской бюджет.

Регулярно шли ремонты в больницах, закупалось новое медицинское оборудование. К примеру, отремонтировано приемное отделение Детской горбольницы св.Зинаиды, сделан капремонт в лор-отделении, обновились некоторые отделения горбольницы №1. Кроме того, в этом лечебном учреждении появился ангиограф и под него специализированное хирургическое отделение – это знаковое событие в развитии медицины города.

В рамках продолжения проекта «Безопасная школа» сумские учебные заведения оборудовали системами наблюдения.

Коммунальный перевозчик КП «Электроавтотранс» обзавелся мобильным приложением мониторинга транспорта (загрузить на сайте avtobus.sumy.ua), с помощью которого пассажир может увидеть расположение и движение транспорта на нужном ему маршруте, а также узнать время прибытия транспорта на нужную остановку. «Отображение транспорта на маршрутах сейчас происходит в полном объеме, восстановление работы приборов продолжается, и каждый день мы добавляем новые единицы транспорта. Количество остановок, на которых доступно прогнозирование, постоянно увеличивается», - сообщает КП «Электроавтотранс».

Возможно, в наступившем году бюджетные ресурсы будут тратиться более системно, т.к. этому поспособствует Стратегия развития города, к разработке которой городские власти приступили в прошлом году.

Удар года

Новые цены на газ с 1 ноября (8,55 тис. грн за 1000 куб. м) и размер субсидий намного меньше прошлогодних. Причем довольно-таки большое количество прежних субсидиантов лишились государственной поддержки – к примеру, семьи «заробитчан», т.к. многим из них проблематично предоставить справку об уплате налогов за рубежом. Причем газовики долго тянули с новыми платежками, поэтому удар пришелся как раз под Новый год.

Кроме того, в конце года «Сумытеплоэнерго» смогло протянуть через Нацрегулятора (НКРЭКУ) очередное повышение тарифов на тепло для горожан. И если раньше на общественных слушаниях сумчане активно выступали против повышения тарифов (хотя это не мешало тепловикам достигать нужного для них решения), то последние обсуждения прошли не массово – большинство в зале составляли работники «Сумытеплоэнерго». В результате, согласно проектам постановлений НКРЭКУ, тариф на тепло собираются поднять до 1559,67 грн/Гкал в домах с приборами учета, или 43,48 грн. за 1 кв.м в месяц, где нет приборов учета. Тариф на горячую воду с полотенцесушителем - 91,37 грн за 1 куб. м, без такового - 84,42 грн за 1 куб. м.

Маршруточники в прошлом году также начали забрасывать удочку насчет поднятия стоимости проезда до 7 грн, приезжая под стены мэрии.

Однако впереди год выборов – весной президентские, осенью парламентские. А в следующем году – местные. В связи с этим можно надеяться пусть не на послабление гаек, то хотя бы на прекращение закручивания. И еще, к сожалению, реальность такова: мы живем в воюющей стране, а значит, надо быть готовым ко всему. Будем надеяться, что объявленное, а потом отмененное «странное» Военное положение (такого в Сумах не было со времен Второй мировой, и этим тоже запомнится 2018 год) так и окажется не генеральной репетицией, а каким-то до конца непонятым недоразумением.

Мира и благополучия вам в Новом году!