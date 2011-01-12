Спортивные итоги 2019-го Прошедший 2019-й год был богат на около- и спортивные события для Сум и сумских спортсменов.

2019 год был довольно запоминающимся для сумских болельщиков. Наши спортсмены радовали их больше, чем разочаровывали. Год выдался интересным. Вспомним некоторые события, персоналии, мимо которых мы пройти не смогли.

Спортсмен года

В этом году 27-летний сумской лучник Алексей Гунбин по праву считается лучшим на Сумщине. Он отлично выступил на Кубке мира в Берлине, где с командой поднялся на вторую строчку пьедестала почета. На чемпионате мира в миксте дошел до ? финала. Претендует на поездку на Олимпийские игры в Токио в следующем году. Первый в рейтинге украинских лучников.

Спортсменки года

Тут традиционно заправляют биатлонистки. Но теперь их сразу две – Валя и Вита Семеренко в прошлом году в составе эстафетной команды добились «бронзы» чемпионата мира. В той четверке, кстати, еще и уроженка Сум Анастасия Меркушина и выпускница СумГУ Юлия Джима.

Сестры уже 15-й год в составе сборной Украины и пока, судя по всему, сдавать свои позиции не собираются. Увидим ли мы их на Олимпиаде-2022, покажет время…

Тренер года

Еще пару лет назад активно выступавшая Екатерина Бурмистрова уже тренирует, да как.

В прошлом году молодежная женская сборная по борьбе под ее руководством стала второй в общем зачете на континентальном первенстве.

Украинки добыли по одному «золоту» и «серебру», а также пять бронзовых наград.

Команда года

В Сумах есть одна величина – МСК «Сумчанка». Сумские хоккеистки стабильно, уже 12-й раз подряд, выиграли чемпионат Украины. Это только на траве. В индорхоккее эта же команда громит всех уже больше 15 лет, ни разу никому не отдав первенство в Украине.

А на международной арене, несмотря на отсутствие стандартного поля и своего зала, стабильно держится в элите мирового хоккея.

Могла бы соперничать с «Сумчанкой» команда по настольному теннису «Грация-СумДУ» - уже трехкратный чемпион Украины, но в Европе наши теннисистки пока не котируются…

Футболист года

Ну и никак не обойтись без лучшего футболиста. 23-летний студент СумГПУ им. А.С.Макаренко, который приезжает в Сумы буквально пару раз за год, стабильно выступает в составе чемпиона Англии «Манчестер Сити». В прошлом году он отыграл за «горожан» 33 матча, забив 3 мяча и отдав 4 голевые передачи. Это будучи защитником. За сборную Украины Зинченко отыграл от свистка до свистка восемь матчей, забив два гола и отдав одну передачу.

Кроме того, немецкий портал Transfermarkt.de считает хавбека полузащитника «МанСити» самым дорогим игроком среди украинских футболистов. Его оценили в 30 млн евро, єто на 10 млн евро більше по сравнению с предыдущим обновлением данных портала.

На втором месте еще один украинский представитель английской Премьер-лиги Андрея Ярмоленко («Вест Хем» - 20 млн евро. Столько же стоит полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков.

Возвращение года

В третий раз в элиту украинского футзала возвращается команда СумГУ, теперь в новом обличье – «FoodCentre-СумДУ». Заняв второй место в первой лиге, команда заслуженно вышла в Экстра-лигу. Там, правда, пока пасет задних – восьмое место из девяти. Чтобы пройти в финальный раунд, нужно попасть в шестерку.

Замена года

В 2018 году с футбольной карты Украины пропал ахтырский «Нефтяник», в 2019-м – следом за ним отправился ПФК «Сумы». Но если ахтырчане просто не получили финансирования от «Укрнафты», то «сумчан», которые еле наскребли состав на второй круг чемпионата 2018/2019, выгнали с позором за договорные матчи. Решение об этом было принято еще в апреле, но подав апелляцию, команда сумела доиграть чемпионат, хотя и поставила по пути несколько неприятных антирекордов. Чего стоит только череда поражения 0:7, 0:3, 0:7… 0:4, 0:8, 1:10, 0:4…

Однако уже осенью Апелляционный комитет принял решение направить дело «Сум» на повторное рассмотрение, но от «Сум» уже ничего не осталось…

…Зато во вторую лигу вышел чемпион области – 2018 липоводолинский «Альянс», который теперь играет на стадионе «Юбилейный» в Сумах. Да как играет. Начав ни шатко ни валко, вышел в лидеры и после двух кругов занимает третье место в турнирной таблице группы Б, реально претендуя на выход в первую лигу. Кроме того, команда, дебютировав в кубке Украины, уже дошла до 1/4 финала, выбив по дороге две второлиговские и одну перволиговскую команды. В марте «Альянс» встретится с «Мариуполем» из Премьер-лиги.

Прогресс года

Здесь сумские баскетболисты. БК «СумДУ» после 13-го места в первой лиге 2018/2019 на новогодние каникулы ушел на втором месте группы 1 с 10 победами и 4 поражениями. Неудивительно, ведь они усилились двукратным чемпионом Украины в составе южненского «Химика» Александром Прокопенко, который по итогам первого круга является вторым по результативности в лиге.

А вот в стритболе те же «политеховцы» выиграли «бронзу» чемпионата Украины, а среди студентов вообще – «золото». Сумчанин Игорь Стародуб попал в сборную Украины U23. Воспитанник сумского баскетбола Андрей Кожемякин в составе «Днепра» выиграл Суперлигу 3х3.

Супертело года

В прошлом году сразу несколько сумских бодибилдеров отличились на всеукраинском уровне – Игорь Глуходед, Юрий Зимогляд, Алексей Егоренко, Виталий Сукуватый, Дмитрий Руденко, Татьяна Москаленко, Ярослава Гаврильченко, Ольга Назарова, Татьяна Поладич.

Однако самого значительного триумфа добились трое: Юрий Зимогляд став чемпионом Европы по бодибилдингу (в смешанной паре) и взяв «серебро» в категории «классик физик», став чемпионом мира по бодибилдингу («классик физик») и чемпионом мира по фитнесу (в смешанной паре) по версии IFBB. Игорь Глуходед стал чемпионом Европы (WBPF) и вице-чемпионом мира по версии NAC по бодибилдингу. Ярослава Гаврильченко стала лучшей в мире в категории «велнесс» по версии WABBA.

Сила духа

В ушедшем году сумские спортсмены с инвалидностью показали немало выдающихся результатов. Трехкратным дефлимпийским чемпионом (спортсмены с нарушением слуха) стал Дмитрий Мажаев в лыжных гонках, Руслан Денисенко бронзовый призер. Их готовит тренер Сергей Харченко.

Восемь сумских слабовидящих футзалистов в составе сборной Украины уже в четвертый раз стали чемпионами мира. Тренируют команду сумчане Николай Чхайло и Игорь Кравченко.

Сумской армрестлер Сергей Семеренко стал чемпионом мира, Николай Педоренко – дважды бронзовым (Николай за свои многолетние победы в 2019 году теперь заслуженный мастер спорта Украины).

Стройка года

Более 10 лет разговоров, десятки проведенных энтузиастами фестивалей, три года строительства - и вот осенью в городском парке открыли скейт-парк. Стоил он городу более 4 млн грн (10 лет назад активисты-экстремалы говорили, что хватит и 300 тысяч). На нем катаются и скейтеры, и байкеры, и роллеры, и самокатеры от мала до велика. А отсутствие снега дало возможность кататься вплоть до Нового года, в том числе и по вечерам, так как вокруг установили современное, мощное освещение.

А вот с остальной спортивной инфраструктурой городские власти подкачали. Уже два с половиной года ничего не происходит на стадионе «Авангард», в который поначалу вложили почти 20 млн грн. Пять лет мусолят со стадионом для хоккея на траве. Есть петиции, поддержанные уже даже депутатами, по поводу строительства ледовой арены. Уже который год стоит на месте развитие Теннисной академии.

Тем временем в СумГУ открыли Центр пляжного волейбола, где можно тренироваться и играть круглый год.

Легионерка года

Воспитанница сумского хоккея на траве Марина Виноградова второй раз стала лучшим игроком чемпионата Италии.

Приз ей вручили по окончании чемпионата. Сумчанка, которая с 2015 года стала итальянкой и выступает за сборную Италии, играет в команде «Amsicora» с Сардинии уже 9 лет. За это время команда стала трижды чемпионом, а в этом году впервые оформила золотой дубль, выиграв еще и кубок страны. Наша землячка в чемпионате забила 15 голов.

Первый раз ее признавали лучшей в 2015 году.

Олимпийские надежды

Следующий год будет олимпийским. Летние игры пройдут в Токио. На поездку в Японию претендуют сразу несколько сумских спортсменов. Прежде всего лучники Алексей Гунбин и Евгения Чибисова, скороходка Инна Кашина (она уже с олимпийской лицензией), боксер Максим Галиничев, борец Александр Колдовский, дзюдоист Артем Хомула, каратист Игорь Угнич… Чем больше, тем лучше!