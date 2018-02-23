Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 19:47282

Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»

Сумская биатлонистка Валентина Семеренко рассказала о подготовке к сезону, любви ходить по магазинам и любви к детям.

Женская сборная Украины по биатлону улетела из Киева на подготовительный сбор в Финляндию. Накануне олимпийские чемпионки-2014 Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная были замечены в одном из столичных торговых центров. В магазине официального спонсора биатлонистки помогали покупателям подобрать спортивную одежду, раздавали автографы и фотографировались с фанатами. Журналисту iSport.ua также удалось немного пообщаться со спортсменками.

- Валентина, сразу согласились побыть в роли продавца-консультанта?

-  Конечно! Заинтересовало даже не потому, что людям надо что-то предлагать, советовать, интересно, потому что выходят новые коллекции, хочется тоже их увидеть самой, пощупать, поинтересоваться, какое качество. Я очень довольна. Вот уже стою в новых кроссовках. (Смеется).

- Какие предпочитаете цвета в одежде?

- У нас очень много сине-желтой формы из олимпийской коллекции. И мне очень хочется иметь форму неофициальную. У меня очень много одежды других цветов: серого, черного, красного, розового. Я люблю качественные вещи, которые долго носятся и легко стираются. А так как мы постоянно ходим на сборах в олимпийской коллекции, она нам немножко надоедает, мы же девушки. Хочется разнообразия. (Улыбается).

- Вас можно назвать шопоголиком?

- Есть такое… Каждый день бы ходила по магазинам, было бы за что покупать. (Смеется) Когда мы на сборах выезжаем в город, то посещение торгового центра – это обязательная программа. За 18 дней сборов можем раза два съездить. И дома я хожу по магазинам, слежу за модой. Я это очень люблю.

- Примерно через месяц стартует первый этап Кубка мира. Когда начинаете подготовку?

- В Финляндии будут подготовительные тренировки, уже будем кататься на лыжах. Едем в Вуокати там есть искусственный снег, уже до двух километров, а может и больше круг. И на стрельбище будем тренироваться. Там будем дней 10-12, потом оттуда переезжаем в Норвегию в Шушен. Это будет второй этап подготовки к сезону. И там будем участвовать в этапе Кубка IBU (25 ноября – 1 декабря - прим. автора), где будет видно, в какой мы уже форме, как мы подготовились к основным стартам. И потом оттуда мы уедем на этапы Кубка мира. Первый будет в Швеции, в Эстерсунде (30 ноября – 8 декабря).

- В марте, по завершению этапов Кубка мира, Вы говорили, что из-за неправильно организованной подготовки вы смогли выйти на пик формы только к концу сезона. Скорректировали подготовку на новый сезон?

- Да. Летом нам разрешили тренироваться со своим тренером, Шамраем Григорием Ивановичем и у нас очень маленькая такая команда была -- три Сэма: я, Вита и Сергей Семенов. Естественно, с нами ездил массажист Дима, и Григорий Иванович Шамрай отвечал за нас троих. Очень было комфортно. Уютно, все, что он хотел, мы эту работу выполнили. И мы дальше по этому плану будем работать.

- Золотая медаль летнего чемпионата мира в суперспринте - итог этой успешной летней подготовки?

- Именно. Золото летнего чемпионата мира говорит о том, что эта методика очень хорошо нам подходит. И я надеюсь, что не только я с Витой буду выступать хорошо, но и вся наша команда.

- Апрель – единственный месяц в году, когда биатлонисты отдыхают. Как провели его Вы?

- Отдыхала я на больничной койке, были определенные обстоятельства, я не хочу о них говорить, знают близкие люди и президент Федерации, мы не хотим к этому возвращаться. Сейчас все хорошо. Первый сбор летом немножко пропустила, потом начала втягиваться в работу. С третьего сбора я полноценно тренировалась. Не хочу загадывать наперед, но планирую отработать этот сезон, эти полгода на все 100 процентов.

- Чем любите заниматься на досуге?

 - Я люблю вязать, люблю вышивать, люблю делать декоративные клумбы дома. Мне нравится очень ландшафтный дизайн. И у меня это получается. Люблю уборкой заниматься. Все, короче, люблю делать по дому. И не забываю ходить по магазинам (Смеется). Ну и, конечно, отдыхать с друзьями.

- У Вас есть племянник Марк (сын Виты Семеренко, 3 года). Сильно его балуете?

- У меня три племянника и два крестника. Детей очень сильно люблю, я их, действительно, сильно балую. Я все им покупаю, и вещи, и подарки, и можем куда-то сходить поразвлекаться. Я детей люблю.

- О собственных детях уже задумывались?

- Лет 6-7 назад даже ходили слухи о моей беременности, а в Википедии даже написано, что у меня 10 летний сын, но это все вранье, по-другому не скажешь.  Детей у меня нет и не было. Пока все время посвящено большому спорту

Елена Серая, iSport.ua

Спорт Биатлон Валентина Семеренко

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