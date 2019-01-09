Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ® - Умный человек готов спорить и доказывать, а дурак – всегда провоцирует драку. Это очень похоже на местную политику, согласны? Вот мы, сумчане, и выбираем: или разумная, вдумчивая дискуссия о пути развития, или навязанная нам драка всех со всеми. Что интересно - именно ко второму варианту многие политики и подталкивают людей, а знаете - зачем? Они же считают нас бесправными холопами, и могут безбоязненно грабить нас и страну только до тех пор, пока люди отвлечены тем, что грызут друг друга. Нас это устраивает? Нет. Уверен, что и вас – тоже…

С этих слов начинается наше интервью с сумским правозащитником Александром Соколовым. Через весь разговор он проносит одну основную мысль: у нас уже нет времени принимать решения «назло всем», «ради интереса» или «по приколу». О том, как вновь не наступить на те же грабли, не поддаться манипуляциям и трезво оценить слова и дела – этот материал.

- Александр Олегович, совсем недавно мы обсуждали провокации против Вас и вашей команды, и вот на днях очередная порция: среди ночи неизвестные обрисовали фасад Вашей общественной приемной. Теперь Вы, судя по оставленным надписям, «посіпаки ФСБ». Что скажете?

- Это Вы еще надписи на заборах не упомянули, там на прошлой неделе тоже какие-то «ночные патриоты» отметились.

Ну, что на это можно сказать? С одной стороны, это даже хорошо. Если наши оппоненты не спят ночами, значит – боятся, начали понимать, какая большая поддержка у нас среди сумчан.

Но с другой стороны – всё печально. Ведь мы должны спорить о том, как вернуть работу и возродить, например, завод им. Фрунзе или «Электрон»; сколько единиц коммунального транспорта, на каких маршрутах, в какое время и по какому тарифу должны обслуживать сумчан; как убрать из тарифов коррупционную долю и сделать «коммуналку» качественной и доступной по цене…

Вот такой диалог, такие профессиональные споры нужны городу, а не матюки на заборах и стенах.

Знаете, это всё больше и больше напоминает гениальный фильм «Собачье сердце». Пока всякие уполномоченные швондеры поют «Суровые годы уходят» и сочиняют предписания и циркуляры, в доме забилась канализация, подъезд тонет в мусоре, водопровод прорвало… А они всё про суровые годы продолжают петь.

И попробуй им что-то возразить – сразу в контрреволюцию запишут. Вам это ничего не напоминает?

- Вот об этом следующий вопрос. На днях по соцсетям начали рекламировать сообщение о том, что Вы, якобы, вступили в «договорняк» с городской властью. Что раньше Вы активно критиковали команду мэра Лысенко, а сегодня всё изменилось. Так ли это?

- Спасибо за этот вопрос, он очень важен для понимания ситуации в Сумах. Тот информационный бред, о котором Вы упомянули, из той же серии, что и надписи на заборах. По моим данным, это делает команда, близкая или сочувствующая нардепу от «Народного фронта» Медунице. Почему это происходит?

Смотрите: к нашей команде уже несколько месяцев пытаются прилепить ярлыки «сепаров», «ватников» и прочих «агентов Кремля». Пытаются, пыжатся, а оно – не лепится никак. Сумчане ведь смотрят на нашу реальную работу, и понимают, что всё это бред.

Тогда и появляется новая «идея»: давайте слепим из Соколова соучастника Лысенко.

Вы увидите, когда и это не сработает, придумают еще что-то.

А из-за чего так возбудилась группа поддержки Медуницы, - я прекрасно понимаю. Ведь за минувшие несколько месяцев наша команда уделила «успехам» этого деятеля не меньше внимания, чем команде Лысенко.

- В связи с чем?

- Давайте взглянем на законодательные успехи нашего сумского нардепа. Несколько примеров.

Все мы, сумчане, три года бьемся против беззакония ЖЭКов, которых завела на рынок коммунальных услуг городская власть. Мы уже устали повторять, что многие ЖЭКи – это просто пустышки, «Рога и копыта», конторы по сбору денег с жильцов при абсолютно неудовлетворительном качестве услуг. Как решить проблему? Наша команда ни раз, и не два настаивала: в законе нужно четко прописать, что право обслуживать дома имеют только те компании, у которых есть СВОЯ (в собственности, а не в аренде) техника, материальная база, необходимое количество квалифицированных работников. А если ЖЭК – это фирма «Рога и копыта», только директор, бухгалтер и два письменных стола, допускать их на рынок запрещено.

У кого есть полномочия внести эти несложные поправки в законодательство, у меня, или у народного депутата Медуницы? Если честно, я даже сомневаюсь, что он разбирался в этой проблеме. А ведь за этим стоят интересы десятков тысяч людей! И если тот же Медуница качественно сделает свою работу, будь такая норма прописана в законе – никакой мэр не сможет завести на рынок ЖЭК-пустышку.

- Эту же ситуацию можно наложить и на другие проблемы города – транспорт, тарифы, соцзащита?

- Безусловно. Давайте коротко, например, проблема перегруза в маршрутках. Касается – практически всех. В час-пик с Курской или с 12-го микрорайона в транспорте - как в бочке с селедкой. Уточняем в Кодексе об админ.правонарушениях Украины буквально одну статью, и проблема снимается. Сделал это народный депутат Медуница? Уже почти 8 лет в парламенте, неужто он не знает, в каких условиях маршрутки возят его избирателей?

По субсидиям. Мы завалены просьбами людей о помощи, жалобами на отказы в субсидиях, добиваемся правды через суды. Тратятся колоссальные силы сумчан, их время, нервы. А кто устанавливает правила? Верховная Рада, в которой заседает Медуница, и назначенный ими же Кабмин. Мне просто воспитание не позволяет дословно передать то, что люди говорят в адрес этих народных избранников и их работы.

Тема тарифов и, например, цены на газ. В парламенте уже давно подготовлен законопроект о простой и справедливой формуле цены газа для населения: себестоимость добычи, плюс транспортировка, плюс до 10 % рентабельности. В итоге цена, максимум, 3-3,5 тысячи гривен за тысячу кубов.

Что делает нардеп Медуница? Может, поддерживает этот закон? Ничего подобного. И он, и его «Народный фронт» в парламенте и в Кабмине работают так, что цена уже около 8 тысяч, а весной ожидается очередное подорожание.

А они всё «реформируют». Да от таких «реформ» люди уже и стонать не могут! Слов нет просто...

- Что ж, такая Ваша позиция точно не понравится действующим народным депутатам, особенно, если в нынешнем году выборы…

- Было бы идеально – поменять в этом году и парламент, и местную власть. То есть и тех, кто принимает сумасшедшие законы, и тех, кто по этим законом управляет на местах. Но, к сожалению, до местных выборов еще далеко, а в этом году есть шанс изменить Верховную Раду.

И да, я противник того, чтобы законы в нашей стране принимали такие личности, как Медуница и ему подобные. Мы любим наш город, и хотим развиваться, а не деградировать и вымирать. Потому, что нужно не валить памятники, а строить заводы. Не переименовывать города, а создавать в них рабочие места. Не поднимать тарифы, а возрождать инфраструктуру.

Ясно, что «нынешние» на это просто неспособны. Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы. Но и от власти отрываться никому не хочется. Поэтому, я уверен, что будут попытки и заткнуть нам рот, и оклеветать, и в измене Родине обвинить – что угодно, лишь бы им не мешали сытно кушать еще несколько лет.

Что мы будем делать? Работать. Не бояться, не молчать и не отступать.

…А на заборах пусть пишут. Только, чего ж по ночам? Гадьте днем, пусть сумчане видят ваши настоящие лица.