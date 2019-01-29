Олег Ляшко: Відновлення економіки — це ключ до нашої сили Про це Олег Ляшко повідомив під час зустрічі з громадою Охтирки на Сумщині.

Автобус кандидата в Президенти України Олега Ляшка, із написом «Народний Президент» мандрує Україною і 11 лютого зупинився в Охтирці. Тут, в Будинку Культури, проходила зустріч лідера Радикальної партії з мешканцями міста. Олег Ляшко – єдиний кандидат в Президенти, який роз’їжджає Україною на тому ж транспорті, що й звичайні люди.

«Два роки тому я їхав цією дорогою. Тут жах, що було! Проїхати було неможливо. Одразу, як приїхав додому, написав звернення до «Укравтодору», Міністерства транспорту та інших установ і дорогу зробили. Зараз з Богодухова до Охтирки ми доїхали за 40 хвилин. А колись годину-дві треба було добиратися. Отак, як цю дорогу, я відбудую всю країну!», – наголосив Ляшко. Кандидат в Президенти додав: «Більше відремонтованих доріг – більше транзиту. Сумщина — це прикордонна область з величезним транзитним потенціалом на якому Україна може заробляти щороку понад 40 мільярдів доларів. Де взяти гроші на ремонт доріг? Треба менше красти!»

"Моя політика, як президента, – це політика захисту національних інтересів України. Це відновлення економіки, відновлення сили, створення робочих місць, підвищення добробуту кожної української сім’ї. Люди, які заробляють важкою працею, повинні мати гідну заробітну плату в своїй країні, щоб не шукати кращої долі за кордоном» - заявив народний депутат.

Мешканці Охтирки через суд домаглися дозволу на встановлення роторних лічильників, які дозволяють економити споживання газу. Утім, з листопада місяця 2018 року вдалося встановити тільки два таких прилади. Жителі міста звинувачують владу у небажанні виконувати рішення суду, бо їй вигідно їх грабувати. Про це вони розповіли Олегу Ляшку під час зустрічи. Політик пообіцяв розібратися. Та зауважив, що сьогодні найбільша проблема для українців — це непідйомні тарифи на комуналку. «Тому я зміню бюджет, передбачу кошти на встановлення лічильників за рахунок держави і контроль за якістю газу. Щоб платили за якісний газ, а не за ту бадягу, за яку сьогодні ми платимо з вами». Лідер РПЛ пообіцяв також повернути старий порядок щодо нарахування субсидій, щоб державна допомога скеровувалась всім, хто цього потребує. Олег Ляшко вважає, що субсидія напряму має залежати від рівня доходу громадян: «Влада обманює, коли каже, що всіх забезпечуємо субсидіями. Прийняли такий порядок, що треба дітей з хати виписати, щоб отримати субсидію. Ми вимагаємо перегляду бюджету, щоб були передбачені кошти на субсидії для всіх громадян, які цього сьогодні потребують. Ми вимагаєм скасування підвищення ціни на газ. Щоб весь газ українського видобутку йшов на потреби житлово-комунального господарства. І збільшення видобутку власного газу».

«Я поміняю бюджетний кодекс, щоб 80% податків залишалось на розвиток територій, там де видобувається. Рентна плата, екологічний збір та інші платежі. А то виходить так, що на газу Сумщина, а платимо космічні ціни за газ і громада нічого з цього не отримує. Води в колодязі немає, доріг немає, нічого немає... На Сумщині, як вареники в маслі можна купатись» - додав нардеп. «Влада винна в тому, що газ дорогий, бо його, по-перше, бодяжать, а, по-друге, несправедлива ціна. Уряд, Президент і Нацбанк підписали Меморандум з Міжнародним валютним фондом. Через це піднялися ціни на газ. З 1 травня знову на 20% піднімають. Ми вимагаємо скасування цього рішення. Це реально зробити, якщо газ український йтиме на потреби ЖКГ. 16 мільярдів з чимось у рік у нас видобувають газу. А потреба у використанні населенням - менше 15 мільярдів. Тобто вистачає. Для того, щоб газ був дешевший, треба видобувати більше свого газу. Нам газ можна не купувати. У нас розвіданих запасів газу 4 трильйони кубів».

Також на зустрічі Олег Ляшко не обійшов тему кредитів: «Коли бюджет латається за рахунок кредитів, коли пенсії і зарплати виплачують за рахунок кредитів. До чого це приведе? Сьгодні вже наші онуки в боргах, завтра правнуки будуть должні. Я пропоную політику, щоб забути про кредити, як страшний сон».

Олег Ляшко переконаний, що уникнути необгрунтованого здорожчання можна, відновивши державний контроль за цінами та збільшивши вітчизняний експорт. «Треба відновити державний контроль за цінами, щоб не було бардаку, щоб не було такого, що таблетку за 5 гривень купив на заводі, а за 150 продає, ще й фальшиву. Ціни скачуть, тому що валюту виводять з України. Більше імпорту приходить, ніж ми продаємо на експорт. Щоб була стабільна гривня, треба більше продавати своєї продукції. Ми можемо робити все – від трусів та шкарпеток до космічних кораблів. Але країна сьогодні виснажена, бо неправильна політика. Моя політика в тому, щоб Україна отримала силу, а українці – надію!», - зазначив політик.

«Я йду в президенти для того, щоб вичистити гниле політичне болото на печерських пагорбах, яке травить кожну людину і всю Україну. Там сморід, там зради, там егоїстичні власні інтереси, там виключно думають про власну кишеню. Я хочу почистити, розігнати, привести нових людей до влади».