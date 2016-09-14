Як минув перший місяць президентської виборчої кампанії на Сумщині Зовнішня реклама, "джинса", порушення при визначенні та облаштуванні місць для розміщення агітаційних матеріалів, соцопитування зі збором персональних даних - ознаки першого етапу виборчої кампанії на Сумщині.

З початку виборчого поцесу до поліції надійшло 13 повідомлень про можливі порушення. Про це 13 лютого під час прес-конференції "Підсумки першого місяця виборчої кампанії на Сумщині" розповіли представники ОПОРИ та Головного управління Нацполіції у Сумській області.

У січні 2019 року агітаційна кампанія на Сумщині не була інтенсивною. На початку першого місяця року в обласному центрі та окремих районних центрах вона виявлялась наявністю зовнішньої реклами (біл-борди Андрія Садового, Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Арсенія Яценюка, Олександра Шевченка, Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка, Іллі Киви, Дмитра Добродомова, партійні борди без назви дійсного чи потенційного кандидата в Президенти: Слуга народу, Опозиційний блок За життя, Опозиційний блок), появою агітаційних наметів, замаскованою під соцопитування агітацією на користь Петра Порошенка, "джинсою" в місцевих ЗМІ.

Спостерігачі ОПОРИ неодноразово фіксували діяльність зі збору персональних даних виборців із зазначенням прізвищ, імен та телефонних номерів. При цьому, ті, хто проводив це опитування, не приховували того, що у них є "план" зібрати підписи на користь Петра Порошенка. Також спостерігачі ОПОРИ отримали робочі зошити агітаторів, де є форма збору підписів під зверненням до народних депутатів за вступ України до ЄС та НАТО, у якій просять вказувати не лише прізвище і ім'я, але й дату народження і адресу реєстрації.

Наймасовішим порушенням виборчого законодавства у січні стала наявність зовнішньої реклами та друкованої продукції без вихідних даних. Спостерігачі ОПОРИ тричі звертались до поліції щодо агітації без вихідних даних Андрія Садового, Олександра Шевченка, Анатолія Гриценка. У Конотопі спостерігачі ОПОРИ виявили, що на календарях та агітаційних листівках за Андрія Садового, які розповсюджуються у його наметах, немає вихідних даних відповідно до вимог чинного законодавства. У Глухові спостерігачі ОПОРИ зафіксували листівки, розклеєні на стовпах, без вихідних даних, які містили агітацію за Олега Ляшка. Також у січні були зафіксовані випадки псування майна місцевої організації партії "Наші" (кандидат Євген Мураєв).

Окрім того, спостерігачами зафіксовані порушення при визначенні місць для розміщення матеріалів політичної агітації та їх облаштування на території області. Вибіркова перевірка спостерігачами ОПОРИ локацій, де має міститися передбачена законом реклама кандидатів, підтвердила відсутність та неналежний стан конструкцій у Глухові, Шостці, Конотопі, Ромнах та в Сумах. З 17 міських рад, до яких були направлені запити ОПОРИ про надання такої інформації, від 4-х відповіді до цього часу не надійшли. Найбільше фактів ймовірних порушень виборчого законодавства стосуються заборони розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності. Так, наприклад, 10 із 10 місць, призначених для розміщення передвиборчої агітації на території Буринської міської ради, є адміністративними будівлями. У переліку місць, відведених для розміщення матеріалів передвиборної агітації в Охтирці та на Краснопільщині вказані школи, НВК, лікувальні заклади, інші об'єкти соціальної сфери.

З усіх зареєстрованих кандидатів у Президенти у січні Сумську область відвідали Сергій Каплін, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Валентин Наливайченко. Щодо "джинси" в друкованих ЗМІ, домінували матеріали на користь Юлії Тимошенко - 13 публікацій, Олега Ляшка(7), Олександра Вілкула (6). Також зафіксовано 3 публікації з ознаками "чорного" піару.

Загалом з початку кампанії ОПОРА звернулась до поліції з 4 заявами про можливі порушення виборчого законодавства. «Дуже радує той факт, що люди, звичайні громадяни, стали більш активними. До нас надходять повідомлення про порушення, люди повідомляють поліцію про підозрілі факти, пов’язані з виборами. Це означає, що громадянське суспільство в Україні розвивається, люди стали більш активними і відповідальними. І на цьому етапі дуже важливо не загубити це, а навпаки, заохочувати. А заохочувати можна лише результатами. Звернулася людина до поліції, поліція провела адекватне розслідування, передала справу до суду, і винні отримали покарання. Саме так має бути. А не затягування, відкладання, перенесення, - як це ми, на жаль, спостерігаємо досить часто», - зазначила координаторка спостереження за виборами в Сумській області Ірина Стегній.

За словами начальника ГУНП нацполіції в Сумській області Миколи Лушпієнка, головне завдання поліції – забезпечити законність і правопорядок під час виборчого процесу. Дві тисячі поліцейських чергуватимуть під час виборів. Крім того, до охорони громадського порядку долучатимуться також бійці Нацгвардії і ДСНС. В ГУНП створена і працює відповідна робоча група, представники якої реагують на всі звернення, пов’язані із виборчим процесом. До складу групи увійшли досвідчені фахівці провідних служб управління поліції. Перше повідомлення про можливе порушення виборчого процесу надійшло до поліції 8 січня. На сьогодні таких звернень зареєстровано вже 13. "Усі спроби незаконного фінансування чи роздачі коштів, підкупу виборців, збір даних, які надають ідентифікацію громадян, – одразу беруться поліцейськими у відпрацювання з подальшим прийняттям відповідних процесуальних рішень. Реакція на всі порушення з боку поліції миттєва", - зазначив Микола Лушпієнко.

Громадська омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА в Сумській області Валентина Волік розповіла про те, що уже перший місяць роботи довів, що проблеми виборчого права, в більшості випадків, починаються з низького рівня політичної культури виборців, а саме – сприйняття виборчих правопорушень як чогось звичного та буденного, а неучасть у виборах не звільняє їх від відповідальності за дії майбутньої влади. "Високий рівень політичної культури дає змогу виборцям брати кваліфіковану участь у виборчому процесі не лише на стадії голосування, але і як членів виборчих комісій, спостерігачів, довірених та уповноважених осіб тощо. Така категорія виборців уже є активними учасниками не тільки виборчого процесу, а й взагалі усіх процесів у державі. Кожний повинен виконувати добре свою роботу, де б він не знаходився, і головне - в рамках законодавства», - зазначила Валентина Волік.

19 лютого в Сумах відбудеться тренінг для працівників поліції з питань запобігання, фіксації, своєчасного реагування та документування правопорушень під час виборчого процесу за участю представників Громадянської мережі ОПОРА.

У прес-конференції також взяли участь заступники начальника ГУНП в Сумській області Володимир Бабич та Олег Григоров, які відповіли на запитання журналістів щодо окремих питань діяльності поліції під час виборів.