Олег Ляшко: Я приведу молодь до влади Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побував в селищі Чупахівка, що на Охтирщині.

Зустріч з політиком проходила в місцевій школі, яка завдяки допомозі народного депутата отримала три мільйони гривень із держбюджету. Кошти вже надійшли на рахунок навчального закладу і вже навесні тут розпочнуться ремонтні роботи.

«Я хочу, щоб в Чупахівці була найкраща школа в Україні, бо інвестиції у здоров’я і освіту – це ключ до успіху нашої країни», - так почав свою зустріч з мешканцями Чупахівки Олег Ляшко.

На переконання політика, щоб села, міста, школи і коледжі жили, необхідно змінити політику держави по відношенню до молоді.

«Я іду в президенти, щоб навести порядок в країні. Так далі жити не можна. Україна виснажена, люди зневірені, молодь тікає за кордон бо не бачить перспективи. Я знаю, як зробити, щоб ваші діти себе реалізували. Щоб в парламенті сиділи не діти президентів, а ваші діти. Щоб країной керували ваші діти. Я знаю як відкрити широкі двері для реалізації їх можливостей», - зазначив лідер Радикальної партії.

«Досить думати про дітей президентів та прокурорів. Треба дбати про сільських дітей, бо у них немає «волохатої» руки чи блату. Але це такі ж самі діти, як і скрізь», - додав Ляшко.

Народний депутат підкреслив, що неможливо виховувати дітей, отримуючи 860 гривень декретних від держави. Це не гроші, їх тільки на памперси вистачить. Ми вимагаємо переглянути бюджет, щоб уже в цьому році в десять разів збільшити державну допомогу по догляду за дітьми. Також треба передбачити мінімум 5 мільярдів гривень на програму будівництва житла для молодих сімей.

«Не може педагог у школі чи вихователь у дитсадку, які вкладають душу і серце в дітей, отримувати такі копійчані зарплати. Тому після президентських виборів я збільшу зарплати вчителям, лікарям, вихователькам дитсадків, соціальним працівникам, бібліотекарам і працівникам культури. Це пріоритет моєї політики», - заявив Олег Ляшко.

Крім того, Олег Ляшко хоче відновити безкоштовне харчування дітей у школах. Вважає несправедливим нинішній розподіл, коли в навчальних закладах за рахунок держави забезпечують гарячими обідами лише учнів початкових класів: «Сьогодні дітей годують до 4 класу. А що дитина у 5 чи 10 класі їсти не хоче? Але у багатьох батьків немає грошей дати дитині у школу. У деяких обід взагалі складається із чашки чаю і якоїсь булочки. Борщ із м’ясом бачать раз на місяць. Тому фінансувати харчування дітей у школах повинна держава, причому готувати обіди повинні з продуктів українського виробництва. Щоб кожна дитина щодня за рахунок державного бюджету їла і м’ясо, і кашу, і стакан молока, і ложку меду. Такі програми реально допоможуть збільшити кількість українців - щоб нас народжувалося більше, жили ми довше і краще і менше помирали»

За словами Ляшка, одін з його пріорітетів, це – наведення порядку в медицині. Зокрема – на аптечному ринку. Політик вже добився впровадження програми «Доступні ліки» та її розширення з нового року препаратами для онкохворих. Але на цьому не зупиняється.

«Встановлення державного регулювання цін на медикаменти, референтне ціноутворення та скасування ПДВ дозволять знизити ціни вдвічі. Я доб’юся, щоб людей не грабували, не продавали фальшиві медпрепарати, встановлю драконівську відповідальність за це, щоб мафія не наживалася на людях», - наголосив політик.

Олег Ляшко під час виступу також наголосив, що потрібно відновлювати в селі агропереробку та тваринництво і зауважив, що не дасть продавати українську землю. Потрібно, щоб українська земля годувала українців, а не транснаціональні компанії.

Кандидат в президенти сказав: «Президент Ляшко не дасть продавати землю! Я зміню державну політику по відношенню до села, щоб була підтримка розвитку соціальної сфери, відновлення тваринництва. В селі повинна бути агропереробка, а не продаж зерна. Земля повинна годувати українців а не міжнародні корпорації. Якщо ми продамо землю — ми продамо Україну».

«Ми живемо в дуже важкий час, який потребує складних рішень і рішучих дій. Я готовий і до рішучих дій і до складних рішень!», - підсумував Олег Ляшко.