Мэр Сум грозит устроить Майдан против областной власти Из-за действий областных властей по юридическому переводу областных предприятий, территориально расположенных в Сумах, в районы области бюджет Сум может похудеть на 80 млн грн. В мэрии бьют тревогу.

«Я думаю, что нужно выходить на улицу.<… >Я вам сразу говорю: будем отключать воду вообще. Вода и канализация будут отключены театрам всем. Пускай не обижаются, но когда у нас не будет возможности обеспечить жизнедеятельность, тогда будут больше обижаться. Друзья, это война!" - такими словами мэр Сум Александр Лысенко отреагировал на ситуацию.

Суть проблемы

О проблемах с бюджетом Сум 13 мая на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальник горфиндепартамента Светлана Липовая.

- По состоянию на 10 мая у нас невыполнение городского бюджета составляет 21,7 млн грн, - сказала она. – За счет НДФЛ у нас невыполнение 27,8 млн грн. На сегодня, по последней информации, перерегистрировалось 42 коммунальных предприятия областного совета. Тенденция продолжается. Есть коммунальные учреждения, которые платят в городской бюджет, но пребывают в состоянии реорганизации, которые еще платили здесь, но уже в мае они не будут платить в городской бюджет. По нашим расчетам, если учитывать поступления прошлого года (но, я думаю, это минимальная сумма), мы потеряли около 16 млн грн. Если брать по поступлениям (мы выбирали некоторые предприятия в ручном режиме), то, возможно, даже около 20 млн грн. Мы озвучивали, что потеряем до конца года 74 млн грн, но, думаю, потеряем не меньше 80 млн грн. Ситуация у нас угрожающая. Сейчас невыполнение 3,5 %. А по Бюджетному кодексу, если у нас будет невыполнение доходной части 5 %, мы должны пересмотреть бюджет, в первую очередь, пересмотреть все наши программы, включая и социальные. Поэтому сообщаю: ситуация у нас угрожающая.

Выслушав доклад, мэр Сум вышел на трибуну и произнес речь:

- Я так понимаю: областная власть не поняла, что произошло в стране. – Я так понимаю: никто не понял, что изменился президент, изменилась ситуация. Если они и дальше будут продолжать такой процесс, думаю, нам нужно собирать громаду, выходить на площадь, блокировать полностью все входы в областную администрацию и областной совет и не позволять им осуществлять свои мародерские полномочия. Вы знаете, что сегодня они готовят? Выводить все учебные заведения, наши университеты и регистрировать в Сумском районе. Предпринимателей сегодня всех вызывают в администрацию и не предлагают, а требуют перерегистрироваться из города Сумы. Вы знаете, это просто все уже. Минус 20 миллионов сейчас. Минус 80 - прогноз на конец года. Скажите, пожалуйста, какие программы мы должны с вами сократить? Ремонт дворов – не вопрос. Я сегодня даю поручение. Где Журба (заммэра по ЖКХ. – Ред.)? Идете сейчас на аппаратку в областную администрацию на 9 часов и задаете вопрос: скажите, пожалуйста, какие программы нам нужно сократить? Ремонт дорог? Ремонт дворов? Социальные выплаты? Вот гемодиализ (показал письмо из ОГА. – Ред.). Снова недофинансирование госпрограмм. Снова к нам рекомендация из городского бюджет это сделать. Мы каждую сессию добавляем средств, но такой ситуации у нас не было. Раньше было недофинансирование в последнем квартале. Сегодня мы видим в первом квартале недофинансирование гемодиализа, сахарного диабета… Это жизнь людей! Им плевать сегодня на жизнь людей! Им плевать на громаду нашего города! Такого еще не было! Я помню, как тут травили и толкли бывшего городского голову, но то, что сейчас происходит… Вы можете открывать на меня уголовные дела, запугивать… Что угодно! Но вам нужно понять: изменилась власть, ситуация изменилась, и больше вам красть деньги из бюджета никто не позволит. Вы что-то попутали, уважаемые! Собирайте вещи - и на выход! Я думаю, что городской совет должен в среду обратиться, чтобы инаугурацию делать быстрее. Они растягивают всю страну по кускам.

Михаил Ананченко, я предлагаю Вам, как представителю партии «Слуга народа» и представителя президента, также присоединиться и пойти спросить, когда они уже будут освобождать кабинеты и прекращать грабить город Сумы.

А то получается, как у Медведева: «Денег нет, но вы держитесь». Это такой ответ Акперова (первый замгубернатора Сумщины. – Ред.). Они просят денег на свои программы. Да, мы будем выделять, но вы же не забирайте их. Я понимаю, почему не поддержали Порошенко. Потому что вот такая власть на местах. Потому что они на сегодня уже давно прекратили децентрализацию. Ее нет, уважаемые друзья. 124 млн грн недофинансирования медицинским работникам. Мы с вами из бюджета выделили. А они рты позакрывали и сидят. Бутенко (начальник управления здравоохранения облгосадминистрации. - Ред.) должен сегодня написать заявление и уйти!

Терпение лопнуло, когда они сегодня говорят, чтобы вывести все предприятия из города. Вывести все в Сумской район и создать объединенную территориальную громаду вокруг города Сумы. Такого кощунства я еще никогда не слышал, ни при какой власти. Да,0 мы при «регионах» с вами тут выдерживали, но сейчас… Вы понимаете: СумГУ готовится перерегистрироваться в Сумской район. И это все жители города Сумы. Мы им сегодня предоставляем все услуги: воду поставляем, дороги делаем, обеспечиваем нормальное существование, чтобы в дворах благоустройство было. Жизнедеятельность обеспечиваем, а они, нарушая все законы… Сегодня же обращение в полицию, прокуратуру, СБУ! Такого нет ни в одной области. Приехали поляки, мы им говорим: у нас такая ситуация. А они: у вас что, закона нет? Люди не понимают сегодня, что происходит. Я думаю, что нужно выходить на улицу. Нужно опубликовать имена всех руководителей, которые сегодня приняли решение и согласились выводить средства из города Сумы. Из своего родного города, из своего двора, со своей улицы… Честно вам скажу: я не понимаю, почему человек, который подписал такое решение, спокойно еще спит. При этом депутаты областного совета не принимали такого решения. Это же узурпация власти. Что происходит?

Я извиняюсь за эмоции, но если я не буду эмоционально выступать, реагировать, все мы, то тогда грош нам с вами цена. Мы не можем молчать, потому что это не наши средства, это средства громады. И если кто-то берет средства громады, получит по рукам! Но все должны понять: ситуация изменилась, и дай Бог, чтобы она не вернулась на те же рельсы, которые были раньше, когда дурили людей, притесняли людей… Знаете, что сейчас говорят в прокуратуре и полиции по моим делам: какие 14 протоколов? Я уже показывал первое решение, будет и второе. Я вам всем хотел поднять зарплаты. А они не понимают, что нужно поднимать людям пенсии и зарплаты. Тогда будет благосостояние. Нельзя забирать средства у граждан. И горсовет должен обратиться о том, что нужно срочно провести инаугурацию, срочно! И первое наше обращение к новому губернатору будет, чтобы с правоохранительными органами навести порядок в областном совете относительно ситуации, которая не была поддержана депутатами, не было принято это решение депутатами, а было принято двумя людьми – ограбить громаду города Сумы. Я у людей спросил: что делать? Говорят: на улицу выходить нужно…

Нужно обратиться к ректорам наших вузов: собираются ли они принимать участие в таких акциях, незаконных по нашему мнению, по выведению их из города Сумы. Я вам сразу говорю: будем отключать воду вообще. Вода и канализация будут отключены всем театрам. Пускай не обижаются, но когда у нас не будет возможности обеспечить жизнедеятельность, то тогда будут больше обижаться. Друзья, это война! Война против людей. Такого в истории не было еще. И кто это делает, он не сумчанин. Нужно обнародовать списки всех несумчан. Я еще раз говорю: буду созывать вече. Люди должны знать: почему не делается – раз, два три, четыре (загибает пальцы. - Ред.).

На аппаратном совещании в облгосадминистрации заммэра Сум Александр Журба передал вопрос мэра: какие программы нужно сокращать в Сумах из-за того, что областные власти уже заставляют и частные предприятия перерегистрироваться в районы.

Область ответила

Первый замгубернатора Вадим Акперов отбросил все обвинения и даже пригрозил судом за клевету:

- Каким образом мы можем их заставить? Приведите хоть один пример. Лучше задумайтесь над эффективностью вашего менеджмента. Вас выбрали люди, чтобы вы правильно распределяли бюджетные средства. Вероятно, что-то не так, раз от вас бегут предприятия… До свидания, - так замгубернатора отреагировал на зама Лысенко Александра Журбу. После этих слов Александр Журба покинул совешание в облгосадминистрации.

- Что, не пустили или что? – посмотрел на часы мэр Сум Александр Лысенко, увидев в 9.15 быстро вернувшегося с совещания в ОГА Александра Журбу .

- Ответ был такой: они никого не заставляют, от нас, от некачественного, неэффективного управления бегут и предприниматели, и их коммунальные учреждения, - констатировал заммэра.

- Уважаемые друзья, сейчас я вам открою секрет, - подумав, сказал мэр. – В нашем городе на финансирование онкодиспансера из областного бюджета выделяются, к сожалению, средства не в полном объеме. Тех средств, которые выделяем мы, также не хватает, но это областное учреждение. Я обращаюсь к областным депутатам: друзья, выделите, пожалуйста, средства, которые вы забрали из громады города. Выделите 30 миллионов. Будет предложение городского головы на вашу областную сессию. Выделите 30 млн грн, которые вы вывели из города Сумы, на онкодиспансер. Если вы все средства вернете в учреждения, которые вывели, мы согласимся. Но сегодня выводить средства из города и направлять их на другие территории по закону неправильно. Все учреждения – театры, онкодиспансер, областная больница – все находятся на территории Сум. А невыделение средств на гемодиализ? Это эффективная работа?

Референдум! Нет закона о референдуме? - плебисцит! Общественное мнение! Опрос! Сегодня начинаем референдум относительно мнения громады по выведению средств из городского бюджета. Давайте оценим эффективность работы городской и областной власти. Сегодня формируем группы и идем спрашивать у людей. Два вопроса: оценка работы и считаете ли вы правильным выведение средств из г. Сумы и недофинансирование городских программ? Время изменилось! Я готов сегодня идти на любые дебаты, на любую трибуну и дать всем публичные ответы.

Еще раз объясняю власть имущим из облсовета и обладминистрации: Бюджетный кодекс – это закон. Согласно распределению бюджета, государственная структура выглядит следующим образом: 60% ПДФО остается на территории города, 15% - идет в область, 25% - на финансирование госучреждений. Сумы платят в областной бюджет ПДФО 187 млн грн. Мы с вами должны спросить: куда областные власти направили средства громады города?

Первые пошли

Тем временем на прошлой неделе глава облсовета отчитался, что первые семь миллионов гривен на развитие получили областные коммунальные учреждения, благодаря перерегистрации в районах.

Несколько месяцев прошло с тех пор, как 38 коммунальных предприятий областного совета изменили место регистрации из Сум в районы. Что стало причиной таких изменений? Как известно, налоги, которые платили областные учреждения, шли непосредственно в городской бюджет. Однако ни копейки на свое развитие они не получали, хотя, к примеру, в областных больницах обслуживается более 50% сумчан, а в ДЮСШ занимаются дети – чуть ли не 100% жители областного центра. Стоит отметить, что руководство города самоустранилось от опеки областными коммунальными заведениями, которые расположены в Сумах, говорится на сайте облсовета.

Все изменилось уже за первые три месяца новой «дислокации». По результатам первого квартала на развитие коммунальных предприятий Сумского областного совета поступило более 7 млн грн. Эти средства переданы из районов в областной бюджет на приобретение непосредственно коммунальными предприятиями оборудования, необходимых материалов или услуг.

Глава Сумского областного совета Владимир Токарь, комментируя такой шаг, рассказал, на какие цели будут потрачены средства. По 300 тыс. грн пойдет на приобретение медоборудования для «скорой помощи», на ремонт лифтов в гериатрическом пансионате, на компьютеризацию рабочих мест врачей в диагностическом центре, на приобретение оборудования в онкологический диспансер, госпиталь ветеранов войны. 320 тыс. грн получит областной центр медико-социальной экспертизы на приобретение автомобиля.. 1,2 млн грн выделено на покупку микроавтобуса, который будет возить специалистов областной клинической больницы в районы для обследования населения. Почти 700 тыс. грн субвенций поступит в областной специализированный дом ребенка, где будут заменены окна и проведены ремонты в детских комнатах. Еще 180 тыс. грн направлять на приобретение медоборудования для стоматологической поликлиники.

«И это далеко не полный перечень, куда пойдут средства от уплаченных предприятиями налогов, - говорит Владимир Токарь. - Если бы мы не пошли на такой шаг, то эти 7 млн грн в бюджете Сум просто растворились бы. А так мы видим конкретные дела. И, насколько мне известно, уже 4,4 млн грн поступило за апрель, которые будут распределены по учреждениям».

Он сказал, что будет сообщать ежеквартально, на какие цели пойдет адресная помощь в регистрации в районах коммунальных предприятий.

Своим видением преимущества изменения регистрации Сумского областного специализированного дома ребенка поделилась его главный врач Галина Литвиненко. Она рассказала, что дом ребенка работает в области с 1943 года, а здание, в котором сейчас они находятся, построено в 1980 году.

«Мы никогда не получали ни копейки на развитие учреждения из бюджета Сум, - рассказала Галина Ивановна. - А за 22 года, сколько я работаю главным врачом, коллектив выплатил немало налогов. В прошлом году, например, эта сумма составила 2,4 млн грн. Теперь почти полгода мы зарегистрированы в Краснополье. По результатам первого квартала получили 700 тыс. гривен, которые будут направлены на капитальный ремонт детских комнат и замену окон. Это для нас серьезная финансовая помощь! Конечно, областной совет не оставляет наше учреждение без поддержки. Так, за последние два года за счет областного бюджета был приобретен автомобиль за 450 тыс. грн, которым мы транспортируем детей на лечение за пределы области. Также была проведена замена кровли на основном корпусе и хозяйственной постройке, оказана помощь при ремонте водоснабжения. А если теперь мы, благодаря уплаченным налогам, будем получать дополнительные субвенции, до 2 млн грн в год, то сможем создать детям, которые не имели родительского внимания, максимально комфортные условия».

Владимир Токарь говорит, что действительно бюджет Сум, который в 2019 году составил более 3 млрд грн, недополучит 70 млн грн (чуть больше 2%). «Но коммунальные учреждения областного совета, которые обслуживают не только жителей области, но и сумчан, будут иметь наконец ресурс на собственное развитие. При этом 30% суммы налогов пойдут на улучшение территорий районов, а 70% возвращаются на счета предприятий. Поэтому выигрывают от этого только те, кто пользуется услугами областных коммунальных учреждений», - отметил глава Сумского областного совета.