Смешались кони, люди Римский Император Нерон прославился тем, что ввел в Сенат своего любимого коня. Учитывая рейтинг президента Владимира Зеленского, он может провести в Верховную Раду не только коня, но и котиков, собачек, рыбок, а то и вовсе объекты неживой природы.

Кажется, что в значительной части округов избирательная кампания будет проходить следующим образом: кандидаты регистрируются, зеленеют кто быстрее, всячески демонстрируют свою пропрезидентскую сущность, как могут доказывают, что они в команде Зе и прочая суета. Между тем в Киеве решают, кого именно хотят завести в парламент по данному округу. Когда кандидатура счастливчика определена, ему организуют фото, а лучше видеосъемку, на которой действующий президент пожмет кандидату руку, улыбнется, подмигнет избирателям и скажет с характерной хрипотцой: «Этот со мной», после чего ущипнет избранника за щечку или похлопает по плечу. Далее кандидату надо только довести видеоролик к сведению избирателей, после чего его соперники (если не все, то многие) вздохнут и скажут: «Ну все, расходимся». Так что самая острая борьба проходит сейчас вовсе не в округах, а в администрации президента, где одни кандидаты молят о том видеоролике, а другие - о том, чтобы подобного ролика снято не было. То есть, чтобы пропрезидентская партия своего кандидата по округу не выдвигала, позволив сохраниться интриге.

В условиях бессмысленной и беспощадной любви украинского избирателя (рейтинг в 45% еще до оглашения всяких списков!) у президента и его команды есть большой соблазн вести в парламент кого угодно. И если в партийном списке «коней» вроде не так уже и много (если не считать нескольких медийных рысаков Коломойского), то список кандидатов «Слуги народа» в округах вполне еще может подарить много сюрпризов. Но здесь единственная надежда на то, что президент пришел в политику из КВН, а не из цирка, т.е. просто не знает достаточного количества коней (а также медведей, обезьян, клоунов и факиров), которыми бы можно было закрыть все двести с лишним избирательных округов. Хотя, возможно, что касается клоунов, я слишком оптимистичен. Уже скоро узнаем, кого пропрезидентская партия выставит по Сумщине.

Возвращаясь к нашим баранам, вернее коням, стоит отметить, что различные политические силы по-разному относятся к их появлению в списках. Если в «Слуге народа» и «Голосе» считают, что «старый конь глубоко не вспашет» и набирают кандидатов-новичков, то в той же «Европейской солидарности» пытаются и на ожидания избирателей относительно обновления власти сесть и проверенных кадров рыбку съесть. Об этом свидетельствует появление в проходной части списка жены Генпрокурора Ирины Луценко. Видимо, Петр Порошенко думает: «Если Зеленскому можно вводить в парламент коней, то почему бы мне не ввести «женщину тысячелетия»? Но здесь бывший президент не учел две вещи. Во-первых, в парламент можно вводить коней, но только не троянских (Гройсман!). Во-вторых, то, что позволено Юпитеру народной любви, не позволено Быку антирейтинга. Поэтому уже сейчас желанные 25% уменьшились едва ли не втрое и продолжают стремительно таять.

А вот «ватные» оппозиционеры (интересно, а к кому они сейчас в оппозиции?) решили, что коней на переправе не меняют, а старый конь борозды не испортит. Поэтому у них в списках конь на коне сидит и конем погоняет. Плюс между конями затесалось еще несколько совсем уж триколорных чертей. Подобную же склонность к проверенным коням демонстрирует и политическая сила Юлии Тимошенко, которая не устает заверять, что готова всем своим бело-красным сердцем зеленеть сколько нужно.

В итоге можем утверждать, что нынешняя избирательная кампания постепенно превращается в какое-то «В мире животных». И главной интригой остается вопрос, сколько коней и других тварей пройдет в Верховную Раду?

Владислав Ивченко, sumy.today