Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты О новом урожае, ценах на продукты питания, мировых тенденциях, рынках сбыта и моделях ведения сельского хозяйства, евроинтеграционных возможностях и перемене климата, в том числе и политического…

Чем живут украинские аграрии рассказал президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», генеральный директор одной из крупнейших украинских аграрных компаний «Инвестиции, менеджмент, команда», работающей в том числе и в Сумской области (Белопольском, Бурыньском и Роменском районах) Алекс Лисситса - № 15 в предвыборном списке политической партии «Украинская стратегия Гройсмана».

Будем с урожаем

- Давайте начнем наш разговор с погоды. В связи с июньской жарой и засухой каким в этом году прогнозируется урожай, и как это может повлиять на цену продуктов?

- Последние 10 лет в связи с изменением климата очень сложно предусмотреть погодные условия. Когда мы планируем год, я всегда говорю, что этот год снова будет нетипичным. И 2019-ый не стал исключением. Весной нас заливали дожди, сейчас последние 30 дней - жара. Эта засуха негативно влияет на все культуры. Если в ближайшее время пойдет дождь, то вопросов с урожаем не будет. Пшеницу мы на юге уже начали собирать, и урожай неплохой. По пшенице ожидается рекордный сбор, по другим культурам будем смотреть. Но я уверен, проблем в Украине с хлебом и другими продуктами питания не будет.

Касательно цен. Украина – глобальный игрок на мировом рынке. Хотим мы этого или нет, наши цены на зерновые культуры привязаны к мировым, которые устанавливает чикагская биржа. Глобальных изменений цен на осень не будет. Потому что они в Украине находятся на достаточно серьезном уровне, и я не вижу никаких моментов для поднятия цены на основную группу продовольственных товаров. Почему? Опять же таки доходы населения хоть и растут, но не такими темпами, чтобы можно было ожидать роста покупательной способности.

- Украинцы сетуют на дороговизну продуктов питания, говорят, что дороже, чем в Европе. Может ли отечественная сельхозпродукция быть дешевле?

- Европейская модель сельского хозяйства не является классическим бизнесом. Европейцы платят половину своего годового дохода в виде налогов. Государство эти налоги возвращает аграриям в виде дотаций. Евросоюз больше 100 млрд. евро выделяет на сельхозпредприятия в виде прямых дотаций и поддержки сельских территорий. Жители Евросоюза, платя высокие налоги, рассчитывают, что фермеры, которых они дотируют, будут давать качественную дешевую продукцию.

О таких дотациях в размере 500-600 евро на гектар мы можем только мечтать, но их не будет. В Европе сельское хозяйство – не бизнес, а стиль жизни. А у нас это классический бизнес. Чтобы удешевить производство продуктов питания, нам надо повышать продуктивность, сокращать зарегулированость и открывать возможности для производства в сельской местности. Других вариантов у нас нет.

- И как успешно это делается?

- Сельское хозяйство Украины последние 10 лет стабильно находится в зоне прибыльности. Украинские аграрии имеют неплохие результаты, как финансовые, так и производственные. Идет стабильный рост производства, растет экспорт и экспортные поступления. Сейчас сельскохпродукция занимает половину всего экспорта страны. Очень мало кто в Украине помнит, что мы в 2002-03 годах импортировали пшеницу. До 2007 года средний урожай зерновых был около 30-35 млн. Сейчас - 70 млн. в прошлом году и в этом снова будет примерно столько же.

Украинское сельское хозяйство движется в правильном направлении. Хотя еще не хватает определенной инновационности и страдает продуктивность. И третий проблемный вопрос – не хватает молодежи в селе. Мы можем покупать супердорогую технику, можем говорить о супер, мега инновационных разработках, но если нет молодежи, то некому и работать. И тут мы возвращаемся к вопросам финансирования сельских территорий. Иначе как привлечь в село молодежь – этого молодого фермера, который станет генератором будущего украинского сельского хозяйства? Это комплексный вопрос.

Лучшие времена

- Устраивает ли аграриев правительственная политика в АПК?

- Последние три года работы правительства Гройсмана – это лучшие времена ведения бизнеса в Украине. Надо отдать должное тому, что было сделано. Последние три года идет возврат НДС при экспорте, и происходит это автоматически. Такого не было никогда. Раньше возврат НДС был чисто коррупционным. Сейчас этого нет. Была проведена дерегуляция. Запущена новая система поддержки. Лично я, если честно, не верил, что система поддержки заработает в отрасли сельскохозяйственного машиностроения. Но она работает. Реально украинские товаропроизводители могут, покупая нашу украинскую технику, получать из бюджета компенсацию. Если взять Сумскую область, примером может служить завод Кобзаренко и другие.

Также реально работает программа возмещения при строительстве молочно-товарных комплексов. Запущена система поддержки фермерства. На мой взгляд, она не доработана, но это задание на будущее. Взять к примеру фермерскую поддержку, я бы добавил не 1 млрд. грн, а 5 млрд. и запустил это под молодежь. Т.е. молодые люди возвращаются в село, им выделяются государственные земельные ресурсы, предоставляется государственная поддержка. Это был бы более действенный шаг, если мы действительно хотим поддержать фермерство.

И плюс ко всему, я бы сосредотачивался на высокодоходных культурах для новых фермерских хозяйств. Это могут быть плодово-ягодные, орехи, лекарственные травы… Существует очень много интересных для молодежи культур. Опять же таки – животноводство.

- Каковы (анти)коррупционные тенденции в агросекторе (откаты, поборы, плата за крышевание)?

- Индекс коррупционности, по-моему, существенно упал. На каких-то определенных этапах это проявляется, но это абсолютно не то, что было даже четыре-пять лет назад.

Мой опыт доказывает: если работать по-белому, от вас ничего и требовать не будут. Если вы начинаете работать по-черному - не зарегистрировали или неправильно зарегистрировали землю, либо не хотите правильно платить налоги - конечно, возникает очень много нюансов. Если вы подаете правильно отчетность в налоговую, к вам никто не прицепится. Если вы по-белому платите зарплату и ведете документооборот, то у инспекции по труду к вам тоже вопросов не будет.

Как по мне, где реально нужны системные реформы, так это в прокуратуре, СБУ. Их работа не заключается в контроле сельского хозяйства, у них хватает других дел. Думаю, как раз в этом направлении антикоррупционным органам надо посмотреть внимательней.

- Как сельхозпроизводитель может защититься от рейдеров и просто бандитов, которые приезжают на поле и забирают урожай (в прошлом году в Сумской области было немало таких попыток)?

- У нас пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Рейдеры заходят туда, где юридически неправильно оформлены документы. Это известный факт. Или неправильно подписаны договора, или неправильно зарегистрированы, либо не в том органе и т.п. Чтобы не дать возможность рейдерам зайти, надо взять качественное юридическое сопровождение и привести документальную базу в правильное русло.

Рынок земли – не цель, а инструмент

- Как вы относитесь к отмене моратория на продажу земли?

- Я никогда не скрывал, что выступаю за свободный оборот земель сельскохозяйственного назначения. Я за то, чтобы рынок сельскохозяйственных земель был запущен. Я за то, чтобы на начальном этапе были ограничения, которые касались бы таких чувствительных вопросов, как количество гектаров в одни руки, украинцам-не украинцам.

У нас очень часто путают в политике цель и инструмент. Если у нас рынок земли – цель, то тогда мы его можем запустить в любом виде. Но, по-моему, это инструмент. Если мы хотим построить суперсовременное сельское хозяйство, если мы хотим привлечь инвесторов, если мы хотим поднять продуктивность, если мы хотим сберечь сельские территории, то очевидно – нам надо делать либеральный рынок земли.

Если мы хотим не дать продать землю иностранцам, а только украинским фермерам, тогда очевидно надо делать по-другому. Тогда мы говорим: ребята, если наша цель сберечь украинское фермерство, мы лимитируем – 300 га в одни руки.

Если мы хотим поддержать тех, кто сейчас арендует землю, тогда надо сделать рынок земли с ограничениями – к примеру, продавать тем, кто последние три года обрабатывал эту землю. Весь вопрос: какая стоит политическая цель.

Вообще нам следует сконцентрироваться на формулировании агрополитических целей. Посмотрите, какая агрополитическая цель у американцев. Американское правительство четко сказало: фермерство должно быть прибыльным - это наша цель. Если фермер не зарабатывает, тогда мы платим какие-то компенсации, включаем страховые элементы и т.д. В Европе таких целей пять: повышение продуктивности, обеспечение населения качественными продуктами питания, экологичность и пр. У нас же каждое новое правительство меняет цели. Надо четко зафиксировать, куда мы движемся и донести это обществу. Одни ждут возврата к колхозам, другие – еще чего-то. Потому что мы не можем четко объяснить, какая цель аграрной политики Украины. К сожалению.

Европа реально помогла

- Что дали украинским аграриям евроинтеграционные процессы? На чем они теперь могут заработать?

- Были большие опасения евроскептиков, что Украина потеряет огромные миллиарды от невозможности торговать с Россией, и Европа нам не поможет. Как показывает опыт последних лет, мы не только заместили российский рынок европейским. Мы вышли туда с качественной продукцией, с которой в Россию нас никто не пускал. Мы в Европу поставляем огромное количество продукции: зерновые, масличные культуры, мясо курицы, мед, молочные продукты... У нас с Европой позитивный торговый баланс – импортируем на $2,5 млрд., а экспортируем на $6 млрд. Это огромный объем!

Тут снова надо отдать должное – два последние правительства очень многое сделали, чтобы этот договор заработал. Понадобилось огромное количество сертификатов, договоренностей, согласований с ветеринарными, фито-санитарными службами, другими органами.

Я считаю, для украинского сельского хозяйства евроассоциация – это своего рода трамплин, который прекрасно заработал. И для украинского потребителя это тоже плюс – если мы получаем сертификаты для поставки в Европу, это значит наша продукция отвечает всем европейским стандартам, и наш потребитель также защищен. Мы делаем один продукт и на европейский и на украинский рынок.

Европа для нас сделала три существенные вещи: увеличение экспорта в страны Евросоюза и замену российского экспорта; повышение качества нашей продукции; рыночную ориентированность наших товаропроизводителей. Они сейчас не просто производят продукцию, а именно ту, которую хочет конечный потребитель.

Догнали и перегнали Америку

- Расскажите о других внешних рынках сбыта украинской сельхозпродукции?

- В последние пять лет на первое место вышла Азия, включая Китай. Затем идет Африка. На третьем месте Европа. И потом остальной мир.

В Азию мы поставляем классические культуры. И что особенно приятно: мы выбили американцев с китайского рынка по кукурузе, сое, подсолнечному маслу. Мы получили все необходимые разрешения, т.к. для поставки продукции в Китай надо проходить сертификацию. Тут снова надо отдать должное министерству АПК и другим органам, сработавшим на славу.

Существенно увеличился экспорт нашей продукции в Индию (горох, чечевица и др.) и Пакистан (масличные культуры). В Африку поставляем тоже масличные культуры, мясо птицы, сухое молоко.

- Животноводство в других странах тоже дотационное, или тамошние фермеры умудряются выходить на прибыль?

- Животноводству всюду тяжело. Если взять молочное или мясное животноводство, в глобальной конкурентной борьбе мы, к сожалению, проигрываем Аргентине и Новой Зеландии. Там почти весь год коровы гуляют на выпасе. У нас затраты намного выше - на зиму надо заготовить корма, поставить животных в помещения, если это птица, нужен обогрев.

Для украинского рынка мы производим продукцию неплохого качества. Вообще, в ближайшем будущем рынок пойдет в направлении сокращения потребления животноводческой продукции (она будет более органичной и нацеленной на внутренний рынок). Органические продукты будут дороже, но это тот эксклюзив, который того стоит.

- А еще какие мировые тенденции в агросекторе?

- Их очень много. Одна из таких тенденций, где украинцы могут засветиться – это т.н. агро-IT-технологии. Соединение агро и IT – это создание компьютерных программ, разработка нового поколения роботов для сельского хозяйства, автоматизация бизнес-процессов. Сейчас этот рынок движется очень быстрыми темпами. Поскольку Украина сегодня вторая в мире после Индии по IT-сервисам, мне кажется, агро и IT – прекрасная комбинация, которую можно соединить.

Еще одна тенденция во всем мире – замена животных белков растительными. В США и Европе потребление животного белка (мяса) уменьшается, вместо того увеличивается потребление растительных белков. А это означает возрастет потребность в качественных растительных белках – типа гороха, сои, фасоли, чечевицы и др. Это очень интересное для нас направление.

Ну и третья тенденция, где мы можем неплохо засветиться – это органика. И европейский рынок недалеко.

Нужны мульти таланты

- В Сумах есть агроуниверситет, идет вступительная кампания. Чем современной молодежи может быть интересно отечественное сельское хозяйство, и как много им готов платить украинский работодатель?

- Открою вам секрет, о котором еще никому не говорил: в «Украинском клубе аграрного бизнеса» мы проводили опрос работодателей, выпускников каких вузов они охотнее берут на работу. Так вот, среди большого количества вузов СНАУ попал в тройку лидеров, что говорит об уровне работы в университете. Узкопрофильные специалисты не так будут затребованы, как фарм-менеджеры. Очень радует, что в СНАУ это понимают и воплощают в жизнь.

Бизнес относительно образования очень долго «отсиживался в кукурузе» и ждал, что кто-то для них подготовит выпускника, который им нужен. Так это не работает. Поэтому мы собрались – 17 крупнейших компаний Украины – и сказали: давайте начнем делать новую программу. Собрали около 10 млн. грн. Программу назвали «Агрокебета». Она стартует осенью этого года на базе Национального университета биоресурсов и природопользования в Киеве. В следующем году будем ее расширять, в том числе и на Сумы. Выбирая первый вуз мы смотрели с точки зрения логистики. Будет очень много привлеченных зарубежных профессоров и не хотелось бы тратить много времени на переезды. Хотя если честно, у меня было желание начать с Сум.

В чем идея? Бизнес заказывает учебный план: 50% – агрономия, 25% - животноводство, 25% - лидерство, менеджмент, экономика и т.д. Мы хотим воспитать такие мульти таланты, которые будут разбираться в инженерии, знать, как ездит трактор, смогут дать интервью прессе, провести деловую встречу, пойти в банк… Т.е. знать всю технологию и знать, как работать с людьми. В этом году будет 50 студентов, каждого из них будет сопровождать ментор из бизнеса. За 1,5 года они смогут получить: а) теоретические знания; б) менторскую поддержку и практические знания (полгода практики на предприятии).

Что касается зарплаты. В сельском хозяйстве и сейчас неплохо зарабатывают. Вы сегодня практически не найдете тракториста, зарабатывающего меньше 15-20 тыс. грн. на руки. Таких почти нет. Не большой секрет, что невозможно сейчас найти агронома, даже молодого специалиста, зарабатывающего меньше 20 тыс. грн. Их нет. Т.е. зарплаты существенно выросли. Поэтому у молодежи есть прекрасная возможность пойти работать в агросектор.

- Так почему молодежь не идет работать в агросектор?

- Очень простой ответ. Начинается все с элементарного. Пока ему или ей 22 года, приехали в сельскую местность, пожили 2-3 года, начинает формироваться семья, появляются дети. Нет детсада, ребенка надо возить за 30 км. И сразу начинаются проблемы.

Молодые парни мне рассказывают: приезжают они в село, там все пенсионеры. С кем общаться? Если летом они на работе, то зимой за три месяца можно спиться. И это проблема. Поэтому нужно какое-то комплексное решение. На мой взгляд, выходом из ситуации может быть ОТГ и децентрализация.

По тем ОТГ, которые я знаю, к примеру, раньше годовой бюджет был 15-16 млн. грн. на весь район, а теперь на одну ОТГ 150 млн. грн. За такие деньги уже можно школу оборудовать, зарплату добавить, дороги проложить, детсад построить. Т.е. все налоги реально идут на ОТГ. Вопрос децентрализации и вопрос привлечения молодежи в село очень тесно связаны.

Если кто-то думает, что бизнес отстроит инфраструктуру, то нет. Задача бизнеса – заплатить налоги. А отстраивать инфраструктуру должны как раз местные органы. И у них для этого сегодня есть ресурсы и возможности. Бизнес помогает, но мы не можем решить все проблемы сельской местности. Тогда надо оставить свою работу и заниматься решением проблем села. Местный глава ОТГ должен быть заинтересован, чтобы бизнес активно работал, чтобы все имеющиеся земли обрабатывались, чтобы бизнес платил все налоги. Это очень важно.

Я бы предложил следующее: сельское хозяйство является прибыльным, давайте введем один общий налог – на 1 га земли $100. Главное - чтобы эти деньги остались в ОТГ, а не пошли на Киев. Представьте себе – есть 100 тыс. га заплатили по 100 долларов все. И дать контроль председателю ОТГ. Думаю, на такую сумму очень много чего можно сделать. Тогда председатель не будет бегать за бизнес-компаниями и просить социальную помощь. Все элементарно можно будет проверить: заходишь в земельный кадастр, смотришь, сколько у ОТГ земли, умножаешь на 100 и видишь.

Просто нонсенс!

- Каковы ваши политические предпочтения в рамках нынешней предвыборной кампании в ВР?

- Честно говоря, я от политики всегда прятался. У меня было очень много возможностей и пойти в парламент, и стать министром АПК, и других предложений всегда было очень много. Но тот хайп, который сейчас идет в Украине, все умножил на ноль. Все эти «новые лица» и прочие процессы заставили меня задуматься правильно ли это. Я пришел к выводу: скорее всего этот хайп не на пользу. Я знаю очень много порядочных людей, которые после Революции Достоинства пошли в правительство. Оставив свои теплые места, они реально работали и сделали много интересных вещей. Я организовал себе такой внутренний Майдан – сказал себе, что хочу поддержать этих людей своим решением пойти в народные депутаты и поддержать Украинскую стратегию Владимира Гройсмана. Почему? Потому что было сделано очень много вещей – и децентрализация, и автоматический возврат НДС, и дерегуляция бизнеса… Я хочу, чтобы они продолжились.

У Гройсмана есть команда людей, которые: а) знают, что делать; б) у них есть опыт. Это новые лица с опытом, которых уже знаешь и которым доверяешь. Я долго жил в Германии. Там политическую элиту растят с 15-16 лет. А у нас какой-то нонсенс – только после второго Майдана вырастили молодую политическую элиту и давайте помножим ее на ноль. Просто нонсенс!

Пресс-досье: Алекс Лисситса (45 лет) - выпускник Берлинского университета имени Гумбольдта. Президент «Украинского клуба аграрного бизнеса». Генеральный директор аграрной компании «Инвестиции, менеджмент, команда» (до ребрендинга «Индустриальная молочная компания». ИМК - одна из десяти самых крупных аграрных компаний Украины, которая управляет 123,9 тыс. га сельхозугодий в Полтавской, Черниговской и Сумской областях.