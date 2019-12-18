У 2020 році місто Суми значно розширить свою територію До кінця січня уряд прийме остаточне рішення про новий адміністративно-територіальний устрій Сумської області. В тому числі і щодо нових кордонів міста Суми, в яких ми будемо розвиватися в наступні десятиліття. Ні мер, ні депутати міської ради до сих пір не показали своє бачення нової моделі міста. Тому, давайте розбиратися.

У 2017 році я вперше запропонував концепцію "Великі Суми". Маючи на увазі приєднання сусідніх сільських територій до міста Суми в рамках процедури добровільного приєднання, як було передбачено законодавством. Ще три роки тому було зрозуміло, що чергові вибори у жовтні 2020 р. відбудуться на новій територіальній основі, і що міській владі потрібно мати бачення які приміські сільські території місто зможе приєднати до себе.

Проте міська влада Сум не сильно хотіла розширюватися, діалог з навколишніми громадами майже не проводився, бачення про просторовий розвиток так і не було сформоване.

Схвалена Стратегія розвитку міста до 2030 року також не згадує таку опцію як збільшення території міста в кілька разів, ніби реформа децентралізації – це десь далеко і обласний центр не зачіпає. Міський голова не хотів створювати велику громаду і відтягував рішення як міг.

Винятком із правил стало приєднання до міста Піщанської сільської ради у 2019 р. і формальне створення Сумської міської ОТГ. Але очевидно, що до чергових місцевих виборів добровільно до міста вже ніхто не приєднається.

Сьогодні ситуація із завершенням реформи децентралізації і створенням нової мережі спроможних громад у Сумській області по суті завершується. Залишилися ряд спірних конфліктів по області, рішення по яким буде прийнято протягом наступних двох тижнів.

До 21 січня профільний Парламентський комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування та Мінрегіон України планують завершити схвалення моделей Перспективних планів усіх областей, які в такому ж вигляді будуть затверджені як новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня. Очікується, що таке рішення може бути прийнятим вже у березні 2020 р.

Дивує відсутність інтересу до цього процесу і чітко визначеної позиції мера Сум і депутатського корпусу. 27 грудня 2019 р. Сумська облдержадміністрація провела розширене обговорення концепції нових спроможних громад, які запропонував Мінрегіон для Сумської області. Міський голова не прийшов, а присутній на ній секретар міської ради жодних пропозицій не висловлював.

Оскільки тема вкрай важлива для майбутнього міста. Місцеві вибори відбудуться в нових кордонах і за новими правилами, і той факт, що ніхто не хоче під тиском виборів і ймовірної критики брати зараз на себе відповідальність за нові кордони міста Суми, я спробую аргументовано пояснити своє бачення як експерт і людина, яка впроваджувала реформу децентралізації у 2016-2019 рр. в області. Спробую керуватися здоровим глуздом, державницький інтересом, а також можливостей міського просторового розвитку на десятки років наперед.

Я пропоную в новому адміністративно-територіальному устрою передбачити створення нової міської громади міста Суми, до якої приєднаються Бездрицька ОТГ, Верхньосироватська та Нижньосироватська ОТГ, які були створені в рамках добровільності, проте як окремі суб'єкти місцевого самоврядування мають дуже обмежені ресурси. Також в межі міста варто включити території нинішніх Стецьківської, Битицької та Великочернеччинської сільських рад, які потенційно входять в міську громаду згідно чинного Перспективного плану, схваленого Урядом у травні 2018 року.

Косівщинську сільську раду Сумська обласна державна адміністрація пропонує приєднати до вже створеної Степанівської ОТГ. Я проти такої ідеї категорично. Це вже давно інфраструктурно територія міста.

Так само Сумська ОДА хоче створити Садівську сільську ОТГ із залишків сільських громад Сумського району. Але вона буде умовно спроможною [фінансово] тільки якщо туди увійдуть великі платники податків із сел Косівщина і Низи. А це на сьогодні вже малоймовірно. Тому здорових аргументів для створення сьогодні окремої спроможної Садівської сільської ОТГ ніхто не знаходить. Відтак села Шпилівка, Низи, Сула, Терешківка, Великі Вільми і Сад повинні увійти у громаду міста Суми.

Це моє бачення. Це був би ідеальний формат для майбутнього розвитку територіальної громади міста Суми. Непроста для обговорення і прийняття рішення, але цілком реальна модель. Такий формат Сумська ОДА з 2016 р. штучно блокувала через протистояння з мером Олександром Лисенком на основі партійного протистояння БПП та БЮТ. Зараз це стало неактуальним, життя вносить економічні й демографічні корективи, модель можна і потрібно впроваджувати в життя.

Переваги даної моделі:

• модель обласного центру Суми стане прикладом для правильного і за темпами вчасного впровадження секторальних реформ та формуванню зразків, які можна буде мультиплікувати на решту Сумської області [шкільні округи, великі та малі безпекові округи, мережі надання адміністративних послуг, проекти міжмуніципального співробітництва та ін.]

• вирішення частини проблеми із транспортним забезпеченням жителів прилеглих територій, які щоденно їздять у дві сторони на роботу і назад додому

• довгострокове вирішення проблеми муніципального складування і захоронення твердих побутових відходів [полігон у с. Великий Бобрик]

• створення проекту "Великі Суми" запустить процес стирання історичної різниці в менталітеті міського й сільського жителя, зробить простих людей більш мобільними і соціально відповідальними, з часом нормою стане практика "живу в селі, працюю - в місті"



• повинна сприяти появі сильної управлінської команди після місцевих виборів 2020 року, яка знатиме під який формат територіального управління вони йтимуть на місцеві вибори

Недоліки даної моделі:

• у складі наступних виконавчих комітетів Сумської міської ради потрібно буде передбачити посаду заступника міського голови, який спеціально опікуватиметься інтеграцією в міське середовище усіх старостинських округів, яких може буде створено близько 15; але така робота може бути завалена, або спеціально визнана не пріоритетною

• вимагатиме повністю переглянути нещодавно прийняту Стратегію розвитку міста на період до 2030 року, оскільки вона технічно слабка для таких амбіцій міста

• передбачає у своїй основі постійний і чесний діалог з жителями різних територій у межах нової адміністративної одиниці, а такі практики у Сумах майже не використовуються [за невеликим виключенням громадського бюджету]

• може викликати узгоджений спротив керівників вже створених сільських об’єднаних територіальних громад; проте потрібно розуміти, що сьогодні ми закладаємо фундамент розвитку міста на багато десятиліть наперед, потрібно керуватися не політичними амбіціями займання посад чи комфортним веденням бізнесу, а державними інтересами

Для розуміння того, як йдуть дискусії на сьогоднішній день, у наступному слайді наводжу пропозицію Сумської обласної державної адміністрації, яка була надіслана в Мінрегіон України у грудні 2019 р., і по якій було багато експертних зауважень.

Це модель міста Суми плюс Сумський район. Тут для розвитку міста практично нічого не залишається; якісь напіврішення щоб нашкодити чинній міській владі. Але влада рано чи пізно зміниться, а виправити помилки вже буде неможливо.

Олександр Хоруженко, експерт з реформування місцевого самоврядування та реформи децентралізації в Україні