Политика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:11563

Не 3, а 5: Кабмин согласовал создание на Сумщине 5 районов

Министерство развития громад и территорий Украины подало в Верховную Раду Украины законопроект, определяющий образование на Сумщине пяти районов.

Это - Конотопский (с административным центром в городе Конотоп), Ахтырский (с административным центром в городе Ахтырка), Роменский (с административным центром в городе Ромны), Сумской (с административным центром в городе Сумы) и Шосткинский (с административным центром в городе Шостка). По плану реформы предполагается, что в ближайшее время Верховная Рада примет соответствующее постановление «Об образовании и ликвидации районов».

Формирование именно такого районного разделения активно отстаивалось депутатами областного совета в течение последнего года. Напомним, по предложению Министерства развития общин и территорий Украины, на Сумщине ранее предлагалось оставить только три района из 18 существующих - Сумской, Шосткинский и Конотопский, сообщает Сумской облсовет.

Фото
Политика Админреформа

Не 3, а 5: Кабмин согласовал создание на Сумщине 5 районов
Сегодня 13:11
«Мереживний світ» Ірини Картамишевої
Сегодня 12:51
Як та кого у Сумах рятує від коронакризи соціально орієнтований бізнес
01.06.2020 13:02
Сумской футзалист признан лучшим в Украине
31.05.2020 18:23
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
29.05.2020 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
28.05.2020 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.