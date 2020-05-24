Не 3, а 5: Кабмин согласовал создание на Сумщине 5 районов Министерство развития громад и территорий Украины подало в Верховную Раду Украины законопроект, определяющий образование на Сумщине пяти районов.

Это - Конотопский (с административным центром в городе Конотоп), Ахтырский (с административным центром в городе Ахтырка), Роменский (с административным центром в городе Ромны), Сумской (с административным центром в городе Сумы) и Шосткинский (с административным центром в городе Шостка). По плану реформы предполагается, что в ближайшее время Верховная Рада примет соответствующее постановление «Об образовании и ликвидации районов».

Формирование именно такого районного разделения активно отстаивалось депутатами областного совета в течение последнего года. Напомним, по предложению Министерства развития общин и территорий Украины, на Сумщине ранее предлагалось оставить только три района из 18 существующих - Сумской, Шосткинский и Конотопский, сообщает Сумской облсовет.