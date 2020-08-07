“Чорнуха” на Ющенка та горілка від ексрегіонала: у Сумах відкрили “Музей виборчого трешу”

У сумській експозиції є як приклади місцевої агітації, так і експонати з інших регіонів, зокрема Чернігівщини, Одещини та Київщини.

“Зазвичай ми оцінюємо політиків один раз на кілька років. Наш вибір ми робимо передовсім під впливом масованого бомбардування прямою та прихованою агітацією з телебачення, газет, інтернету, зовнішньої реклами, – каже аналітик Руху ЧЕСНО Ігор Фещенко. – Оскільки масив цієї інформації неймовірно великий, політики використовують різноманітні технології, аби зупинити вашу увагу саме на комусь конкретному. І тут політики переходять певну межу й задобрюють виборців різними матеріальними благами, як-от: шкільне приладдя для дітей, дитячі майданчики, продуктові набори, безкоштовні концерти тощо”.

Фещенко наголосив, що “Музей виборчого трешу” – це можливість без поспіху, в “історичній” перспективі оцінити агітацію та технології попередніх виборчих кампаній. Сприйняття такої агітації з плином часу дуже змінюється, і відвідувачі “Музею” зможуть зрозуміти це на власному досвіді. Цінною ця виставка є і для політиків, які зараз готуються до місцевих виборів.

“Вони можуть збоку оцінити ті чи інші форми й технології та вирішити, чи готові вони агітувати саме таким чином. Якщо так, то з часом їхня ж агітація може поповнити музейні фонди в усій країні”, – наголошує аналітик Руху ЧЕСНО.

Продюсерка “UA: Суми” Оксана Кириленко зауважує, що чи не найбільше політичного трешу виборцям дає телебачення:

“Це не історія Суспільного. Ми працюємо без джинси та маніпуляцій. Політреклама й агітація транслюються Суспільним лише відповідно до законодавчих норм. Тому й підтримуємо просвітницький проєкт, який має на меті показати на прикладах, як політики купують, маніпулюють, використовують, грають, розважають та обдаровують (часом за бюджетні гроші). Дуже сподіваюся, що для виборців ці явища стануть більш очевидними завдяки цій виставці. Можливо, громадяни, оцінюючи політика, зважатимуть на такі факти, як відмова від публічних дебатів з опонентами, відмовчування щодо найважливіших питань життя держави та регіону. Тоді й ми матимемо менше проблем з неявкою спікерів на гострі ефіри”.

Зустрічає відвідувачів виставки картина “Кам’яні баби, які йдуть у невідомість". Її написав сумський художник Ігор Швачунов. Каже, що вона не про вибори, але асоціюється з ними. На ній зображено лідера, який веде за собою людей з горщиками, своїми голосами.

На виставці сумчани можуть ознайомитися, як еволюціонувала агітація від 1990-х і донині, а також побачити, якими методами політики “засівали” округи на Сумщині: піарили партійні й особисті бренди за гроші платників податків, використовували благодійні фонди, дарували одяг чи навіть горілку.

“Музей” працюватиме протягом місяця. Окрім Сум, таку виставку відкрили у приміщеннях філій Суспільного в Одесі та Харкові. Далі “Музей виборчого трешу” запрацює в Черкасах, Житомирі, Кропивницькому, Херсоні та Чернівцях. Час та адреси відкриття виставок “Музею” в інших містах дивіться тут.

Довідка: Рух ЧЕСНО – ініціатива з прозорості та підзвітності політиків, що працює від 2011 року.

Проєкт “Музей виборчого трешу” реалізує Рух ЧЕСНО разом із Суспільним за підтримки Програми МАТРА Посольства Королівства Нідерландів в Україні та Програми сприяння громадській активності “Долучайся!”, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, а також Комітету виборців України.