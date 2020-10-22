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Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів

Кандидат від "Нашого краю" на посаду Дружбинського міського голови Сумської області Євген Харитонов за даними паралельного підрахунку голосів отримав 92,7% голосів виборців. В Україні це найвищий прояв довіри на місцевих виборах.

На Сумщині більше 50% виборців проголосували за лідерів команди професіоналів та господарників у м. Ромни  - Олега Стогнія та у м. Путивль – Костянтина Гаврильчука. Окрім них, об'єднані громади також очолять кандидати від «Нашого краю»: Микола Нога у м. Шостка, Надія Вайло у м. Глухів, Віктор Лехман у м. Кролевець, Олександр Ген у м. Середина-Буда, Ольга Губар у смт. Ямпіль, Сергій Киркач у смт. Свеса. 

Загалом, «Наш край» ввійшов у п'ятірку лідерів на виборах до Сумської обласної ради: за партію свої голоси віддали 10,8% виборців. Таким чином команда професіоналів та господарників впевнено проходить до облради та сформує там свою фракцію.

«Цей кредит довіри – прямий наказ не дати знищити залишки соціальної держави, створити достойні умови для життя наших співгромадян. «Наш край»  буде принципово відстоювати розвиток доступної медицини, якісної освіти та постійної турботи про соціально та фінансово вразливі категорії населення. Турботи, на яку вони давно зачекались. Ми переконані, що результати роботи «Нашого краю» в громадах продемонструють все більшій кількості українців ефективність дій команди справжніх професійних управлінців.   

Наш край обов’язково переможе, Сумщина буде процвітаючою і все це ми реалізуємо з вами разом!», - йдеться у повідомленні прес-служби Сумської обласної організації партії «Наш край».

 
Политика

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