Политика

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 09:151285

Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги

В Сумах, скорее всего, будет второй тур выборов мэра

Главная предвыборная интрига, сможет ли нынешний мэр Александр Лысенко победить в первом туре, разрешилась не в его пользу.

По предварительным данным, в горсовете большинство депутатов снова будет от «Батьківщини»,  в облсовете будут «править бал» «Слуги народу» и бывшие «регионалы» во главе с Юрием Чмырем непосредственно в сессионном зале, и нардепами Андреем Деркачем и Игорем Молотком на расстоянии.

Президентская партия «Слуга народа» проиграла выборы мэра в Сумах, в Сумской горсовете взяла четвертое место, однако стала лидером на выборах в облсовет.

Кто на мэра

Явка в Сумах оказалась ниже прогнозируемой отметки в  30%. На участки пришло чуть больше четверти избирателей. Из них за Александра Лысенко, который баллотировался от партии «Батьківщина», проголосовали около 44 процентов, чего недостаточно для победы в первом туре. Его оппонент Вадим Акперов («Европейьска солідарність»), который, скорее всего, выходит во второй тур, набрал около 14 процентов голосов. Народный депутат Татьяна Рябуха от партии «Слуга народу» с 12 процентами вероятнее всего осталась «вне игры» второго тура. У Тамары Ищенко от ОПЗЖ около 10 процентов.

Таким образом, Александр Лысенко, скорее всего, снова сядет в кресло городского головы, но не с первой попытки. Ему придется задобрить рейтинговые политсилы, которые проиграли выборы городского головы (хотя, если посмотреть на их кандидатов, становится понятно, что они по сути и не «играли»), но набрали голоса для прохождения в горсовет.

У Вадима Акперова во втором туре, кроме собственной политсилы, рейтинговых союзников практически нет. Поэтому  придется собирать голоса по крупицам. От «Правого сектора» (за кандидата в мэры Александра Куксу проголосовало чуть больше 1  процента, примерно столько же за его политсилу в горсовете). От  части от электората «Свободы». Напомним, в то время как сумской лидер этой политсилы Максим Галицкий занимает должность заместителя нынешнего городского головы головы и понятно, что не хочет с нею расставаться, его супруга Дарья Галицкая баллотировалась в горсовет от «Европейскої солідарності». Плюс надежда на голоса сторонников других политсил, однако их все равно не хватит.

Кто проходит в горсовет

Опять же таки, по предварительным и неофициальным подсчетам, в Сумской горсовет, где  42 депутатских места, из 14-ти участников предвыборной гонки явно проходят четыре  партии - «Батьківщина» - около 25 процентов (13 мест) , ОПЗЖ  и «Европейска солідарність», набравшие больше 16 процентов (по 9 мест), «Слуга народу» - около 15 процентов (8  мест). Оставшиеся места скорее всего займут представители партии «Сила і честь», у них больше 5 процентов голосов. Партия «За майбутнє» пока отстает, но тоже балансииует на уровне пяти процентов. Поэтому интрига сохраняется.

Каким будет облсовет

Из-за сложности процедуры результаты по области будут подсчитываться еще дольше, чем по городу. Пока по предварительным неофициальным подсчетам штабов, из 12 партий в Сумской облсовет, в котором 64 депутатских места, прошли шесть политсил. Лидирует«Слуга народу» с примерно 20-процентным количеством голосов.  На втором месте политический блок ОПЗЖ, который набирает около 16 процентов голосов. «Европейска  солідарність» на третьем месте пока с 11 процентами голосов. «Батьківщина» скатилась на четвертое место, но с минимальным отставанием от «ЕС»  - у них пока чуть меньше 11 процентов. Также в облсовет проходит партия «Наш край» (примерно 8% голосов) во главе с нардепом Андреем Деркачем и «За майбутнє» (примерно 7 % голосов) во главе с нардепом Игорем Молотком.

День выборов глазами очевидца

Наш корреспондент Диана Ольшанская на нынешних выборах впервые была членом одной из участковых избирательных комиссий - №887, которая находилась в Строительном колледже на ул. Петропавловской. Как отмечают люди «бывалые» таких выборов еще не было. И не только из-за коронавируса. Он, как бы цинично это не звучало, даже в какой-то степени помог. Если в этот прекрасный осенний день на избирательные участки пришли еще и те, кого отпугнул ковид, был бы вообще завал – люди бы стояли под участками часами и голоса бы считали не одни сутки.

Нашему участку «повезло» с явкой – она оказалась одной из самых высоких в городе (больше 31%). Участок тоже большой – 2094 избирателей. Люди традиционно шли волнами: первая волна активности с 8 до 9 часов утра, вторая около 12 часов дня и третья с четырех до пяти часов вечера. Уже в первую волну стало понятно – кабинок для голосования недостаточно, поскольку избирателям нужно больше времени, чтобы разобраться в списках партий и фамилиях кандидатов. Некоторые норовили заполнять бюллетени вне кабинок, и членам комиссии приходилось реагировать на попытки нарушить процедуру. Зато отдельная т.н. «ковидная» кабинка так за весь день  и не понадобилась. Почти все пришли со своими ручками. И это очень хорошо еще и потому что закупленные за деньги горбюджета больше царапали и ломались, чем писали.

Выданных городской властью масок и рукавичек членам комиссии хватило до закрытия участков, дальше пошли в ход собственные. У бесконтактного термометра, которым надо было измерять температуру избирателей на входе в участок, во второй половине дня сели батарейки.

Теперь о голосовании на дому. Судя по описанию якобы предпринятых мер предосторожности, картина представлялась примерно так: члены комиссии в защитных костюмах выходят из машины с переносной урной для голосования и направляются по указанному адресу, чтобы обеспечить избирательное право больного человека. Ничего подобного. На нашем участке 48 адресов, которые должна была посетить т.н. «выездная» группа. Большинство из них 20-30-х годов рождения. Так вот в духе того времени члены комиссии с урной в руках ходили по всем адресам… пешком. Проголосовать смогли только 18 человек. Впервые за много лет в Сумах местная власть не обеспечила участковые комиссии транспортом.

Несмотря на предупреждения накануне выборов, несколько молодых людей пришли с электронным паспортом. Членам комиссии пришлось разводить руками, лишая их возможности проголосовать, потому что т.н. диджитализация до выборного процесса еще не дошла. В ответ слушали возмущения: мол, какой отстой!

Действительно отстой. На нашем участке не было даже элементарной офисной техники.  Накануне дня голосования членам участковой комиссии пришлось вручную пронумеровать больше 8 тысяч бюллетеней. А после закрытия участка треть комиссии вместо подсчета голосов, вынуждена была засесть за писанину – вдумайтесь:  надо было с полтысячи раз написать фамилии членов комиссии на бланках, которые должны быть на пакетах, куда запаковываются бюллетени с голосами за каждого кандидата(отдельно).

Хотели открытые партийные списки?! Получайте! А в придачу допотопную процедуру. Если с подсчетом голосов наша комиссия справилась достаточно быстро, то пасьянс из бюллетеней по каждому кандидату раскладывали до утра, ползая по полу (никакой мебели для такого количества бумаги не хватит). Запаковали все к полудню 26 октября. В очереди на сдачу протоколов в теризбирком оказались 140-ыми. Да и спешить не было смысла – до утра висела база ЦИК по Заречному району  и после 3-х часов ночи никто не мог сдать протоколы. А до этого срока могли управиться только самые маленькие участки.

Теперь о хорошем. В помещении для голосования было тепло – Строительный колледж, несмотря на приостановку учебного процесса, включил отопление. Избиратели вели себя дисциплинировано. За весь день голосования не наблюдалось ни одной попытки вынести или сфотографировать бюллетень. Это значит - ранее широко практиковавшиеся в Сумах схемы купли-продажи голосов остались в прошлом.  Также среди членов комиссии не было замечено какой-либо заинтересованности в фальсификации. Это значит - политсилы готовы мотивировать своих представителей идти в комиссии не для подтасовок, как бывало раньше, а для обеспечения объективного подсчета голосов и получения протоколов с результатами. И это важно. Чтобы вводить электронное голосование, прежде всего нужно доверие общества к честности выборов, а уже потом электронные технологии и финансы на их внедрение.

Политика Местные выборы 2020

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