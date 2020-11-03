Андрій Букін: "Сумщину як сировинний придаток здали сусіднім харківським елітам"

Оточення президента вже здало Сумщину, як сировинний придаток сусіднім харківським елітам. Це свідчить про те, що у найближчий час, тут не планують жодної інвестиційної програми – цю територію розглядають, виключно, для викачування ресурсів, без інвестування у майбутнє. У часи війни це називається мародерством.
Але про все по порядку.
Призначення одіозного Харківського афганця – це в першу чергу програш місцевих еліт, які не мають жодного впливу на прийняття рішень у столичних високих кабінетах. А ні народні депутати, а ні їхні ляльководи, дотичні до партії Слуги народу, не мають впливового голосу, а ні у КабМіні, а ні в офісі президента.
Не дивлячись на те, що слуги набрали найбільше мандатів у обласну раду, їм у будь-якому випадку треба вибудовувати коаліцію. Після сьогоднішнього призначення харківського Хоми, стає очевидним якою більшістю буде обласна рада. І на скільки патріотично не були б налаштовані сумчани – промосковські політики, їх знову ошукали.
Тандем Хоми, Чмиря, Деркача, може призвести до найжахливіших наслідків. Всі вони є активними поборниками рузького миру. А це значить, що вся політика у діяльності, як ради, так і адміністрації - буде направлена на підготовку для відколу Сумщини від України.
Це не те що реванш, це можна порівняти з повномасштабною окупацією обласної влади.
Враховуючи останні новини, про зняття Венедиктової та майбутнє призначення нового генерального прокурора, який буде готовий саджати патріотів у турбо режимі, ситуація у регіоні буде напружуватися до стану 2014 року.
Чи розуміє це президент?
Чи сценарій Кавказ 2020 вже реалізується «сплячими агентами»?
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Василь Хома звільнився з Харківської облдержадміністрації в 2014 році. Він працював там разом Михайлом Добкіним, з 2010 року був керівником апарату обладміністрації, заступником голови харківського осередку Партії регіонів.
Звільнився в листопаді 2014 року, щоб не бути люструваним: він фактично був єдиним чиновником в області і в місті, хто потрапив під дію закону про люстрацію. В Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", його прізвища немає. Зараз Василь Хома говорить, що не потрапляв під дію закону про люстрацію.