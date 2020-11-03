Андрій Букін: "Сумщину як сировинний придаток здали сусіднім харківським елітам" Сумський громадський діяч Андрій Букін вислоавився на своїй сторінці у фейсбуці про можливе призначення колишнього чиновника Харківської ОДА часів Януковича Васля Хоми на посаду голови Сумської ОДА.

Оточення президента вже здало Сумщину, як сировинний придаток сусіднім харківським елітам. Це свідчить про те, що у найближчий час, тут не планують жодної інвестиційної програми – цю територію розглядають, виключно, для викачування ресурсів, без інвестування у майбутнє. У часи війни це називається мародерством.

Але про все по порядку.

Призначення одіозного Харківського афганця – це в першу чергу програш місцевих еліт, які не мають жодного впливу на прийняття рішень у столичних високих кабінетах. А ні народні депутати, а ні їхні ляльководи, дотичні до партії Слуги народу, не мають впливового голосу, а ні у КабМіні, а ні в офісі президента.

Не дивлячись на те, що слуги набрали найбільше мандатів у обласну раду, їм у будь-якому випадку треба вибудовувати коаліцію. Після сьогоднішнього призначення харківського Хоми, стає очевидним якою більшістю буде обласна рада. І на скільки патріотично не були б налаштовані сумчани – промосковські політики, їх знову ошукали.

Тандем Хоми, Чмиря, Деркача, може призвести до найжахливіших наслідків. Всі вони є активними поборниками рузького миру. А це значить, що вся політика у діяльності, як ради, так і адміністрації - буде направлена на підготовку для відколу Сумщини від України.

Це не те що реванш, це можна порівняти з повномасштабною окупацією обласної влади.

Враховуючи останні новини, про зняття Венедиктової та майбутнє призначення нового генерального прокурора, який буде готовий саджати патріотів у турбо режимі, ситуація у регіоні буде напружуватися до стану 2014 року.

Чи розуміє це президент?

Чи сценарій Кавказ 2020 вже реалізується «сплячими агентами»?

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Василь Хома звільнився з Харківської облдержадміністрації в 2014 році. Він працював там разом Михайлом Добкіним, з 2010 року був керівником апарату обладміністрації, заступником голови харківського осередку Партії регіонів.

Звільнився в листопаді 2014 року, щоб не бути люструваним: він фактично був єдиним чиновником в області і в місті, хто потрапив під дію закону про люстрацію. В Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", його прізвища немає. Зараз Василь Хома говорить, що не потрапляв під дію закону про люстрацію.