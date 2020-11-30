У Сумській міськраді п’ятеро безробітних та 11 посадовців Активісти ГО «Центр суспільних досліджень» в рамках кампанії «Атестація депутатів місцевих рад» проаналізували, хто є новообрані депутати Сумської міської ради.

У Сумській міській раді представлений лише один науковець, а ще три обранці на момент обрання були безробітними (наразі таких вже 5), пише Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад».

4 грудня відбулася перша сесія новообраної Сумської міської ради. У порівнянні із попереднім скликанням склад ради оновився більш ніж на 54%. 23 депутати із 42 не мали представницького мандату у минулій раді.

За результатами виборів до міської ради пройшли 5 політичних сил.

Найбільшу підтримку здобула «Батьківщина», яка отримала 13 місць. По 9 мандатів мають «Опозиційна платформа – За життя» та «Європейська солідарність». «Слуга народу» має 8 представників, а «Сила і Честь» – 3.

В раді представлено 10 жінок та 32 чоловіка. Найбільше депутаток налічується у фракції «Батьківщина» – 5 осіб (38% від загального складу фракції). У фракції «Європейська солідарність» – 3 жінки (33%). У фракції «Сила і Честь» - 2 жінки (66,7%). Фракції «Опозиційна платформа – За життя» та «Слуга народу» складаються винятково з чоловіків.

Всі депутати мають вищу освіту. Наймолодший обранець – Олександр Кисіль, 1993 року народження, найстарший – Володимир Шилов, 1953 року народження.

Професійна діяльність депутатів

ВО «Батьківщина»

У фракції «Батьківщина» три директора приватних підприємств – Володимир Шилов, Олександр Джарішнелов, Дмитро Васюнін.

Сім депутатів від «Батьківщини» є керівниками комунальних установ, підприємств та структурних підрозділів Сумської міської ради. Це Валентина Домінас, Олена Дяговець, Оксана Кубрак, Анатолій Сагач, Олег Левченко, Світлана Липова, Олександр Вегера.

Вікторія Гробова очолює департамент освіти Сумської ОДА, а Олександр Зименко тимчасово не працює. Андрій Баранов на момент обрання був секретарем Сумської міської ради попереднього скликання, тепер, мабуть, безробітний.

«Європейська солідарність»

У складі фракції також три директори приватних підприємств – Євген Косяненко, Інна Босенко, Расул Галаєв.

Ще три депутати є фізичними особами-підприємцями – Дмитро Лантушенко, Володимир Чепік та Дмитро Хандурін.

Ірина Губська працює директором ЗОШ № 12 імені Б. Берестовського. Марина Нагорна очолює секретаріат місцевої організації «Європейської солідарності». Вадим Акперов на момент (на момент чого обрання) був головою Сумської районної ради попереднього скликання, тепер, очевидно. безробітний.

«Опозиційна платформа - За життя»

Керівниками приватних підприємств є 5 депутатів - Віталій Жиленко, Костянтин Тихенко, Олександр Корольов, Юрій Жиленко та Геннадій Гризодуб.

Ще троє є фізичними особами-підприємцями – Ігор Перепека, Юрій Перепека та Олександр Соколов.

Євген Зузь очолює обласну комунальну установу (в.о. директора кінної школи).

«Сила і Честь»

Ірина Купрейчик, яка раніше була в.о. голови Сумської ОДА та народним депутатом України VII скликання, наразі не працює. Також не працює Ірина Дяденко, яка раніше очолювала комунальну установу «Агенція промоції «Суми».

Ще один член фракції – Олександр Кисіль працює юристом в ТОВ «Автопорт-Сервіс».

«Слуга народу»

За списком "Слуги народу" обрано єдиного науковця у складі ради – доктора юридичних наук, доцента Олега Резніка, який працює заступником директора з наукової роботи навчально-наукового інституту права СумДУ. На першій сесії, яка відбулася 4 грудня, Олега Резніка обрано секретарем Сумської міської ради.

Два депутати - Єфрем Лазарев та Рустам Галаєв - є директорами приватних підприємств.

Ще три обранці працюють у приватних підприємствах: Сергій Дмитренко - начальник юридичного відділу ТОВ "Нива-2018"; Владислав Куц – начальник дільниці ТОВ "БВКК Федорченко"; Максим Зеленський – помічник директора ТОВ "Віза-тур".

Два депутати від "Слуги народу" працюють у державних структурах: Ігор Кальченко очолює апарат Сумської ОДА, Артем Кобзар є заступником начальника Служби автомобільних доріг в Сумській області.

Партійність депутатів

Всі члени фракції "ОПЗЖ" є членами партії. Жоден із обранців "Слуги народу", навпаки, не є членом провладної політичної сили. У фракції "Батьківщина" безпартійними є Вікторія Гробова та Олександр Зименко. Не мають партійного квитка обранці від "Європейської солідарності" Євген Косяненко та Ірина Губська. Також безпартійними є члени фракції "Сила і Честь" Ірина Купрейчик та Ірина Дяденко.

Відомості про депутатів базуються на інформації, оприлюдненої ТВК.

Станом на 7 грудня на сайті Сумської міської ради оприлюднено перелік новообраних депутатів, однак відсутні їх автобіографії.