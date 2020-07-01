Сумской стронгмен с «серебром» Сумчанин Андрей Дмитриев добыл «серебро» на Чемпионате Украины по стронгмену.

4 июля в Киеве проходил чемпионат Украины по стронгмену. Сумчанин стал вторым в весовой категории до 110 кг.

Спецкор пообщался с чемпионом Андреем Дмитриевым и расспросил о соревнованиях, надеждах и опасениях.

- Как готовились к соревнованиям?

- Это был мой долгожданный Чемпионат Украины. Я долго ждал эти соревнования, ведь из-за карантина он трижды был перенесен.

- Вы уже участвовали в чемпионатах подобного уровня?

- В прошлом году я стал серебряным призером на Чемпионате Украины по стронгмену, поэтому на этот год ставил планку не ниже второго, но была цель только первое место.

- Как проходили сами соревнования? Какие трудности были?

- Выиграв в двух первых упражнениях, я уверенно занял лидерскую позицию. Но в третьем упражнении - фермерская прогулка, в которой я уверенно себя чувствую, - допустил техническую ошибку, и откровенно говоря, слил его. Борьба обострилась, ведь следующие упражнения были не моими козырями. Но в этом году дамбл (подъем гигантской гантели 90 кг) меня порадовал, и я получил серебряную награду в этом упражнении.

- Что стало решающим во время соревнований?

- Все решалось в последнем упражнении - перекидывании покрышки. В нем я не чувствую себя хорошо. И хотя за прошлый сезон я ее немного поднатаскал, но ребята тоже не стоят на месте.

В финальном упражнении занял третье место, тем самым упустив победу. Поэтому в сумме занял второе место.

- Соперники были сильными?

- Да, хотел бы отдать должное своим оппонентам, с которыми мне пришлось соревноваться. Это Андрей Кошубский - опытный атлет из Киева, который с каждым годом становится сильнее. Виталий Герасимов из Днепра - двукратный чемпион мира, а теперь и трехкратный чемпион Украины, один из самых опытных атлетов. С Виталием у нас была хорошая борьба, ноздря в ноздрю.

В общем в соревнованиях в категории до 110 кг участвовало 13 спортсменов со всех уголков Украины. Первая пятерка была очень ровная, поэтому и в турнирной таблице были плотные результаты.

Лично хотел бы поблагодарить спорт клуб «B-tone» за оказанную финансовую помощь, и Федерацию стронгмена Украины за такие замечательные соревнования, которые всегда проходят на большом уровне.