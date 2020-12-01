Спорт

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:12168

Тренер «Альянса»: «Мы довольны тем местом, на котором находимся»

Тренер липоводолинцев Юрий Ярошенко подвел итоги сезона.

- Восьмое место команды - это то место на которое Вы рассчитывали?

- На сегодняшний день на каком месте мы находимся - на том и находимся. А предусматривает это сама игра и календарь, который, к сожалению, был у нас немного поломан. Пандемия - и в этом плане нам тяжело. Сразу 17 футболистов заболели. Пик формы прошел, потом опять все это надо было начинать. Но, тем не менее, мы довольны тем местом, на котором мы находимся. Есть потенциал, чтобы вверх подняться, ну и чтобы не опустится вниз.

- Какой матч был лучший, а какой наоборот?

- Хороший матч был с «Вересом» (2:1). Когда мы почувствовали уверенность в своих действиях. Ребята этот этап отрицательный так сказать переломили. Ну и игра с «Черноморцем». Хотя она и завершилась со счетом 0:0, но, я считаю, по качеству игры мы действительно очень хорошо выглядели.

- А провальная?

- Сама провальная - это игра на кубок с тем же «Вересом», когда мы уступили 0:3. Игру с «Волынью», после болезни (0:2). Игра с «Горняком-Спорт», которая не принесла нам, однозначно, отрицательного результата, но в итоге мы уступили в этом матче со счетом 0:1. Разочарование от этих трех игр однозначно. Мы гораздо могли мощнее могли сыграть. Но, опять же говорю, есть и объективные причины. Те, которые я связываю с болезнями футболистов.

- Команда идет в отпуск? Когда собираетесь для подготовки к весенней части чемпионата?

- У нас состоялась собеседование с каждым футболистом. Мы им расскажем, что мы хотим в дальнейшем от них. Ну и подведем черту футбольного сезона. Ребят отпускаем в отпуск до 20 января. Затем мы начинаем подготовку, медобследование 21-22-го, 23-го числа начинается полноценный подготовительный этап, который продлится у нас 14 дней. Затем три дня выходных, потом специальный подготовительный, затем предсоревновательный. Два этапа мы будем проводить однозначно в Сумах. Третий этап - может также в Сумах, может куда-то поедем. Но это руководство будет решать.

- Будут ли изменения в команде?

- Селекционная работа она всегда интересна. И обязательно нам надо усилить некоторые позиции. Концовка чемпионата показала, что у ребят есть потенциал. Может быть, одна-две позиции будут для точечного усиления. Не просто набор исполнителей, а усиление позиции. Чтобы нам себя комфортно чувствовать.

- Кто на Ваш взгляд лучший игрок команды «Альянс»?

- Команда «Альянс».

АФСО

Спорт

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