



В листовке Украинских националистов «к польскому населению» от 17 июля 1943 года отмечалось: «Меры, которые были применен к полякам некоторых общин, были средством защиты украинского населения от планового предательства, и не будут распространяться на граждан-поляков, стоящих на почве сотрудничества с нами [...]. Призываем лояльное польское население не поддаваться вражеской агитации и не покидать свои дома, а спокойно работать в своих хозяйствах». ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 34. — Арк. 92.

Это лишнее доказательство того что нацисты и бандеровцы находились в состоянии войны, и многие поляки были реальными пособниками нацистов на территории Украины.

Важным фактом является, то что волынская акция, никогда не санкционировалась Степаном Бандерой или Романом Шухевичем, которые были лидерами ОУН-УПА, эта акция была местью местного Украинского населения польским пособникам нацистов. Да, население поддержали отдельные отряды националистов, но никаких доказательств причастности к этой акции высшего руководства ОУН-УПА не существует.

Искусственное завышение количества погибших Поляков.

В ходе этой акции Украинских националистов и местного Украинского населения, по польским данным, были уничтожены около 20 тыс. поляков. На данный момент польской стороной установлены данные около 18 тыс. человек, при этом никому кроме самих поляков эти данные не известны, и даже у них нет никаких доказательств, что эти 18 тыс. были поляками и что они были убиты именно Украинскими националистами, а не нацистами или красными партизанами. Однако обезумевшие польские пропагандисты, сейчас утверждают про 40-60 и даже 100 тыс. жертв, не утруждая себя предоставлением доказательств.

Причем размах Волынской операции в польской пропаганде постоянно растет: в книге Гжегожа Мотыги «Украинская партизанка» говорится о 96 населенных пунктах; в работе Владислава Филяра — 150; о более полутора сотен в монографии Игоря Ильюшина. В частности, эти цифры и выводы историков стали основанием для юридических обоснований об антипольских акциях как геноциде.

Верификация тех или иных фактов истории всегда начинается с верификации источников. Поэтому следует выяснить, на какие источники опираются выводы о масштабной операции 11 июля 1943 года. Проанализировав польскую историографию, нетрудно заметить: главным источником информации для таких выводов послужили воспоминания, изданные в сборнике Владислава и Евы Семашко.

Историк Роман Кутовой провел интересное сравнение показаний, записанных в 607 населенных пунктах 11 районов современной Волынской области, упомянутых у Семашко, в большинстве случаев различия в информации огромны: по количеству украинских жертв доходит до разницы в 50 раз, а по численности польских жертв — даже в 150 раз.

Поэтому есть серьезные основания сомневаться в достоверности воспоминаний (независимо от того, обнаруживаются они польскими или украинскими исследователями), как объективного источника.

Приведу примеры польских и русских манипуляций на теме волынской трагедии. Выставка «Волынская резня», организованная «Всеукраинской общественной организацией« Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина» и «Товарищества Увековечивания Памяти Жертв преступлений Украинских националистов (Польша)» из Вроцлава через Киев, Луганск, Запорожье прибыла в Одессу. Стр 149 пресс-релиза (Заголовок- «Документально подтверждённое число поляков, убитых украинскими националистами из ОУН-УПА в повете (уезде) Борщев в 1939 - 1946 годах». Под таблицей жертв по-русски написано: «Всего убито- 2985 чел, установлены фамилии- 1535 чел.» В конце таблицы написаны по-польски: «всего убито- 1535, установлено фамилии- 731».

Возникает вопрос: 1535-731 = 804. Как русские организаторы выставки определили национальность 804 жертв, фамилии которых неизвестны? Как отличить убитого крестьянина поляка от крестьянина украинца? Еще интереснее откуда русские взяли информацию про еще 1450 погибших о которых неизвестно даже полякам. И главное где хоть какие-то документы. Их нет.

Интересные (и распространенные) подписи жертв «волынской резни»: «Подпоручик Армии Крайовой такой-то, убитый бандитами УПА тогда-то и там-то», «Солдат польской самообороны такой-то убитых бандеровцами там то, тогда-то». Получается, что, с точки зрения организаторов, участник польского незаконного военного формирования на украинской земле - «солдат и поручик», а участник украинской незаконного военного формирования на украинской земле - «бандит и убийца». Причем польского «солдата и порутчика» организаторы выставки относят к «невинным жертвам», почти «мирным жителям», хотя оба из них были одинаково вооруженными! Но кто же будет обращать внимание!

Большинство фотографий жертв «волынской резни» вообще взяты по факту убийств совершенных советскими чекистами, но кого это интересует.

Но самое интересное следующее, на выставке было несколько фотографий, под которыми есть такие подписи: «Такой-то и такой-то погиб от репрессий НКВД по доносу Украинцев.» Вот такъ! По доносу в НКВД Украинцев из УПА! Ясное дело, что во всех репрессиях советских чекистов оказался виноват Бандера и Шухевич, и ОУН-УПА, ну кто бы сомневался.

При этом, к сожалению, все забывают, и про то, что от рук польских палачей и карателей на Волыни, по Украинским данным, тоже погибли по меньшей мере 20 тыс. Украинцев.

Волынская трагедия никакого отношения к россии не имеет, но обвинять бандеровцев в преступлениях то нужно, потому русская пропаганда пользуются тем, что есть. Спекулируя на сложных Украинско-польских отношениях, русские почему-то забывают о Катынской резне, когда чекисты расстреляли около 20 тыс. польских военнопленных. Факт этого преступления коммунистов полностью подтвержден генпрокуратурой РФ и признан Европейским судом, как военное преступление.

Если уж хочется поговорить о зверствах бандеровцев, то их нужно сравнивать с польскими зверствами http://history-ukraine.livejournal.com/23516.html и в первую очередь с преступлениями совершенными русскими палачами.

Для примера в ходе организованного голода коммунистами на территории Украины погибло в 1921 - 1922 годах около 2 млн. чел., в 1933-1934 годах - 4 млн. чел., в 1946-1947 годах - 1-2 млн. чел. В ходе бесчеловечных репрессий, ссылок и тюрем от рук советских палачей также погибли миллионы Украинцев.

Но преступления официальных органов власти СССР, которые уничтожили миллионы Украинцев, русских не интересуют, они даже готовы их оправдать. Зато бандеровцы, которые никогда не действовали на территории россии, остаются зверями и палачами.

Для тех кому интересно более подробно изучить причины Волынской трагедии, предлагаю краткую хронологию резни Украинцев красными и польскими партизанами перед началом Волынской акциии.

События которые непосредственно предшествовали Волынской трагедии (составитель В. Сергейчук). Хронология составлена исключительно на общедоступных архивных документах, которые могут беспрепятственно изучить и дети польських полицаев и эсесовцев, который убивали Украинских детей и женщин.

14.02.-16.03. При содействии поляков большевистским партизанским отрядом под командованием Шитова расстреляно 20 и арестованы 34 бульбовцев в селах Карпиловка, Боровое, Ленчина, Неверов, Емильчино (ЦЦАГОУ: Ф. 65-Оп. 1.-Спр. 17.-Арк. 25).

25.02. На основе переданных просоветски настроенным поляком Робертом Сатановским сведений об украинском национально-освободительное движении в селах Людвипильського района Ровенской области, где, мол, "свила удобное гнездо контрреволюционная организация украинских националистов", приказом партизанскому соединению под командованием Ковпака командиру 3 батальона Матюшенко поручалось "окружить и очистить села Морозовка, Быстричи, Вилия от контрреволюционных элементов по списку ... На каждое село выделить по одной роте. Операцию проводить одновременно".

Командир 2 батальона Кульбака имел задачу "окружить и очистить села Бельчакы, хут. Гурба, Быстрянская Гуту от контрреволюционных элементов согласно списка прикладывается к приказу". Такая же миссия возлагалась и на командира 4 батальона Подоляк в селе Седлиця (ЦДАГОУ: Ф. 63-Оп. 1.-Спр. 14.-Арк. 154, 155).

5.03. В селе Хотинь с участием поляков большевистскими партизанами убиты 10 Украинцев и взято в плен 9 (ЦДАГОУ: Ф. 70-Оп. 1.-Спр. 11.-Арк. 8, 9).

8.03. В Богушах с участием поляков большевистскими партизанами ликвидировано 26 Оуновцев (ЦДАГОУ: Ф. 70-Оп. 1.-Спр. 11.-Арк. .

9.03. В Богушах с участием поляков большевистскими партизанами уничтожено 100 Украинцев (ЦДАГОУ: Ф. 70-Оп. 1.-Спр. 11.-Арк. 9).

22.03.-4.04. Польско-большевистский отряд под командованием Р. Сатановского составлял именные списки украинских националистов в городках Клесов и Домбровица, а также в селах: Карпиловка, Любиковичи, Клесов, Глушица, Сехи, Ельня, на основе чего потом делались карательные акции (ЦДАГОУ: Ф. 65. -Оп. 1.-Спр. 111.-Арк. 24 н.).

27.03. В селе Мидовыця немцы и польские полицаи проводили аресты украинского населения, по обвинениям в национализме и причастности к УПА: 20 юношей и 13 девушек, по доносам поляков (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 3).

31.03. С участием поляков большевистскими партизанами отряда Медведева в Майданеке были взяты в плен и расстреляны 6 Оуновцев (ЦДАГОУ: Ф. 70-Оп. 1.-Спр. 11.-Арк. 9).

В марте польским большевистским отрядом под командованием Р. Сатановского убит 21 Украинец, по подозрению в причастности к Украинским повстанцам (ЦДАГОУ: Ф. 65-Оп. 1.-Спр. 17.-Арк. 38).

1.04. Большевистским отрядом Медведева (особенно отличился Николай Струтинский) с участием поляков убиты 35 украинских повстанцев под берестяной Цуманского района и взят в плен и уничтожено 6 националистов на хуторе Знамировка (ЦДАГОУ: Ф. 70-Оп. 1.-Спр. 11.-Арк .9, 10).

1.04. В Корце немцы и поляки повесили 7 Украинцев (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.- Оп. 1-Спр. 118.-Арк. С н.).

Со 2 апреля по 28 июня в Сенкевичивському районе поляками сожжено 466 домов и убиты 396 Украинцев.

6.04. Группа польско-большевистского отряда под командованием И. М. Шафарчика составила именные списки украинских националистов в районе Ельное-Рокитное (ЦДАГОУ: Ф. 65-Оп. 4-Спр. 111.-Арк. 26).

6.04. В селе Взяна немцы и поляки убили 1 Украинскую семью и сожгли ее хозяйство (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. С н.).

6.04. Поляки убили 2 украинца в с. Журавич (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 4 н.).

7.04. Поляки с Гуты Степанской вместе с группой советских партизан из отряда "Макса" напали на село Бутейко. Убито несколько десятков Украинсцев (Ильюшин И. Армия Крайова и украинские-польское противостояние в Западной Украине (1939-1945 pp.). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических научно-К., 2002.-С. 242).

8.04. Отрядом Сатановского выслана разведка в район Домбровица и в Городок для разведки гарнизона, настроений населения, вербовки поляков к отряду и составления именных списков руководителей Украинских националистов. Задание выполнено без собственных потерь (ЦДАГОУ: Ф. 62-Оп. 4-Спр. 310.-Арк. .

8.04. Другой отдел отряда Сатановского проявлял украинских националистов в селах Глушица и Любиковичи (ЦДАГОУ: Ф. 62.- Оп. 4-Спр. 310.-Арк. 12) .

8.04. В Красном Саде и Андреевке немцы и поляки убили 3-х Украинцев (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. С н.) .

8-9.04 Польская банда ограбила несколько хозяйств в селе Гараймивка (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 4 н.).

10.04. Вследствие провокации польских полицаев - подбрасывание в печь, соломы или в любое другое место оружия и гранат в селе Княже Гороховского района, было сожжено 40 хозяйств и убито 172 человека. При этом оккупанты пытали целые семьи, используя предварительно собранные поляками списки (Ильюшин И. Армия Крайова и украинские-польское противостояние в Западной Украине (1939-1945 pp.). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических научно-К., 2002 .-С. 224, 225).

10.04. В Перебродах Киверцовского района поляки убили 8 Украинцев (ЦДАВОВУ: Ф.3833.-Оп.1.-Спр. 118.-Арк.З н.) .

14.04. Отряд польских большевистских партизан во главе с Робертом Сатановским в с. Ельня уничтожил 12 Украинских националистов "(ЦДАГОУ: Ф.62.-Оп. 4-Спр. 310.-Арк. .

19.04. В колонии Красный Сад немцы и поляки убили около 100 Украинских мирных жителей (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 3 н.).

21.04. В колонии Красный Сад немцы и поляки сожгли 22 хозяйства (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. С н. ).

28.04. В Колодезном, немцы и поляки убили 1 Украинца (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 3 н.).

2.05. Украинское население села Борзиця Острожецкий района в отместку за нападение 30 апреля в полдень уничтожило часть местных польских домов. Другую часть уничтожено вечером (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 5).

3, 4, 15, 19, 23 и 25.05. Отдел Шавулы ликвидировал польские колонии, которые сотрудничали с гитлеровцами и большевистскими партизанами против украинского национально-освободительного движения (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 9).

4, 25 и 27.05. Поляки с поместье Ясеновка грабили села Ясеновка, Витониж и Бобер (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. .

5.05. Отдел Шавулы сделал засаду на польский большевистский партизанский отряд. Убиты 16 поляков, добыто один крис (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 9).

6.05. Сожжено польскую колонию Катериновку Рожищенского района. Убит 22 жителей, а 35 - ранены (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 9).

7.05. В поместье Березно Сенкевичивського района расстреляно 40 Украинская, которые ранее были арестованы при участии польской полиции (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп.1.-Спр. 118.- Арк. 8 н.).

15.05. В вооруженной схватке с польской бандой в селе Бондаpax убито 6 грабителей (там же.-Арк. 248).

17.05. Украинский уничтожено польский поместье Ясеновка (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 9).

19.05. В селе Жабче сожжено униатскую церковь (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп.1.-Спр. 118.-Арк. 9).

20.05. Большевистские партизаны и поляки напали на село Городище. Ограблено имущество, как и 25 коров, отобранных из села Силин, завезли в польскую колонию Брак (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.- Оп. 1-Спр. 124.-Арк. 9).

22.05. Сожжено польскую колонию Дубовая корчма (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр.118.-Арк. 8 н.).

26.05. Немцы и поляки сожгли в селах Городище и Вигуричи 7 домов, убили 7 человек, 2 сильно избили (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 9).

26-28.05. В Городище и Колодяжном Сенкевичивського района немцы и поляки сожгли 7 домов и убили 21 человек. Еще в трех селах убили 5 человек (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 8 н.).

28.05. Поляки ограбили церкви в Городищах, Вигуричи и Чарукове (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 9 н.).

28 и 29.05. Немцы и поляки сожгли много домов в селах Летичев, Погулянка и Красноволя (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. .

29.05. В Майдане Липском Неманский района поляки сожгли 10 хозяйств и забрали много скота (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. И.-Спр. 124 -арки. 9).

29.05. В Клепачеве Киверцовского района поляками уничтожено 9 семей - 32 человека. В тот же день сожжено колонии Серативку и Салганивку Рожищенского района (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 9).

31.05. Боевка УПА разрушила поместье в селе Жабче Сенкевичивського района, где взято в плен 2 немца и 16 поляков (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 9зв.).

В мае 1943 года во время нападений на отделы УПА поляки убили 11 Украинских повстанцев и 1 ранен (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 124.-Арк. .

2.06. В Киверцах польская полиция расстреляла 9 Украинцев (ЦДАВОВУ: Ф. 3833, -Оп. 1.-Спр. 124.-Арк. 7).

4.06. Поляки напали на церковь в селе Несвечь во время богослужения (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 124.-Арк. .

8.06. Немцы и поляки убили в селе Клепачев Кивецивского района 14 человек и сожгли 5 хозяйств (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 124.-Арк. 7).

11.06. В селе Будячев Киверцовского района польская полиция и СД во время облавы убила женщину, которая пасла скот (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 124.-Арк. .

13.06. Во время похорон в селе пробуждая поляки и немцы арестовали и расстреляли 5 человек из семьи покойницы (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 124.-Арк. .

17.06. Отделом УПА под командованием Крука осуществлено мстительную акцию на польскую колонию Стахнивку, где убиты 60 человек и сожжено половину зданий. Потери со стороны Украинцев - 17 убитых и 5 раненых (ГАРО: Ф. P-30-оп. 2-Спр. 39.-Арк. 24).

18.06. В селе Тополье Острожецкий района немцы и поляки сожгли 19 жителей и 7 хозяйств. (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 124.-Арк. .

18-19.06. В результате акций возмездия на польские колонии Украинцы уничтожили около 150 поляков (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.- Оп. 1-Спр. 124.-Арк. .

19.06. В поместье Угринов, Сенкевичского района убито около 40 немцев и поляков (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 118.-Арк. 24).

22.06. Отдел Шавулы отбил нападение польской банды на село Губков (ГАРО: Ф. Р-30-оп. 2-Спр. 39. Арк. 24).

24.06. Отдел Шавулы ликвидировал польскую колонию за сотрудничество с немцами и большевиками (ГАРО: Ф. P-ЗО.-оп. 2-Спр. 39. Арк. 24).

Во второй половине июня в Сенкевичском районе поляки сожгли частично 6 сел - Карук, Вигуричи, Загаи, Городище, Губин, Коршев, где убиты 80 жителей. При ответных акциях на польские колонии уничтожено 80 человек, потери с украинской стороны - 10 убитых и 6 раненых (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.- Спр. 124.-Арк. .

25.06. Польский партизанский отряд во главе с Т. Короной ("Галич" напал на штаб УПА в селе Березовка Ковельского района. Погибло около 100 УПА (Ильюшин И. Армия Крайова и украинско-польское противостояние в Западной Украине (1939-1945 pp.). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических научно-К., 2002.-С. 242).

26.06. При ответных акциях Украинцы сожгли поместья в Пожарке и Галанивцах. Убиты 8 поляков-полицейских и активистов и 1 немец (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 124.-Арк. 11).

26.06. В селе Поддубцы немцы и поляки сожгли 22 хозяйства и убили 9 человек, в Городище - 3 жителей (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.- Оп. 1-Спр. 124.-Арк. 11).

26.06. Во время штурма польско-большевистского отряда в селе Пельчив, Колковского района погибло 35 человек и 5, которых поймали в лесу, а по дороге из Пельц в Острицы польская банда убила еще 4 мирных жителей. При ответных акциях отдел УПА уничтожил польскую колонию Капище (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 124.-Арк. 10).

27.06. Поляки из г. Рожище напали на село Своз и другие населенные пункты Луцкого уезда. Погибло 9 УПА (Ильюшин И. Армия Крайова и украинские-польское против-стояния в Западной Украине (1939-1945 pp.). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических научно-К., 2002.-С. 242).

29.06. От руки поляков погиб командир одного из отделов УПА Касьян (ЦДАВОВУ: Ф.3833- Оп. 1.-Спр. 124.-Арк. 11).

Конец июня. Частичное сожжение "зелеными" при содействии членов польской самообороны Гуты Степанской украинских сел Березовка и Веретеничи на Костопольщине (Ильюшин И. Армия Крайова и украинские-польское противостояние в Западной Украине (1939-1945 pp.). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических научно-К., 2002.-С. 243).

Начало июля. Поляки с Гуты Степанской при поддержке польских большевистских партизан из отряда "Макса" напали на село Мельница Ковельского уезда (Ильюшин И. Армия Крайова и украинские-польское противостояние в Западной Украине (1939 1945 pp.). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук .-К., 2002.-С. 243).

2-21.07. В Сенкевичивському районе в результате совместных карательных акций поля-ками и гитлеровцами уничтожено: в селе Сеймаркы – 25 Украинцев, Береза – 4 Украинца, Городок – 14 Украинцев, Терки – 6 Украинцев, Коршев – 7 Украинцев, Коршев (колония) – 27 Украинцев, Несвич – 16 Украинцев, Краеный Сад – 92 Украинца, Бискупичи – 4 Украинца, Михлин (уничтожено все село), Чаруков – 112 Украинцев, Бигуричи – 4 Украинца, Городище- 19 Украинцев, Колодеже – 9 Украинцев, Дубовая корчма - 2 Украинца. (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр.-125.-Арк. 4).

3.07. Немцы и поляки с Лаврова напали на село Пилганив, где сожгли 3 хозяйства и 1 жителя ранили (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 124.-Арк. .

4.07. В связи с нападением поляков с Пшебраже на село Яромиль отдел УПА и ВОП с топорами, вилами двинулись на базу польских бандитов. По дороге сожжено 100 зданий в меньших колониях. ВОП уничтожил 7 поляков, отдел УПА 10 поляков. Потери со стороны ВОПа и УПА - 5 убитых и 7 раненых (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 124.-Арк. 16).

4.07. Между Холоневичи и Гараймивкою поляки убили 5 Украинцев (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 124.-Арк. 19).

5.07. Поляки убили Украинца и ранили женщину в окрестности Людвикивки на Дубенщине (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 130.-Арк. 2).

5.07. При вооруженном столкновении в селе Юхимовка поляки убили 1 стрелка УПА (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 119.-Арк. 5).

6.07. Во время столкновения в селе Усичи Торчинского района немцы и поляки потеряли 45 человек убитыми (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.- Спр. 124.-Арк. 15).

8.07. На шоссе Торчин-Луцк убиты 2 человека (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 124.-Арк. 15).

8.07. Во время боя с немцами и поляками в селе Диковины погибли 3 бойцы УПА (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 119.-Арк. 5).

9.07. В селе Тайкуры Здолбуновского района немцы, поляки и мадьяры убили 30 местных жителей. В частности, поляками убиты и сожжены живьем 18 граждан (ГАРО: Ф. P-30-оп. 2-Спр. 65.-Арк. 35).

10.07. В селе Гильча Здолбуновского района поляками убиты 11 Украинцев (ГАРО: Ф. Р-30-оп. 2-Спр. 65.-Арк. 12).

11.07. Поляки застрелили в с.Пидгайци Млыновского района парня, который шел на посвящение могилы героев Украины (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 130.-Арк. 2).

11.07. Курсанты старшинского школы имени Богуна ликвидировали неустановленное количество поляков из села Доминополь (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 32.-Арк. 18 н.).

12.03. Поляки ограбили с. Большие Сады и убили 2 жителей (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Oп. 1.-Спр. 130, -арки. 2).

13.07. Немцы сожгли колонию Людвикивки Млыновского района. Убиты 80 поляков (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.-Оп. 1.-Спр. 130.-Арк. 3).

13-14.07. Вследствие польских нападений уничтожено большое количество мирного населения в Луцком районе Малин - 740 (624 чехи и 116 Украинца). В селах Говяжьи - 18 чел, Ворчин – 15 чел., Малое Городище – 6 чел., Большое Городище – 10 чел. (ЦДАВОВУ: Ф. 3833.- Оп. 1-Спр. 124.-Арк. 18).