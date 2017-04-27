Какие уже ухищрения не додумывают подлые людишки, абы распалить соксуальность «до нельзя»! То трусы «до низу» то «до пупка». И всё бы пересытить фантазию, и даже не вашу, а его, молодого поколения. Довести его до оргазму, исчо не попробовав снять, эти самые трусы. Раньше было как:
Сначала ты пол года уговариваешь её, чтобы она сняла эти самые трусы!
А потом пол-жизни жалеешь, что она это сделала!!!
Теперь всё смешалось. Ещё не сняла (на картинке), а ты уже… И тут проблемы!...
Доктор Такой-то советует попринимать это…!
А наш канал вообще подсел на то-…!
И всё это потому, что для нас людей, надобно всю эту муть поскорее продать (и збагатиться!) А для Князя мира сего – затянуть в непроходимую трясину. Видел передачу. А в ней: «Наши предыдущие поколения – «занимались сексом», как любители, а мы, теперешние его (сексу), переводим в проф(ф)ессионализм. Показывают (и обучают), как и шо надо кода сделать «шоб было харашо» («Всё будет харашо, я это знаю» - песняк В. С.»
На мужика в этом случае возгромождается уже двойная проблема – ты и на работе должон выслушать – «шо ты есть!», и на дому «должон соответствовать!» (как в кино!)
А как же! Вон по телеку показывали! К примеру, або можно принять позу…, або наесться чего?... Так-то!
А бабам-то оказывется, шо и работёнки с «Гулькин х-й». В Спа-салон сходить, на массажи там всякие, ну косметологу или хирургу, да исчо в бутик заглянуть! Трусы шоб до пупка!
«Под мышкой волос бреют – чтобы - сексуальнее!»
(В. Высоцкий).
И когда, нам спрашивается, после этих то трусов да до этих самых, до детей. Ну купили же им(?) планшеты с циляфонами?! И ладно!...
А потом шо они (диты) по сводкам мелькают так энто шо – откумимся, в случай чего.
Кого растим?!!
Своих палачей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рдуйтесь новому жипу!
Товаришочки.
P.S. Обязательно посмотрите фильму «Про взятие картонного рейХ(?)стага на московщине!» или «Возрождение «Потешного Войска» по-Путински!»
И исчо:
Сердешно проздравляю наш ген(икологический) – штаб и иниралов с прошедшим 8 Марта, со всеми поражениями 2014 – 2016 рр.
Надо быть полными идиотами, чтобы проигрывать битвы подобным дуракам!!!(?)
«Там руський дух!
Там русью(?) пахнет!!
(Асс. Пушкин).
N.B!!! Да, чуть не пропустил ВАЖНОЕ!
У Ким Кардашьян – опа увеличилась ещё на 5 см!!!
О! Как...