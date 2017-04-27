жЕСТЬ? «Лучше нет влагалища, чем очко товарища». Эта староинститутская «поговорка», как нельзя лучше, сейчас обозначает наше (общечеловеческое) место на шкале, этих самых, ценностей!

Какие уже ухищрения не додумывают подлые людишки, абы распалить соксуальность «до нельзя»! То трусы «до низу» то «до пупка». И всё бы пересытить фантазию, и даже не вашу, а его, молодого поколения. Довести его до оргазму, исчо не попробовав снять, эти самые трусы. Раньше было как:

Сначала ты пол года уговариваешь её, чтобы она сняла эти самые трусы!

А потом пол-жизни жалеешь, что она это сделала!!!

Теперь всё смешалось. Ещё не сняла (на картинке), а ты уже… И тут проблемы!...

Доктор Такой-то советует попринимать это…!

А наш канал вообще подсел на то-…!

И всё это потому, что для нас людей, надобно всю эту муть поскорее продать (и збагатиться!) А для Князя мира сего – затянуть в непроходимую трясину. Видел передачу. А в ней: «Наши предыдущие поколения – «занимались сексом», как любители, а мы, теперешние его (сексу), переводим в проф(ф)ессионализм. Показывают (и обучают), как и шо надо кода сделать «шоб было харашо» («Всё будет харашо, я это знаю» - песняк В. С.»

На мужика в этом случае возгромождается уже двойная проблема – ты и на работе должон выслушать – «шо ты есть!», и на дому «должон соответствовать!» (как в кино!)

А как же! Вон по телеку показывали! К примеру, або можно принять позу…, або наесться чего?... Так-то!

А бабам-то оказывется, шо и работёнки с «Гулькин х-й». В Спа-салон сходить, на массажи там всякие, ну косметологу или хирургу, да исчо в бутик заглянуть! Трусы шоб до пупка!

«Под мышкой волос бреют – чтобы - сексуальнее!»

(В. Высоцкий).

И когда, нам спрашивается, после этих то трусов да до этих самых, до детей. Ну купили же им(?) планшеты с циляфонами?! И ладно!...

А потом шо они (диты) по сводкам мелькают так энто шо – откумимся, в случай чего.

Кого растим?!!

Своих палачей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Рдуйтесь новому жипу!

Товаришочки.

P.S. Обязательно посмотрите фильму «Про взятие картонного рейХ(?)стага на московщине!» или «Возрождение «Потешного Войска» по-Путински!»

И исчо:

Сердешно проздравляю наш ген(икологический) – штаб и иниралов с прошедшим 8 Марта, со всеми поражениями 2014 – 2016 рр.

Надо быть полными идиотами, чтобы проигрывать битвы подобным дуракам!!!(?)

«Там руський дух!

Там русью(?) пахнет!!

(Асс. Пушкин).

N.B!!! Да, чуть не пропустил ВАЖНОЕ!

У Ким Кардашьян – опа увеличилась ещё на 5 см!!!

О! Как...